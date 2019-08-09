Недвижимость
В России подскочили цены на доступное жильеLenta.ru 01:39
Лидерами по темпам удорожания малогабариток стали Краснодарский край (12,6 процента) и Белгородская область (16,6 процента). Самые дорогие квартиры-студии в июле 2019-го предлагались к продаже в Московской области и в Крыму: 97,4 и 91,9 тысячи рублей за метр соответственно.
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Происшествия
ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю
Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
Лука Джорджевич перейдет в «Локомотив»
Обновлено в 02:25
Происшествия
СМИ сообщили о пропаже йода в аптеках после взрыва под Архангельском
В Архангельске и Северодвинске с прилавков некоторых аптек пропал йод. Об этом сообщает местный портал 29.ru.
Обновлено вчера в 21:11
Экономика
ФАС оштрафовала «Ростелеком» за повышение цен на домашний интернет
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России привлекла к административной ответственности "Ростелеком", оштрафовав оператора на 250 тыс. рублей за повышение цен на домашний интернет.
Обновлено в 03:59
Шоу-бизнес
В Москве началось прощание с Вилли Токаревым
Обновлено в 04:30
Политика
В Киеве предложили приостановить работу Украины в минском формате
Представитель Киева в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный написал на своей странице в Facebook, что Украина должна приостановить работу в минском формате до встречи в нормандском формате из-за гибели четырех украинских военнослужащих в Донбассе.
Обновлено в 04:32
Экономика
Трамп заявил о недовольстве курсом доллара
Трамп выразил недовольство относительно устоявшегося курса доллара. Он заявил, что также недоволен высокой ставкой ФРС.
Обновлено вчера в 11:08
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Происшествия
Задержаны ещё два участника июльских массовых беспорядков в Москве
Следственный комитет задержал ещё двоих участников июльских массовых беспорядков в Москве, одному из них уже предъявлено обвинение.
Обновлено в 03:42
Энергетика
Reuters узнал о задержке строительства Nord Strеam 2 ценой €660 млн
Задержка согласования маршрута газопровода «Северный поток-2», который в Балтийском море строит дочернее предприятие «Газпрома», компания Nord Stream 2 AG, может привести к тому, что на завершение проекта потребуется еще восемь месяцев и €660 млн.
Обновлено вчера в 10:50
Армия и оружие
Американский журнал назвал лучший советский военный самолет
Эксперты американского издания Popular Mechanics считают, что советский истребитель перехватчик третьего поколения МиГ-25 является одним из лучших в мире.
Обновлено в 01:31
Экономика
Власти рекомендовали Utair ограничить рост продаж билетов
Почему Utair опасен быстрый рост Министр транспорта Евгений Дитрих рекомендовал авиакомпании Utair не планировать значительный рост перевозки пассажиров.
Обновлено в 03:01
Хоккей
СКА уступил «Авангарду» в заключительном матче Sochi Hockey Open
Обновлено вчера в 15:24
Кино
Умер известный французский режиссер Жан-Пьер Моки
Обновлено в 04:29
Общество
Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве
Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила Украину, которая впервые с 2015 года разрешила российскому пассажирскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 03:13
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено вчера в 13:49
Наука
В Китае создали первый эмбрион обезьяны и человека
Для эксперимента были взяты клетки человека. Ученые из Католического университета Мурсии в Китае создали эмбрион-гибрид обезьяны и человека.
Обновлено 05 августа в 11:29
Общество
Погода в Москве нормализуется к вечеру пятницы
Обновлено в 00:13
Происшествия
Пожилая женщина сутки стояла в тайге, отпугивая медведя рычанием
Обновлено вчера в 02:33
Экономика
Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён
Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
Экономика
Uber понес рекордные убытки на $5,2 млрд во втором квартале 2019 года
Сервис такси Uber во втором квартале 2019 финансового года понес рекордные убытки, следует из отчетности компании.
Обновлено в 01:11
Политика
Госдеп призвал РФ отменить решение о признании Абхазии и Южной Осетии
Отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии призвала Россию пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус.
Обновлено вчера в 15:45
Здоровье
Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца
Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Культура
В галерее «Триумф» открывается выставка о призраках прошлого
В галерее "Триумф" с 9 по 29 августа пройдет выставка работ современных российских и зарубежных художников, объединенных темой призракологии, то есть следов из прошлого в настоящем.
Обновлено вчера в 23:49
Здоровье
Онколог назвал семь симптомов развития рака
Семь самых показательных симптомов заболевания раком перечислил главный научный сотрудник отдела клинической онкологии ФГБУ «ФНКЦ ДГОИ имени Рогачева» Сергей Абашин.
Обновлено вчера в 21:03
Общество
Московские власти рассказали о последствиях непогоды
Более 20 деревьев было повалено в результате непогоды в Москве в ночь с 8 на 9 августа, пострадало три автомобиля, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
Обновлено в 04:17
Шоу-бизнес
Рики Мартин впервые показал их с мужем ребенка
Пуэрто-риканский поп-певец и актер Рики Мартин впервые показал лицо своей семимесячной дочери Люсии.
Обновлено в 04:27