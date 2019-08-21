Как сообщает Росстат, снижение потребительских цен произошло с 13 по 19 августа на 0,1%. Дефляция же немного ускорилась – до 0,09% в период с 6 по 12 августа.

В России снова снизились потребительские цены

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