В России повысили социальные пенсииURA.Ru 00:33

С 1 апреля 2019 года социальные пенсии проиндексированы на 2%. Средний размер социальной пенсии по старости увеличился на 182 рубля и после повышения составил 9 266 рублей в месяц, средний размер социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы увеличился на 268 и 270 рублей соответственно и после повышения составил 13674 рубля и 13812 рублей.

с чего всё началось

Правительство России с 1 апреля повысило социальные пенсии. Выплаты вырастут на 2%, сообщает Пенсионный фонд (ПФР).

Происшествия Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске Два человека погибли в результате обрушения здания в Саранске. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Мордовии.

Происшествия Круизный корабль столкнулся с танкером у берегов Нидерландов В Нидерландах на реке Западная Шельда рядом с общиной Тернёзен круизный корабль столкнулся с танкером.

Политика Порошенко заподозрили в нарушении ключевого документа ОБСЕ по выборам "Публичные выступления действующего президента стирали грань между его официальной позицией и позицией в качестве кандидата, оспаривая пункт 5.4 Копенгагенского документа ОБСЕ 1990 года", - отмечается в тексте.

Политика После подсчета свыше 80% бюллетеней Зеленский набирает 30,38% голосов После подсчета свыше 82 процентов бюллетеней, заполненных в день выборов президента Украины, шоумен Владимир Зеленский набирает 30,38 процента голосов.

Политика Верховный суд РФ отказался принять иск Дмитрия Гудкова Верховный суд России отказался принять иск Дмитрия Гудкова, который требовал отменить закон о наказании за оскорбление власти в интернете.

Энергетика Moody’s назвало угрозу для строительства «Северного потока — 2» Требование Дании провести дополнительную экспертизу по участку «Северного потока — 2» может привести к задержке реализации проекта газопровода.

Происшествия В Москве задержали 18 таксистов, находящихся в розыске Московские полицейские в ходе рейда задержали 18 таксистов, находящихся в розыске, сообщили в понедельник в пресс-службе столичного главка МВД.

Футбол У капитана «Боруссии» Ройса родилась дочь Капитан и нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс стал отцом. Об этом 29-летний немец сообщил в своем Инстаграме.

Происшествия Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в ФСБ Суд приговорил к семи годам колонии фигуранта дела о госизмене в Центре информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ, предпринимателя Георгия Фомченкова.

Происшествия В Москве нашли еще одного брошенного в квартире ребенка В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве сотрудники полиции нашли ребенка в тяжелом состоянии, которого мать оставила одного, сообщает "Свободная Пресса" со ссылкой на пресс-службу столичного СУ СК России.

Экономика Путин поручил докапитолизировать Фонд дольщиков Перечень поручений президента по итогам расширенного заседания президиума госсовета, состоявшегося 12 февраля, опубликован на сайте Кремля.

Общество Минтруд посоветовал мотивировать госслужащих грамотами и физзарядкой Минтруд подготовил методику нематериальной мотивации госслужащих, в которой руководителям госорганов советуют, как мотивировать сотрудников помимо выплат зарплат и премий.

Происшествия В Ингушетии завели дело об избиении полицейских на митинге в Магасе В Ингушетии завели уголовное дело в связи с избиением сотрудников МВД и Росгвардии, обеспечивавших порядок во время митинга в Магасе, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе управления СК по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Культура Медведев поздравил Познера с 85-летием Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил журналиста Владимира Познера с 85-летием. Текст телеграммы опубликован на сайте правительства.

Политика В Кремле ответили на слова Зеленского о Донбассе Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал высказывания кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о Крыме и Донбассе.

Армия и оружие Новейшие беспилотники покажут новосибирцам на параде 9 Мая Новейшие беспилотные комплексы «Орлан-10» и бронемашины «Тайфун-У» примут участие в параде Победы 9 Мая в Новосибирске, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

Здоровье Врач порекомендовала россиянам отказаться от гематогена Врач-аллерголог Татьяна Бандурина порекомендовала россиянам отказаться от "излюбленного гематогена".

Футбол Футболист «Спартака» отказался от контракта с зарплатой €250 тыс. в год По информации издания, футболиста не устроили условия нового соглашения, по которому его зарплата в клубе составила бы €250 тыс. в год.

Армия и оружие Умер основатель завода по производству уникальных тягачей для Минобороны Владимир Савельев В начале марта 1978 года возглавил строительство нового завода в Ишимбае, под его руководством в 1981 году ИЗТМ выпустил первую машину, в середине 1980-х годов серийное производство вездеходов было доведено до 250 машин в год.