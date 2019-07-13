Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Отмечается, что речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет.

В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходом

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