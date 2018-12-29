Экономика сегодня вчера в 17:21

В России с 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается до 11280 рублей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.

В России повышают МРОТ с 1 января

Происшествия Происшествия Под завалами дома в Магнитогорске нашли живого младенца

Происшествия Происшествия Мужчину после пьяного дебоша в самолете «Сочи-Москва» оштрафовали Сообщалось, что дебош в бизнес-классе лайнера рейса Сочи-Москва устроил хоккеист.

Происшествия Происшествия МЧС: разбор завалов в Магнитогорске остановили из-за угрозы обрушения Из-за угрозы обрушения конструкций дома поиск пострадавших и погибших приостановили.

Происшествия Происшествия Появилось видео обрушения моста в парке Горького в Москве В Сети появилось видео с места обрушения пешеходного моста в парке Горького в Москве. Инцидент произошел сразу после боя курантов.

Происшествия Происшествия Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.

Космос Космос Зонд New Horizons достиг астероида на границе Солнечной системы Американский космический зонд New Horizons пролетел мимо астероида Ultima Thule в поясе Койпера, говорится в сообщении в Twitter NASA.

Политика Политика Премьер Японии пообещал не переселять россиян при передаче Курил Японское издание Mainichi отмечает, что в новогоднем обращении Абэ пообещал активизировать переговоры с Владимиром Путиным по вопросу заключения мирного договора и передаче Курильских островов.

Происшествия Происшествия В Магнитогорске растет число жертв обрушения Сегодня ночью из-под завалов были извлечены еще два тела. Таким образом, число жертв от взрыва газа увеличилось до семи человек.

Политика Политика Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского Украинский телеканал "1+1" впервые в истории передвинул новогоднее поздравление президента страны.

Политика Политика Шоумен Зеленский объявил о своем участии в выборах президента Украины

Экономика Экономика С первого января в России повышается НДС Обещанное правительством повышение налога на добавленную стоимость (НДС) вступает в силу 1 января.

Спорт Спорт Глава USADA призвал немедленно лишить РУСАДА статуса К необходимости незамедлительного лишения Всемирным антидопинговым агентством (WADA) Российского антидопингового агентства (РУСАДА) статуса из-за сорвавшейся попытки предоставить экспертам WADA доступ в московскую лабораторию РУСАДА призвал глава Американского антидопингового агентства USADA Трэвис Тайгерт, его слова 1 января приводит агентство Associated Press.

Спорт Спорт Российский лыжник Устюгов стал третьим в спринте на «Тур де Ски» Россиянин Сергей Устюгов занял третье место в спринте свободным стилем на лыжной многодневной гонке "Тур де Ски".

Происшествия Происшествия В Челябинской области объявили траур по погибшим в Магнитогорске В Челябинской области 2 января объявили траур по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Магнитогорске, сообщает РИА "Новости".

Хоккей Хоккей Россия обыграла Канаду на МЧМ и сыграет в четвертьфинале со Словакией

Происшествия Происшествия При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Политика Политика Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.

Экономика Экономика В России вступили в силу изменения в пенсионном законодательстве Основной пакет законов о нововведениях в пенсионном законодательстве вступает в силу в России с 1 января.

Происшествия Происшествия Полиция Манчестера не считает нападение на прохожих с ножом терактом Напомним, что в новогоднюю ночь неизвестный с ножом напал на пассажиров железнодорожной станции в Манчестере.

Происшествия Происшествия В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева, пишут СМИ Амириза Бикбаева, отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева, нашли мертвым в Новой Москве, сообщает РЕН ТВ.

Общество Общество В России официально разрешили сбор валежника С 1 января 2019 года в России вступили в силу законы о бесплатном сборе валежника в лесах.

Политика Политика Абэ заявил о том, что американские войска в Японии не угрожают России Премьер-министр Японии Синдзо Абе заявил, что дислоцированные в стране войска США не несут в себе угрозу и враждебности по отношению к России.

Происшествия Происшествия В Японии водитель въехал в толпу отмечавших Новый год людей Инцидент произошел вскоре после полуночи в пешеходной зоне в районе Сибуя. Там собрались тысячи человек, чтобы отметить Новый год.

Кино Кино Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы» Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.

Политика Политика Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.

Армия и оружие Армия и оружие В минобороны США извинились за шутку о сбросе бомбы на Таймс-сквер В этом году перед церемонией стратегическое командование на своей официальной странице в Twitter сообщило о готовности сбросить на Таймс-сквер «что-нибудь побольше» новогоднего шара.

Политика Политика Ющенко рассказал о насильственном возвращении украинцев в XVII век Обещания нынешних украинских властей снизить тарифы на газ является ложью и публичным проявлением неуважения к своему народу, заявил бывший президент Украины Виктор Ющенко в эфире YouTube-канала "Бегущий Банкир".

Политика Политика Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Политика Политика Госдеп отреагировал на задержание американца за шпионаж в Москве Госдеп прокомментировал задержание в Москве гражданина США из-за обвинений в шпионаже.