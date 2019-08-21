Экономика

В России снова снизились потребительские ценыRuNews24.ru вчера в 12:12

Как сообщает Росстат, снижение потребительских цен произошло с 13 по 19 августа на 0,1%. Дефляция же немного ускорилась – до 0,09% в период с 6 по 12 августа.
Читать в источнике
Комментировать37

Подробнее о событии

В России снизились потребительские цены вторую неделю подряд

Газета.Ruвчера в 09:04

Цены в России опять упали

Lenta.ruвчера в 11:29

Потребительские цены в России снижаются вторую неделю подряд

Коммерсантъвчера в 09:54

В РФ вторую неделю подряд снизились потребительские цены

Интерфаксвчера в 09:09

Потребительские цены в России снизились

Взгляд.рувчера в 10:02

В России вторую неделю подряд зафиксирована дефляция

Rambler News Serviceвчера в 09:01

Инфляция и дефляция. Что из этого хорошо, а что плохо?

ТАСС20 августа в 07:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7296 источников, обновлено в 11:43, Ашберн
Происшествия

Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге

В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Общество

«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году

Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика

Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме

Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Футбол

Футболиста «Ростова» вызвали в молодежную сборную России

Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов получил вызов в молодежную сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы — 2021 против Сербии (6 сентября) и Болгарии (10 сентября).
Обновлено в 11:30
Политика

Медведев осмотрел площадку для проведения WorldSkills

Сегодня в столице Татарстана дадут старт 45-ому чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills.
Обновлено в 10:03
Происшествия

Суд арестовал челябинского депутата, подозреваемого в убийстве жены

Обновлено в 08:35
Политика

Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией

Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Армия и оружие

Глава Пентагона предложил включить в СНВ-3 все новое оружие России

Обновлено в 01:54
Происшествия

При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека

В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
Обновлено в 11:17
Музыка

Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу

Обновлено в 10:57
Политика

Возвращение России в G8 не является ее самоцелью, заявил Песков

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления о возможном возвращении к формату G8 и участию в нем России.
Обновлено в 11:36
Политика

Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией

Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия

Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции

Власти Санкт-Петербурга окажут всю необходимую помощь - как социальную, так и медицинскую - семье двенадцатилетней девочки, которая чуть не утонула в бассейне одного из турецких отелей.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия

МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321

Обновлено в 10:51
Происшествия

Суд отказался продлевать срок ареста счетов по делу Абызова

Обновлено в 10:43
Футбол

«Олимпиакос» прокомментировал разгром «Краснодара» в Лиге чемпионов

«Олимпиакос» в Twitter опубликовал запись по итогам победы над «Краснодаром» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 19:06
Политика

Рогозин рассказал об интересе Индии к российским ракетным двигателям

«Индия рассматривает в качестве основного мотора для своих ракет-носителей разные двигатели — РД-180 и менее мощный двигатель, который необходим для создания ракет среднего класса», — цитирует Рогозина «РИА Новости».
Обновлено в 09:58
Спорт

Мария Ласицкене: «Некоторые чиновники из ВФЛА не хотят ничего менять»

Некоторые чиновники из ВФЛА не хотят ничего менять.
Обновлено в 09:45
Общество

Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве

Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

Минобороны показало видео первого полета беспилотника «Форпост-Р»

Обновлено в 10:52
Политика

Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену

Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Политика

Песков прокомментировал сообщения об угрозе после ЧП под Архангельском

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле допускают, что после ЧП в Архангельской области кто-то пытается накалить информационный фон и подать все так, что есть опасность.
Обновлено в 09:09
Кино

Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes

Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие

Турция отправила в Идлиб бронетехнику и военных

Турция отправила в сирийскую провинцию Идлиб бронетехнику и военных с целью укрепления наблюдательных пунктов в зоне деэскалации, сообщает Анатолийское агентство новостей.
Обновлено в 11:18
Политика

Путин напомнил об опасностях угледобычи в России

«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.
Обновлено в 09:06
Происшествия

Видео спасения девочки, которая провела в нижегородском лесу 3 дня

В Нижегородской области в лесу нашли живой пятилетнюю девочку, которая потерялась в минувшее воскресенье.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес

Марат Башаров мечтает о возвращении бывшей жены

Оглядываясь на прожитые годы, Башаров признается, что все еще мечтает вернуть бывшую жену.
Обновлено в 00:31
Футбол

«Реал» в Париже провел переговоры с «ПСЖ» по Неймару

Обновлено в 08:48
Экономика

Группа «Аэрофлот» за 7 месяцев увеличила пассажиропоток на 12%

За семь месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 34,6 млн пассажиров, что на 12,2% превышает результат аналогичного периода 2018 года.
Обновлено в 09:02
Как работают Яндекс.Новости?
Главное