Экономика
В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходомКарелинформ вчера в 05:28
Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Отмечается, что речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет.
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