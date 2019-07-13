Экономика
В России повысят детские пособия для семей с невысоким доходомКарелинформ вчера в 05:28
Власти одобрили законопроект, повышающий выплаты на детей для семей, в которых среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Отмечается, что речь идет о пособиях на первого и второго ребенка в возрасте от полутора до трех лет.
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Футбол
ЦСКА проиграл «Крыльям Советов» в первом туре РПЛ
Московский ЦСКА проиграл самарским "Крыльям Советов" в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает ТАСС.
Обновлено в 11:34
Происшествия
Полицейский в Хабаровске сбил трех человек на пешеходном переходе
Сотрудник полиции сбил в Хабаровске трех человек на пешеходном переходе, один из них скончался, сообщает в воскресенье управление МВД России по Хабаровскому краю.
Обновлено вчера в 22:59
Общество
Число невыездных должников достигло 3% взрослого населения России
Число должников, ограниченных в выезде из России, к началу лета достигло 3% взрослого населения страны (3,429 млн человек).
Обновлено в 09:09
Политика
Мэр Тбилиси заявил о неправоте Путина
Что касается Цхинвальского региона, по словам Владимира Владимировича, в 1919-1920 годах Грузия устроила геноцид в "Южной Осетии", передал слова Путина мэр Тбилиси.
Обновлено в 09:08
Происшествия
Вертолет Ми-2 разбился на Украине
В Сумской области на Украине упал на землю вертолет Ми-2. Об этом сообщили в ГСЧС страны, передает ТАСС.
Обновлено в 10:48
Политика
ЦИК Украины показала лицо кандидата Дарта Вейдера
Обновлено в 09:23
Происшествия
В аэропорту Саратова самолет выкатился за пределы ВПП
В аэропорту Саратова Як-42, прибывший из Сургута, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.
Обновлено в 11:39
Транспорт
ЦОДД предупредил о «непростой неделе» для столичных автомобилистов
Приоритетный проезд общественного транспорта организуют в районах Гагаринский, Раменки, Ломоносовский, Проспект Вернадского, Тропарево-Никулино, Теплый Стан и Обручевский, а также поселениях Московский и Сосенское.
Обновлено в 10:29
Космос
Гипотеза: Луна может бросить Землю
Недавно ученые выдвинули новую гипотезу, согласно которой в космическом пространстве может обитать ещё один «вид» небесных тел – плунеты – луны, которые сошли с орбиты «горячих юритов».
Обновлено в 04:45
Игры
Ubisoft добавит десять пользовательских треков в Watch Dogs Legion
Ubisoft и музыкальная студия Джозефа Гордона-Левитта отберут десять пользовательских треков для Watch Dogs Legion.
Обновлено в 10:51
Шоу-бизнес
Константин Богомолов поделился совместным видео с Ксенией Собчак
Режиссер Константин Богомолов поделился в инстаграме видео, на котором он плывет на катере с телеведущей Ксенией Собчак.
Обновлено в 07:13
Кино
«Хищные птицы» не понравились руководству Warner Bros
Состоялись тестовые показы фильма "Хищные птицы", основанного на комиксах DC.
Обновлено в 03:48
Футбол
«Ливерпуль» вступил в борьбу за Чалова
Как сообщает Mirror, «Ливерпуль» поспорит за Чалова с «Арсеналом», «Манчестер Сити», «Тоттенхэмом» и «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 04:01
Шоу-бизнес
Стеша Маликова выбрала для отдыха модный оливковый купальник
Большинство поклонников оценили купальник, который выбрала для фотосессии Стеша, а также саму красоту юной девушки.
Обновлено в 10:48
Футбол
Капитан «Сочи»: «Со стороны Жиго было нарушение»
На мой взгляд, со стороны Жиго было нарушение правил.
Обновлено в 11:01
Футбол
«Бавария» показала гостевую форму на новый сезон
Мюнхенская «Бавария» представила комплект гостевой формы на сезон-2019/20.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Девять человек погибли в результате крушения самолета в Швеции
По данным издания, крушение потерпел одномоторный самолет GippsAero GA8 Airvan 8, в котором могут разместиться восемь пассажиров и пилот.
Обновлено в 11:44
Политика
Немецкий врач рассказал о возможном заболевании Меркель
Впервые о проблемах со здоровьем у Меркель заговорили после 18 июня этого года, когда во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским немецкий канцлер испытала приступ дрожи.
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не может встретиться с участниками акции
Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов не может встретиться с участниками акции, которая проходит у здания ведомства.
Обновлено в 10:30
Здоровье
Не жужжит: эксперт назвал причины массовой гибели пчел
На крымских полях пчелы гибнут из-за химикатов — собственники угодий при обработке пестицидами не оповещают об этом ближайшие районы вопреки санитарным нормам.
Обновлено в 03:19
Политика
Россия отказалась обсуждать с Японией передачу двух островов
Обновлено в 07:05
Происшествия
Россияне поймали сбежавшую дочь и насильно отдали жениху в Чечню
Обновлено вчера в 22:06
Общество
Власти Петербурга потребовали справку о заслугах Бориса Стругацкого
Санкт-Петербургский комитет культуры потребовал предоставить справку о заслугах известного писателя Бориса Стругацкого, чтобы можно было возвести фантасту мемориальную доску на его доме.
Обновлено в 10:34
Теннис
Сегодня Джокович и Федерер сыграют в финале Уимблдона
Обновлено в 01:59
Политика
Медведчук рассказал о влиянии США на Украину
Проявлению реальной украинской политики мешает сильное внешнее управление США, под которым Украина находится начиная с 2014 года.
Обновлено в 10:47
Общество
Умерла писательница и бард Елена Касьян
Обновлено в 06:45
Происшествия
В Ленинградской области мужчина открыл стрельбу по отдыхающим у озера
Полицейские задержали мужчину, который подозревается в стрельбе из ружья по другому мужчине, отдыхавшему с семьей на озере во Всеволожском районе Ленинградской области, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 11:43