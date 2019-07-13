Экономика
Правительство одобрило повышение детских пособий в 200 разАМИТЕЛ 13 июля в 12:55
Правительство увеличило число получателей выплат в размере прожиточного минимума Правительство РФ расширило круг получателей повышенного ежемесячного детского пособия, которое полагается за детей от 1,5 до 3 лет.
Читать в источнике
Оценить35
Подробнее о событии
Показать все источники
Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом
РИА Новости13 июля в 04:01
Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом
Коммерсантъ13 июля в 06:03
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 00:03, Вашингтон
Общество
Рак сумеет сполна насладиться каждой минутой, а Телец сможет утолить свою жажду общения. Гороскоп на 15 июля
Другими словами, каким бы ни был сон – даже совсем фантастическим – звезды гороскопа советуют Овну, проснувшись, заглянуть в Сонник и поискать в нем ответы на свои вопросы.
Обновлено вчера в 19:14
Политика
16 россиян не пустили в Южную Корею
Власти Южной Кореи отказались пускать в страну 16 граждан России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство России в Республике Корея.
Обновлено вчера в 21:04
Футбол
Юрий Семин: «В нашем футболе засилье менеджеров, считающих, что они понимают больше тренеров»
Накануне гостем авторской программы Александра Львова "Начистоту" стал главный тренер железнодорожников.
Обновлено вчера в 17:00
Политика
У Порошенко пять паспортов, узнали СМИ
У бывшего украинского лидера Петра Порошенко есть пять паспортов на разные имена.
Обновлено вчера в 17:09
Происшествия
В Башкирии в аварии с автобусом погибли шесть человек
В результате погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на СК РФ. Известно, что в автобусе находились 39 пассажиров.
Обновлено вчера в 14:31
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри посетили премьеру «Короля Льва»
Меган Маркл впервые вышла в свет с сыном. Мировая премьера «Короля Льва» состоялась 9 июля, во вторник, в Голливуде.
Обновлено вчера в 15:00
Шоу-бизнес
Богомолов опубликовал романтическое видео с Собчак
Режиссер Константин Богомолов выложил в свой Instagram видео, на котором он запечатлен с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено вчера в 11:19
Наука
Назван оптимальный для здорового образа жизни напиток
Ранее учёные назвали несолёный томатный сок полезным для сердца напитком.
Обновлено вчера в 23:05
Экономика
Оптимизм российского бизнеса снизился до трехлетнего минимума
Нынешний показатель, констатирует РБК, — самый низкий с февраля 2016 года.
Обновлено вчера в 22:58
Транспорт
ЦОДД предупредил москвичей о «непростой неделе»
Гостей и жителей Москвы ожидает «непростая неделя» в связи с закрытием станций Сокольнической линии метро.
Обновлено вчера в 13:31
Экономика
СМИ сообщили о планах компании из Бахрейна вложить €500 млн в Крым
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Россия не стала обсуждать с Японией передачу двух островов
Россия не будет вести переговоры о передаче Японии двух из четырёх островов Южных Курил, сообщает агентство Kyodo.
Обновлено вчера в 09:46
Общество
Молочную продукцию начали маркировать в России
В России стартует эксперимент по маркировке ряда видов молочной продукции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Легковушка сбила на кузбасском пляже мать с двумя годовалыми детьми
На кануне вечером около 18:00 в южной столице Кузбасса 57-летний водитель Toyota Camry остановился на дамбе на Притомском шоссе, а затем совершил съезд на берег реки, где в это время отдыхала 33-летняя женщина с двумя годовалыми детьми двойняшками.
Обновлено вчера в 23:37
Автоспорт
Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе
Обновлено вчера в 06:01
Спорт
Российские волейболисты обыграли США и стали победителями Лиги наций
США, заняв в группе А первое место, в полуфинале сыграли со сборной Бразилии, которая оказалась второй в группе B. Встреча между этими командами завершилась победой американцев — 3:2.
Обновлено вчера в 21:45
Происшествия
Обучавший Путина пилот погиб в авиакатастрофе в Подмосковье
Крушение вертолета произошло около деревни Барское. Вертолет совершил жесткую посадку, оба пилота погибли. Жертв и разрушений на земле нет.
Обновлено вчера в 14:06
Экономика
До 60 тысяч в год должны зарабатывать россияне на персональных данных
По мнению Кирилла Варламова, если люди смогут получать деньги за предоставление данных: примерная стоимость может быть от 15 до 60 тысяч рублей в год за человека.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
Берлин, Париж и Лондон призвали Иран отменить решения по СВПД
Риском развала договора между США и Ираном о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) обеспокоены в Берлине, Париже и Лондоне.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
Около тысячи человек участвуют в несогласованной акции в центре Москвы
«В несогласованном властями города Москвы публичном мероприятии в центре столицы принимают участие около 1000 человек», — говорится в сообщении управления МВД по Москве.
Обновлено вчера в 09:42
Авто
Porsche 911K Outlaw подвергся качественному рестмодингу
Под чутким руководством Рода Эмори Porsche 911K Outlaw был модернизирован и получил черты спортивной версии Porsche 908–010.
Обновлено вчера в 06:32
Политика
Названы сроки возобновления сотрудничества США с Huawei
Напомним, что совсем недавно Росс заявил, что лицензии на сотрудничество с Huawei будут выдаваться абсолютно во всех случаях, где нет угрозы национальной безопасности, в течение ближайших двух недель.
Обновлено вчера в 23:09
Происшествия
В ДТП погибла звезда YouTube и Instagram Эмили Хартридж
В информационном агентстве The Daily Mail заявили, что на территории Великобритании в результате дорожной аварии погибла популярная 35-летняя блогерша Эмили Хартридж.
Обновлено вчера в 03:05
Происшествия
МВД задержало бывшего владельца Антипинского НПЗ
В субботу, 13 июля, в московском аэропорту «Шереметьево» по прилету из зарубежной командировки был задержан председатель совета директоров New Stream («Новый Поток») Дмитрий Мазуров, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Обновлено вчера в 18:04
Футбол
Зидан трогательно попрощался с умершим братом
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказался в адрес старшего брата Фарида, скончавшегося в возрасте 54 лет от рака.
Обновлено вчера в 21:20
Культура
В Сети появилось видео, на котором Киану Ривз обезвреживает грабителя
Обновлено вчера в 09:43
Шоу-бизнес
В Сети появились слухи о тайной свадьбе Юлии Барановской
В прессе появилась сенсационная, но пока неподтвержденная информация о том, что именно журналист стал новым мужем Барановской.
Обновлено вчера в 15:39
Экология
Воздух Красноярска очистился от дыма лесных пожаров
Как сообщалось ранее, дым от лесных пожаров в выходные затянул небо в Красноярске.
Обновлено вчера в 22:41
Политика
В Совфеде рассказали о способном остановить конфликт в Донбассе звонке
Конфликт в Донбассе начался в 2014 году после госпереворота в Киеве.
Обновлено вчера в 23:07