Экономика
В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходомКарелинформ вчера в 05:28
Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Отмечается, что речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет.
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Финансы
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Происшествия
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Кино
Умерла актриса из «Стартрека» Стефани Низник
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В Сирии боевики подорвали газопровод
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Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus
Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.
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Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России
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Политика
В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии
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Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.
Обновлено вчера в 16:41
Футбол
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В новом сезоне в Единой лиге сыграют 13 клубов
Сообщается, что в турнире не сможет принять участие клуб ВЭФ из Риги по причине сокращения финансирования.
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ССА: Иран атаковал колонну российских военных
Иран обвинили в нападении на колонну российских военных.
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