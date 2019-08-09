Недвижимость

В России подскочили цены на доступное жильеLenta.ru 01:39

Рост цен на самый доступный в России формат жилья — квартиры-студии минимальной площади — существенно обгоняет среднерыночные темпы. Об этом говорится в предоставленных «Ленте.ру» материалах аналитиков «Авито Недвижимость».
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Петербург вошел в тройку городов с самой дорогой стоимостью квартир-студий

DP.RU02:41

В регионе стоимость квадратного метра в студиях за год возросла почти на 15 процентов

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Квартиры-студии в Ленобласти подорожали на 10%

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«Авито»: В Татарстане резко подоро жали студии

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Самое доступное жилье подорожало в Алтайском крае на 7,2% за год

АМИТЕЛ02:15

В России подскочили цены на доступное жилье

Lenta.ru01:39
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Экономика

«Ведомости» сообщили о проблемах у российских мусорных операторов

Основные проблемы, которые коснулись большинства региональных операторов, — низкая собираемость платежей за вывоз мусора, пересмотр тарифов на услуги операторов и изменения схем их работы уже после подписания соглашений, выяснили в НАКДИ.
Обновлено в 02:42
Здоровье

Опасные сорта сыра назвали врачи

Диетолог клиники института питания РАМН Юлия Панова рассказала о том, какие сыры являются опасными для здоровья человека.
Обновлено вчера в 12:02
Общество

Телеканалы прервали вещание для предупреждения об урагане в Москве

Вечером 8 августа вещание федеральных телеканалов в Москве прерывалось на несколько минут из-за предупреждения МЧС об опасном усилении ветра, сообщают корреспонденты «Ведомостей».
Обновлено вчера в 14:33
Технологии

Искусственный интеллект поможет найти пропавших людей

Высокотехнологичные инструменты анализа аэрофотоснимков на основе нейросетей, SMS-рассылки с применением Big Data, поисковые дроны, опросы абонентов и многое другое предлагают российские сотовые операторы спасателям, занимающимся поиском пропавших людей.
Обновлено вчера в 19:09
Здоровье

Кардиохирург опроверг мнение о пользе красного вина для сердца

Употребление бокала красного вина в день не снизит риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сообщил РИА Новости завотделением кардиохирургии НМИЦ хирургии им. Вишневского Вадим Попов.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Экс-президента Киргизии Атамбаева поместили в СИЗО

В следственный изолятор спецслужбы поместили экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Сергей Слесарев.
Обновлено вчера в 23:48
Политика

20 лет вместе: 9 августа 1999 Путин стал премьер-министром России

9 августа 1999 года, президент Борис Ельцин в специальном обращении к гражданам заявил о назначении секретаря Совета безопасности и директора ФСБ Владимира Путина исполняющим обязанности председателя правительства России.
Обновлено в 03:02
Политика

Южные Курилы отобразили в составе Японии на сайте Олимпиады-2020

Обновлено вчера в 23:48
Общество

Гидрометцентр сообщил, когда нормализуется погода в Москве

Глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал,что летняя погода вернется в Москву вечером пятницы, 9 августа, передает ТАСС.
Обновлено в 01:14
Политика

Во Франции предлагают решить вопрос о российских займах царских времён

Во Франции просят разъяснить, какие меры правительство готово принять, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по облигациям царских времён.
Обновлено в 00:08
Политика

Украина впустила российский самолет в свое воздушное пространство

Как сообщало ИА REGNUM, Украина запретила полеты российских самолетов над своей территорией в конце 2015 года.
Обновлено в 02:54
Происшествия

ФСБ провела обыски в управлении МВД по Красноярскому краю

Источник проинформировал об обысках, которые в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции Красноярского края главка МВД провели сотрудники ФСБ.
Обновлено вчера в 23:46
Шоу-бизнес

Фадеев расторг контракт с Наргиз

Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено вчера в 03:41
Космос

Телескоп ALMA увидел 39 невидимых галактик

Обновлено вчера в 11:24
Политика

Сотни писателей, журналистов и деятелей искусства требуют прекратить дело о «массовых беспорядках»

Сотни писателей, журналистов и деятелей искусства требуют прекратить уголовное дело о так называемых «массовых беспорядках» на акции за честные выборы в Москве.
Обновлено в 02:00
Экономика

Сбербанк создаст совместное предприятие с «Союзмультфильмом»

Сбербанк планирует создать совместное предприятие (СП) с ФГУП «Союзмультфильм», сообщают РБК и Forbes.
Обновлено в 02:44
Общество

В Крыму объявили мораторий на повышение тарифов на сотовую связь

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма пообещали «взять штурмом» главный офис мобильного оператора МТС, который объявил о повышение тарифы на полуострове.
Обновлено в 03:19
Общество

В России впервые заметили сельдяного короля

В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено вчера в 06:30
Политика

Дагестанцы вышли на улицу после слов Кадырова об имаме Шамиле

Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
Обновлено вчера в 20:33
Происшествия

Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова

Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
Обновлено вчера в 15:17
Политика

МИД раскритиковал Deutsche Welle за призыв москвичей на митинг

В МИД РФ в ходе беседы с временной поверенной в делах ФРГ в России Беате Гжески обратили внимание на недопустимость действий немецкого СМИ Deutsche Welle, которое разместила прямой призыв в соцсетях в адрес жителей Москвы принять участие в несанкционированных акциях.
Обновлено вчера в 11:16
Происшествия

В Нижегородской области автомобиль наехал на группу людей

Семь человек получили различные травмы в результате наезда легкового автомобиля на группу людей, которые стояли на обочине трассы в Нижегородской области, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Обновлено в 02:55
Политика

В Совфеде заявили о попытках США повлиять на выборы в Мосгордуму

Совет Федерации обнаружил факты иностранного вмешательства в подготовку к выборам в Мосгордуму.
Обновлено вчера в 09:47
Общество

Росстат назвал самый популярный возраст для рождения первого ребенка

Возраст рождения ребенка будет расти и дальше, прогнозирует Росстат. В 2018 году в России родились 1,6 миллиона детей.
Обновлено в 01:58
Кино

Маколей Калкин показал свою версию ремейка «Один дома»

Голливудский актер Маколей Калкин иронично отреагировал на планы снять ремейк популярного фильма «Один дома», передает ФАН.
Обновлено вчера в 11:03
Общество

Бутылку с посланием из СССР нашли на Аляске. Его написали в 1969 году

Житель Аляски Тайлер Иванофф обнаружил бутылку с посланием, которое в 1969 году написал советский моряк.
Обновлено вчера в 03:20
Происшествия

Скачок радиации зафиксировали в Северодвинске после взрыва на полигоне

Обновлено вчера в 08:57
Здоровье

Эксперт ВОЗ рассказал о влиянии лесных пожаров на здоровье

Эксперт департамента по неинфекционным заболеваниям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Андре Илбави заявил, что кратковременное вдыхание дыма от лесных пожаров не приведет к развитию онкологии или сердечно-сосудистых заболеваний.
Обновлено в 02:48
Общество

Мэрия запретила музыкантам выступать на митинге 10 августа в Москве

Мэрия Москвы запретила музыкальные выступления на митинге 10 августа, сообщил один из организаторов акции, журналист Илья Азар в Facebook.
Обновлено 07 августа в 11:55
Наука

Ученые назвали самую «любимую» группу крови комаров

Ученые Сибирского государственного медицинского университета назвали самую «вкусную» группу человеческой крови для комаров.
Обновлено вчера в 11:09
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