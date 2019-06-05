После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связьEastRussia вчера в 07:28

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

Стоимость мобильной связи после отмены роуминга выросла в среднем на 3%. Об этом пишет «КоммерсантЪ» со ссылкой на отчет информационно-аналитического агентства «Content Review». Минимальный пакетный тариф стоит в среднем 262 рубля в месяц в мае 2019 года, что на 7 рублей дороже, чем в декабре 2017.

После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

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