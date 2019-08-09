Рост цен на самый доступный в России формат жилья — квартиры-студии минимальной площади — существенно обгоняет среднерыночные темпы. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах аналитиков «Авито Недвижимость».

В России подскочили цены на доступное жилье

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