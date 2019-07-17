Мы оба эти варианта имеем в виду: и документ, который имеет физическую форму, то есть форму пластиковой карточки, которую можно носить с собой как обычный паспорт, ну и как дополнительная опция — это мобильное приложение в смартфоне, что также используется в ряде стран.

Кстати, консерваторы смогут сохранить паспорта в исконном виде. Правительство планирует прекратить оформление бумажных паспортов в России к концу 2022 года. Новый документ будет похож на современные водительские удостоверения с чипом, на котором будут записаны все данные.

Новости России: к 2022 году бумажные паспорта сменят электронные

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