Экономика

В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходомКарелинформ вчера в 05:28

Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Отмечается, что речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Государство поможет семьям с низким доходом

Газета.Ruвчера в 06:18

Правительство одобрило повышение выплат на детей семьям с невысоким доходом

РИА Новостивчера в 04:01

Правительство одобрило увеличение детских пособий малообеспеченным семьям

РБКвчера в 04:59

Кабмин одобрил законопроект о выплатах пособий на детей в размере прожиточного минимума

ТАССвчера в 04:54

Правительство одобрило повышение детских пособий для семей с низким доходом

Коммерсантъвчера в 06:03

Правительство одобрило законопроект об увеличении детских пособий

News.ruвчера в 03:36

Кабмин одобрил законопроект о выплатах на детей малоимущим семьям

РЕН ТВвчера в 03:24
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 11:49, Вашингтон
Футбол

ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ

Московский ЦСКА проиграл самарским "Крыльям Советов" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:34
Происшествия

Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе

Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Общество

Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России

Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Политика

Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина

Что касается Цхинвальского региона, по словам Владимира Владимировича, в 1919-1920 годах Грузия устроила геноцид в "Южной Осетии", передал слова Путина мэр Тбилиси.
Обновлено в 09:08
Происшествия

Вертолет Ми-2 разбился на Украине

В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Политика

ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера

Обновлено в 09:23
Происшествия

В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП

В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Транспорт

ЦОДД предупредил о «непростой неделе» для столичных автомобилистов

Приоритетный проезд общественного транспорта организуют в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское.
Обновлено в 10:29
Космос

Гипотеза: Луна может бросить Землю

Недавно ученые выдвинули новую гипотезу, согласно которой в космическом пространстве может обитать ещё один «вид» небесных тел – плунеты – луны, которые сошли с орбиты «горячих юритов».
Обновлено в 04:45
Игры

Ubisoft добавит десять пользовательских треков в Watch Dogs Legion

Ubisoft и музыкальная студия Джозефа Гордона-Левитта отберут десять пользовательских треков для Watch Dogs Legion.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес

Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак

Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Кино

«Хищные птицы» не понравились руководству Warner Bros

Состоялись тестовые показы фильма "Хищные птицы", основанного на комиксах DC.
Обновлено в 03:48
Футбол

«Ливерпуль» вступил в борьбу за Чалова

Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес

Стеша Маликова выбрала для отдыха модный оливковый купальник

Большинство поклонников оценили купальник, который выбрала для фотосессии Стеша, а также саму красоту юной девушки.
Обновлено в 10:48
Футбол

Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»

На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Футбол

«Бавария» показала гостевую форму на новый сезон

Мюнхенская «Бавария» представила комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:14
Происшествия

Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции

По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.
Обновлено в 11:44
Политика

Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель

Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Спорт

Белорусский лидер «Шелкового пути» на «МАЗе» перевернулся на 8-м этапе

Обновлено в 06:01
Происшествия

На Украине автомобиль врезался в группу детей-велосипедистов

Обновлено в 08:35
Политика

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не может встретиться с участниками акции

Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не может встретиться с участниками акции, которая проходит у здания ведомства.
Обновлено в 10:30
Здоровье

Не жужжит: эксперт назвал причины массовой гибели пчел

На крымских полях пчелы гибнут из-за химикатов — собственники угодий при обработке пестицидами не оповещают об этом ближайшие районы вопреки санитарным нормам.
Обновлено в 03:19
Политика

Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов

Обновлено в 07:05
Происшествия

Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню

Обновлено вчера в 22:06
Общество

Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого

Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Теннис

Сегодня Джокович и Федерер сыграют в финале Уимблдона

Обновлено в 01:59
Политика

Медведчук рассказал о влиянии США на Украину

Проявлению реальной украинской политики мешает сильное внешнее управление США, под которым Украина находится начиная с 2014 года.
Обновлено в 10:47
Происшествия

В Нью-Йорке восстановили электроснабжение после серьезной аварии

Обновлено в 00:36
Общество

Умерла писательница и бард Елена Касьян

Обновлено в 06:45
Происшествия

В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по отдыхающим у озера

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в стрельбе из ружья по другому мужчине, отдыхавшему с семьей на озере во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное