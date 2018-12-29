Экономика

МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января
ТАСС
вчера в 16:02

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 1 января будет равняться величине прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года и составит 11280 рублей.
ТАССвчера в 16:02

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МРОТ увеличился до 11280 рублей с 1 января

Комсомольская правда00:38

МРОТ с 1 января увеличится до 11 280 рублей

Life.ruвчера в 16:16

Минимальный размер оплаты труда в России с 1 января будет равен прожиточному минимуму

Эхо Москвывчера в 17:06

В России с 1 января МРОТ составит 11 280 рублей

RT на русскомвчера в 16:23

Размер МРОТ в России увеличится до 11 тыс. 280 руб. с 1 января

Известиявчера в 19:25

МРОТ увеличится до 11280 рублей с 1 января

ТАССвчера в 16:02

Приравняли к прожиточному минимуму: МРОТ в Башкирии вырастет на 135 рублей

Уфа1.ру29.12.18 в 00:49
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Автоматически обработано 7168 источников, обновлено в 03:16, Ашберн
Происшествия

Появилось видео обрушения моста в парке Горького в Москве

Обновлено вчера в 18:37
Происшествия

МЧС: угроза обрушения дома в Магнитогорске сохраняется

Угроза обрушения дома в Магнитогорске, в котором прогремел взрыв, сохраняется.
Обновлено в 02:13
Происшествия

Из-под завалов в Магнитогорске извлекли тела семи погибших

Тела еще двух погибших извлечены из-под завалов на месте взрыва газа в жилом доме в Магнитогорске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 23:07
Хоккей

Как сборная России победила Канаду на МЧМ-2019

Обновлено в 01:58
Происшествия

При пожаре в новогоднюю ночь в Орске погибли семь человек

В Орске Оренбургской области при пожаре в жилом доме погибли семь человек. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.
Обновлено в 01:20
Происшествия

В Челябинской области объявлен траур по погибшим в Магнитогорске

Обновлено в 03:10
Хоккей

Стали известны все четвертьфинальные пары МЧМ-2019

Обновлено в 00:59
Происшествия

Найдено тело восьмого погибшего от взрыва в Магнитогорске

Спасатели обнаружили среди обломков здания в Магнитогорске восьмого погибшего. На месте катастрофы работает психологическая служба.
Обновлено в 02:21
Политика

Украинский телеканал передвинул поздравление Порошенко из-за Зеленского

Обновлено в 01:12
Армия и оружие

Военные в США извинились за шутку о бомбардировке Нью-Йорка

Стратегическое командование Вооруженных сил США извинилось за свой твит о том, что оно может сбросить в Нью-Йорке на Таймс-сквер что-то намного "большее", чем новогодний шар, передает Reuters.
Обновлено в 03:11
Политика

Зеленский подтвердил участие в выборах президента Украины

Обновлено вчера в 17:42
Политика

Глава МИД Украины пожаловался на советские фильмы в Новый год

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин остался недоволен большим количеством советских фильмов в новогоднем эфире украинского телевидения.
Обновлено вчера в 23:55
Культура

В Новой Москве обнаружено тело отца Дмитрия Бикбаева

Как стало известно РЕН ТВ, в Новой Москве обнаружено тело Амириза Бикбаева – отца известного певца и актера Дмитрия Бикбаева.
Обновлено в 00:25
Происшествия

Первые посетители эвакуированы с неисправного аттракциона во Франции

Спасатели во французском городе Ренн смогли эвакуировать двух человек с аттракциона, который остановился на высоте около 60 м.
Обновлено вчера в 23:46
Космос

Зонд New Horizons пролетел рядом с астероидом

Американский космический зонд New Horizons во вторник пролетел рядом с астероидом 2014 MU69 Ultima Thule на самой окраине Солнечной системы.
Обновлено в 01:05
Политика

Лукашенко не стал упоминать Россию в новогоднем поздравлении

Белорусский президент Александр Лукашенко в новогоднем обращении обошел тему более тесного сотрудничества России и Белоруссии.
Обновлено вчера в 19:29
Кино

Митрополит Рязанский осудил «Иронию судьбы»

Митрополит Рязанский и Михайловский Марк в своем видеообращении выступил с критикой советского фильма "Ирония судьбы" Эльдара Рязанова.
Обновлено вчера в 16:19
Экономика

В России вступает в силу конвенция о соцобеспечении

С января в России вступила в силу Конвенция о минимальных нормах социального обеспечения Международной организации труда (МОТ).
Обновлено в 02:17
Общество

В России стартовала пенсионная реформа

Сегодня, 1 января, вступил в силу закон об изменении параметров пенсионной системы, который предлагает проведение в РФ пенсионной реформы, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 16:00
Политика

В Госдепе отреагировали на задержание в Москве американца за шпионаж

Госдепартамент США получил официальное уведомление от России по поводу задержания в Москве гражданина США по обвинению в шпионаже, сообщил агентству Reuters официальный представитель внешнеполитического ведомства.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

В Свердловской области с рельсов сошли грузовые вагоны с углем

Специалисты Свердловской железной дороги ликвидируют последствия схода с рельсов 16 вагонов грузового состава, пострадавших в результате ЧП нет, сообщает региональное управление МЧС.
Обновлено в 00:34
Происшествия

На Урале проверят газовые сети после обрушения дома в Магнитогорске

По традиции после серьёзных ЧП власти проводят массовые проверки.
Обновлено в 03:12
Происшествия

Путин прибыл на место взрыва в Магнитогорске

Президент России Владимир Путин экстренно прибыл в Магнитогорск, где после взрыва газа обрушился один из подъездов многоэтажного жилого дома.
Обновлено вчера в 09:54
Происшествия

МЧС распространило списки пропавших жильцов дома в Магнитогорске

Спасатели МЧС России распространили списки всех тех, с кем пока не удается выйти на связь.
Обновлено вчера в 10:39
Происшествия

Под завалами дома в Магнитогорске нашли тела еще трех погибших

Под завалами рухнувшего подъезда десятиэтажного дома в Магнитогорске нашли еще трех человек.
Обновлено вчера в 12:50
Политика

Ющенко заявил о насильственном возврате украинцев в XVII век

Экс-президент Украины Виктор Ющенко считает, что украинцев "возвращают в XVII век". Об этом он заявил в эфире ютьюб-канала "Бегущий Банкир".
Обновлено вчера в 19:56
Политика

Пресс-секретарь Пентагона ушла в отставку

Телеканал отмечает, что пресс-секретарь объявила об отставке через несколько часов после того, как уходящий глава Пентагона Джеймс Мэттис разослал прощальное письмо сотрудникам ведомства.
Обновлено вчера в 18:18
Происшествия

Найдено тело пропавшей клиентки сервиса BlaBlaCar

Найдено тело 29-летней клиентки BlaBlaCar. Ранее сообщалось, что москвичка выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле.
Обновлено вчера в 09:51
Политика

Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал «вернуться с миром» к Донбассу

Президент Украины Петр Порошенко в новогоднем поздравлении пообещал "вернуться с миром" к Донбассу и Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Происшествия

Восемь человек пострадали после наезда автомобиля в Токио

Восемь человек пострадали от преднамеренного наезда автомобиля на пешеходов в Токио.
Обновлено вчера в 20:12
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