Недвижимость
В России подскочили цены на доступное жильеLenta.ru 01:39
Лидерами по темпам удорожания малогабариток стали Краснодарский край (12,6 процента) и Белгородская область (16,6 процента). Самые дорогие квартиры-студии в июле 2019-го предлагались к продаже в Московской области и в Крыму: 97,4 и 91,9 тысячи рублей за метр соответственно.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 08:01, Вашингтон
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