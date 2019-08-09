Недвижимость

В России подскочили цены на доступное жильеLenta.ru 01:39

Лидерами по темпам удорожания малогабариток стали Краснодарский край (12,6 процента) и Белгородская область (16,6 процента). Самые дорогие квартиры-студии в июле 2019-го предлагались к продаже в Московской области и в Крыму: 97,4 и 91,9 тысячи рублей за метр соответственно.
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Исследование: квартиры-студии в России дорожают быстрее многокомнатных квартир

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