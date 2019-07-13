Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Отмечается, что речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет.

В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом

Политика Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов Россия отказалась вести переговоры с Японией о передаче двух из четырех островов Южных Курил в рамках дискуссий о заключении мирного договора.

Армия и оружие Третья мировая война уже ведется: разрабатывается оружие, которое будет страшнее ядерного Новая война уже готовится противниками России, и происходит это вблизи ее рубежей. Речь идет не о ядерном, а о бактериологическом оружии.

Музыка Названы гонорары грузинских артистов в России По словам Лаврова, грузинские артисты не востребованы в России.

Происшествия Двое россиян пострадали в ЧП у дворца Шекинских ханов в Азербайджане В городе Шеки двое россиян и пять сирийцев получили травмы в результате падения ветки 500-летнего дерева, растущего около дворца Шекинских ханов, сообщили в Минздраве Азербайджана.

Происшествия В Челябинске горит многоэтажка. Люди не могут покинуть квартиры По неподтвержденной информации, огонь охватил целый подъезд. Из-за огня люди не могут покинуть свои квартиры, передает портал 74.ru.

Политика В Киеве предупредили о массовых задержаниях в окружении Порошенко Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов в эфире телеканала NewsOne рассказал, когда начнутся массовые аресты в окружении Петра Порошенко и произойдет задержание самого экс-президента.

Футбол "Ростов" - РПЛ: "Сколько мы будем играть в 21.30?" Официальный Twitter "Ростова" обратился к РПЛ после матча первого тура чемпионата России с "Оренбургом" (2:1). Встреча проходила на стадионе "Ростов Арена", игра началась в 21.30 (мск).

Происшествия Опубликовано видео приплывшего к людям за помощью морского дьявола В Сети появилась видеозапись, на которой огромный скат манта, известный под названием морской дьявол, подплыл к снорклингистам и попросил их о помощи.

Политика Поставка С-400 Турции стала триумфом Путина, пишет Focus Покупка Анкарой российских зенитных ракетных комплексов большой и средней дальности С-400 "Триумф" стала действительно триумфом президента России Владимира Путина не только в военной сфере, но и в политической, пишет немецкое издание Focus.

Происшествия В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube В Великобритании погибла звезда Instagram и YouTube Эмили Хартридж. Об этом 13 июля сообщает издание The Sun.

Политика Глава Фискальной службы Украины уволился после обращения Зеленского Исполняющий обязанности главы Государственной фискальной службы Украины Александр Власов написал заявление об увольнении после призыва президента Владимира Зеленского.

Футбол Объявлены составы «Крыльев Советов» и ЦСКА на матч чемпионата России Самарские "Крылья Советов" и московский ЦСКА определились со стартовыми составами на матч первого тура чемпионата России.

Происшествия Три человека погибли в ДТП в Сургуте В результате ДТП погибли три пассажира, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Политика В Париже начался военный парад в честь Дня взятия Бастилии На Елисейских полях в Париже проходит военный парад в честь национального французского праздника — Дня взятия Бастилии.

Хоккей Биннингтон продлил контракт с «Сент-Луисом» "Сент-Луис" объявил о подписании нового контракта с голкипером Джорданом Биннингтоном.

Политика Зеленский в красных плавках искупался в Черном море Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Одессу привлек внимание купанием в Черном море, передают местные СМИ.

Спорт Экипаж Шибалова выиграл восьмой этап ралли «Шелковый путь» На восьмом этапе ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков, который проходит в Китае, победу одержала российская команда "КамАЗ-мастер" под управлением Антона Шибалова.

Армия и оружие В Госдуме объяснили разочарование экс-главы СБУ учениями ВДВ в Крыму Депутат Государственной думы от Республики Крым Руслан Бальбек считает, что реплика экс-главы СБУ Игоря Смешко в эфире телеканала "1+1" о прошедших на полуострове учениях воздушно-десантных войск России свидетельствует о большом разочаровании генерала.

Футбол «Ливерпуль» вступил в борьбу за нападающего сборной России «Ливерпуль» заинтересован в приобретении нападающего ЦСКА и сборной России Федора Чалова.