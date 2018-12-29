Экономика
В России повышают МРОТ с 1 января
В России повышают МРОТ с 1 январяЭкономика сегоднявчера в 17:21
В России с 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) повышается до 11280 рублей, сообщили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты РФ.
Экономика сегоднявчера в 17:21
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Кино
Актер Владимир Дыховичный умер в возрасте 30 лет
Актер Владимир Дыховичный ушел из жизни в возрасте 30 лет, об этом на своей странице в Facebook написала вдова режиссера Ивана Дыховичного Ольга.
Обновлено в 16:23
Происшествия
Спасённый в Магнитогорске младенец доставлен в Москву
Обновлено в 14:53
Политика
Британские СМИ сочли «дерзким» новогоднее обращение Путина
Британский таблоид Daily Star выпустил материал под заголовком "Путин отвергает Запад в дерзком новогоднем обращении к миллионам россиян".
Обновлено в 13:17
Происшествия
Следов взрывчатки на месте обрушения в Магнитогорске не обнаружено
Как сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко, «в связи с различными сообщениями, появляющимися в СМИ, необходимо отметить, что на данный момент в исследованных взрывотехниками уже разобранных частях завала следов взрывчатых веществ или их компонентов не обнаружено».
Обновлено в 16:36
Происшествия
Три человека погибли при возгорании маршрутки в Магнитогорске
Обновлено в 15:12
Спорт
В WADA заявили об отсутствии доступа к пробам российских спортсменов
В заявлении WADA, опубликованном на сайте агентства, указывается, что еще 21 декабря организация сообщила о том, что ездившая в Россию комиссия не получила доступа к допинг-пробам спортсменов, которые находятся в московской лаборатории.
Обновлено в 14:13
Политика
Задержанный в Москве за шпионаж американец приехал на свадьбу
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России при проведении шпионской акции, приехал в Москву на свадьбу, сообщает телеканал CNN со ссылкой на его брата-близнеца Дэвида Уилана.
Обновлено в 10:22
Происшествия
В Британии задержали напавшего с ножом на людей в Манчестере
Мужчина, подозреваемый в совершении нападения с ножом в новогоднюю ночь в Манчестере, задержан на основании Закона о психическом здоровье, контртеррористическое подразделение продолжает расследование, сообщает полиция города.
Обновлено в 17:38
Политика
Факельный марш в честь дня рождения Бандеры завершился в Киеве
Факельное шествие в честь 110-го дня рождения главаря ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степана Бандеры завершилось на Майдане Независимости в столице Украины.
Обновлено в 15:11
Политика
Премьер Японии пообещал не выселять россиян в случае передачи Курил
Япония претендует на четыре южных острова Курильской гряды — Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи, ссылаясь на Трактат о торговле и границах 1855 г. Агентство Kyodo со ссылкой на источники в японском правительстве уточняет, что Абэ может посетить Россию «в районе 21 января».
Обновлено в 08:02
Наука
В Сибири начнут эксперименты, позволяющие создать плазменный двигатель
Ученые Института ядерной физики сибирского отделения Российской академии наук начнут в январе новую серию экспериментов на новейшей установке по удержанию термоядерной плазмы с параметрами, пригодными для создания ракетного двигателя, сообщил журналистам замдиректора института Александр Иванов.
Обновлено в 17:56
Кино
Мягков резко ответил митрополиту Рязанскому на критику «Иронии судьбы»
Актер Андрей Мягков, сыгравший Евгения Лукашина в фильме "Ирония судьбы, или С легким паром!", назвал митрополита Рязанского и Михайловского "недалеким" после того, как тот раскритиковал картину.
Обновлено в 09:14
Происшествия
В Магнитогорске взорвалась маршрутка, есть пострадавшие
Обновлено в 15:05
Происшествия
Тело девятого погибшего извлекли из-под завалов дома в Магнитогорске
Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тело девятого погибшего из-за взрыва и частичного обрушения жилого дома, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.
Обновлено в 11:45
Происшествия
Российский хоккеист Сапрыкин устроил дебош на борту самолета
Инцидент произошел из-за дебошира на борту, который напился и избил стюардессу. Скандалистом оказался известный хоккеист Олег Сапрыкин.
Обновлено в 09:08
Музыка
Петр Захаров стал победителем седьмого сезона шоу «Голос»
Обновлено в 13:56
Происшествия
Собянин увольняет директора парка Горького после обрушения моста
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что после обрушения деревянного моста через каток в новогоднюю ночь в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького, директор этого парка Марина Люльчук будет уволена.
Обновлено в 07:27
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Москвы подорожал с нового года
С 1 января 2019 года на 2 руб. подорожала стоимость проезда в пригородных электропоездах Москвы, до 36 рублей за одну зону.
Обновлено в 17:54
Происшествия
В Магнитогорске оцеплен жилой дом, людей эвакуируют
На улице Ленина, 91 в Магнитогорске эвакуируют людей из жилого дома, сообщают в соцсетях очевидцы.
Обновлено в 17:11
Происшествия
В Вашингтоне застрелили военнослужащего корпуса морской пехоты
Обновлено в 16:38
Происшествия
В Германии водитель совершил наезд на группу людей
Четыре человека пострадали в результате умышленного наезда мужчины на группу людей в Германии.
Обновлено в 08:16
Происшествия
Задержанный в Москве американец оказался сотрудником автокомпании
Гражданин США Пол Уилан, задержанный в России по подозрению в шпионаже, оказался сотрудником компании BorgWarner, занимающейся производством запчастей для автомобилей.
Обновлено в 13:34
Космос
Станция New Horizons приблизилась к астероиду Ultima Thule
Космическая станция национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) New Horizons приблизилась на максимальное расстояние к астероиду Ultima Thule 1 января.
Обновлено в 06:30
Происшествия
Председатель СК Бастрыкин вылетел в Магнитогорск
Обновлено вчера в 08:22
Армия и оружие
ВМС Украины задержали судно под флагом Танзании
Обновлено в 15:58
Происшествия
Из-под завалов дома в Магнитогорске спасли младенца
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский рассказал о том, что из-под завалов рухнувшего подъезда жилого дома в Магнитогорске спасли живого 11-месячного ребенка.
Обновлено в 07:05
Происшествия
Znak: взрыв в Магнитогорске может быть терактом
Издание Znak.com и 74.ru вечером 1 января 2019 года сообщили со ссылкой на источники, что взрыв в Магнитогорске может оказаться терактом.
Обновлено в 15:44
Происшествия
В Белоруссии перевернулся автобус с туристами из России
Автобус с российскими туристами перевернулся в Ушачском районе Витебской области Белоруссии, сообщает агентство БелТА со ссылкой на официального представителя УВД Витебского облисполкома Ольгу Шкуратову.
Обновлено в 14:36
Происшествия
В американском зоопарке ребенок упал в вольер с носорогами
Ребенок упал в вольер к носорогам в зоопарке города Мельбурн в американском штате Флорида и пострадал от удара о рог животного, сообщается в заявлении зоопарка.
Обновлено в 16:28
Общество
Альбац покинет пост главного редактора The New Times
Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика.
Обновлено в 11:40