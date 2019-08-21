Экономика
В России снова снизились потребительские ценыRuNews24.ru вчера в 12:12
Как сообщает Росстат, снижение потребительских цен произошло с 13 по 19 августа на 0,1%. Дефляция же немного ускорилась – до 0,09% в период с 6 по 12 августа.
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Происшествия
Трех полицейских заподозрили в изнасиловании девушки в Екатеринбурге
В Екатеринбурге возбудили уголовное дело против троих полицейских по обвинению в изнасиловании, сообщает СК по Свердловской области.
Обновлено в 09:17
Общество
«Титаник» на дне Атлантики разрушится к 2030 году
Легендарный лайнер полностью разрушится к 2030 году, и память о его роскошном, но недолгом и трагическом плавании останется лишь на документальных кадрах и в одноименном художественном фильме Джеймса Кэмерона.
Обновлено в 06:37
Политика
Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме
Официальный представитель МИД Мария Захарова станцевала лезгинку на молодежном форуме "Машук-2019".
Обновлено в 10:11
Футбол
Футболиста «Ростова» вызвали в молодежную сборную России
Полузащитник футбольного клуба «Ростов» Данил Глебов получил вызов в молодежную сборную России для подготовки к отборочным матчам чемпионата Европы — 2021 против Сербии (6 сентября) и Болгарии (10 сентября).
Обновлено в 11:30
Политика
Медведев осмотрел площадку для проведения WorldSkills
Сегодня в столице Татарстана дадут старт 45-ому чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills.
Обновлено в 10:03
Политика
Южная Корея прекратила обмен разведданными с Японией
Известно, что соглашение об общей безопасности военной информации впервые было подписано Японией и Южной Кореей в ноябре 2016 года.
Обновлено в 07:13
Происшествия
При пожаре на складе свечей в Петербурге пострадали два человека
В результате пожара на складе свечей в Невском районе Санкт-Петербурга пострадали два человека. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные МЧС.
Обновлено в 11:17
Музыка
Вайкуле выступила за возвращение «Новой волны» в Юрмалу
Обновлено в 10:57
Политика
Возвращение России в G8 не является ее самоцелью, заявил Песков
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал заявления о возможном возвращении к формату G8 и участию в нем России.
Обновлено в 11:36
Политика
Иркутская чиновница назвала слова о быдле фальсификацией
Ранее Алашкевич ответила на информацию о том, что она якобы назвала жертв паводка "бичами" и "быдлом".
Обновлено 20 августа в 22:59
Происшествия
Петербургские власти помогут девочке, пострадавшей в Турции
Власти Санкт-Петербурга окажут всю необходимую помощь - как социальную, так и медицинскую - семье двенадцатилетней девочки, которая чуть не утонула в бассейне одного из турецких отелей.
Обновлено вчера в 11:31
Происшествия
МАК завершил работу с черными ящиками Airbus A321
Обновлено в 10:51
Футбол
«Олимпиакос» прокомментировал разгром «Краснодара» в Лиге чемпионов
«Олимпиакос» в Twitter опубликовал запись по итогам победы над «Краснодаром» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Рогозин рассказал об интересе Индии к российским ракетным двигателям
«Индия рассматривает в качестве основного мотора для своих ракет-носителей разные двигатели — РД-180 и менее мощный двигатель, который необходим для создания ракет среднего класса», — цитирует Рогозина «РИА Новости».
Обновлено в 09:58
Спорт
Мария Ласицкене: «Некоторые чиновники из ВФЛА не хотят ничего менять»
Некоторые чиновники из ВФЛА не хотят ничего менять.
Обновлено в 09:45
Общество
Служба такси подала три иска к организаторам митингов в Москве
Три судебных иска к организаторам несогласованной акции в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму 27 июля подала служба такси ООО «М.Такси».
Обновлено в 10:48
Политика
Трое задержанных на Украине россиян готовятся к обмену
Задержанные на Украине граждане России Одинцов, Баранов и Мефедов готовятся к юридической процедуре обмена.
Обновлено в 03:53
Политика
Песков прокомментировал сообщения об угрозе после ЧП под Архангельском
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил журналистам, что в Кремле допускают, что после ЧП в Архангельской области кто-то пытается накалить информационный фон и подать все так, что есть опасность.
Обновлено в 09:09
Кино
Дуэйн Джонсон стал самым высокооплачиваемым актером по версии Forbes
Американский актер, продюсер и рестлер Дуэйн Джонсон по прозвищу "Скала" возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров года по версии американского журнала Forbes.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено в 03:02
Армия и оружие
Турция отправила в Идлиб бронетехнику и военных
Турция отправила в сирийскую провинцию Идлиб бронетехнику и военных с целью укрепления наблюдательных пунктов в зоне деэскалации, сообщает Анатолийское агентство новостей.
Обновлено в 11:18
Политика
Путин напомнил об опасностях угледобычи в России
«Рост угледобычи должен идти в ногу с активным внедрением современных технологий, с увеличением инвестиций в создание надежных систем безопасности, с реализацией программ в сфере социальной поддержки работников предприятий и жителей регионов в целом», — сказал Путин.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Видео спасения девочки, которая провела в нижегородском лесу 3 дня
В Нижегородской области в лесу нашли живой пятилетнюю девочку, которая потерялась в минувшее воскресенье.
Обновлено в 01:37
Шоу-бизнес
Марат Башаров мечтает о возвращении бывшей жены
Оглядываясь на прожитые годы, Башаров признается, что все еще мечтает вернуть бывшую жену.
Обновлено в 00:31
Футбол
«Реал» в Париже провел переговоры с «ПСЖ» по Неймару
Обновлено в 08:48
Экономика
Группа «Аэрофлот» за 7 месяцев увеличила пассажиропоток на 12%
За семь месяцев 2019 года группа "Аэрофлот" перевезла 34,6 млн пассажиров, что на 12,2% превышает результат аналогичного периода 2018 года.
Обновлено в 09:02