Экономика

В России подсчитали потери предприятий от хакерских атак
REGNUM
02:44

По данным экспертов, в 2018 году 82% опрошенных представителей компаний сообщили, что их предприятия подвергались атакам хакеров. Отмечается, что среди нефтегазовых предприятий 75% компаний подвергались нападениям.
REGNUM02:44

Подробнее о событии

Итоги 2018 года: 82% компаний пострадали от хакерских атак

Красная весна03:39

Стало известно, сколько российских компаний подверглось атакам хакеров за год

Life.ru02:45

В России подсчитали потери предприятий от хакерских атак

REGNUM02:44

Почти половина российских компаний заявила о хакерских атаках в 2018 году

Фонтанка.Ру01:15

Хакеры успешно атаковали половину крупных региональных компаний в 2018 году

Коммерсантъ00:31

Стало известно, какие компании чаще всего подвергаются кибератакам

ФАНвчера в 20:30

В Positive ожидают 10-процентный рост российского рынка информационной безопасности

Computerworld Россия24 декабря в 01:51
Показать все источники
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Финансы

Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
Обновлено в 02:24
Энергетика

Цены на нефть приблизились к $50 за баррель

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля - августа 2017 года.
Обновлено в 00:16
Экономика

Вкладчики рухнувших банков смогут вернуть деньги дистанционно

Возврат денег вкладчикам рухнувших банков будет осуществляться дистанционно, рассказали «Известиям» в Минфине.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика

Мобильный интернет подорожает на 15 процентов в 2019 году

По данным исследования Content Review, средняя цена 1 Гб мобильного интернета в России составила 55,5 рублей, снизившись на 15 процентов с мая 2018 года.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика

Путин подписал закон об эскроу-счетах для долевого строительства

Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство о долевом строительстве, предусматривающие обязательное использование эскроу-счетов с 1 июля 2019 года всеми застройщиками, привлекающими средства граждан.
Обновлено в 01:57
Экономика

Судебный квартал в Петербурге построят структуры ресторатора Пригожина

Обновлено в 02:55
Финансы

Власти Украины задолжали школьным учителям $36 млн

Долг государства перед школьными учителями на Украине достиг 1 млрд грн (чуть больше $36 млн), проблемы с выплатами зарплат педагогам начались еще весной текущего года.
Обновлено в 04:32
Недвижимость

Россияне начали активно скупать недвижимость за границей

Лишь 2,5 процента жителей крупных и средних российских городов говорят о том, что среди их друзей и знакомых есть те, кто серьезно собирается в ближайшие год-два приобрести недвижимость за границей.
Обновлено вчера в 19:15
Экономика

В Москве снизится размер торгового сбора для малого и среднего бизнеса

С 1 июля следующего года в Москве уменьшится размер торгового сбора для объектов, площадь которых составляет меньше 300 кв м, соответствующий закон 26 декабря приняла Московская городская дума.
Обновлено в 05:44
Финансы

Глава «Открытия» не исключил роста ставок из-за «ипотечных каникул»

Введение "ипотечных каникул" может привести к повышению ставок по ипотеке.
Обновлено в 03:30
Финансы

Из-за банка «Открытие» кредиторы Utair лишились гарантий на 9 млрд руб

Из-за реорганизации Ханты-Мансийского банка «Открытие», который присоединился к банку «ФК Открытие», кредиторы авиакомпании Utair лишились госгарантии на 9,4 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

НМТП и ФАС дошли до последнего суда

Спор за 9,74 млрд руб. изучит президиум ВС Дело Новороссийского морского торгового порта (НМТП) против ФАС, обвинившей порт в монопольно высоких ценах за перевалку, дошло до конечной инстанции — сегодня его рассмотрит президиум Верховного суда (ВС).
Обновлено вчера в 17:53
Экономика

Мосгордума утвердила свой бюджет на 2019 год

Столичный парламент утвердил свой бюджет на следующий год, увеличив его на 6% по сравнению с бюджетом 2018 года - почти до 1,7 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:12
Экономика

Шесть производителей лишены права розлива воды под брендом «Ессентуки»

Роспатент лишил шесть производителей права розлива минеральной воды под брендами "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17" по заявлению двух недропользователей Ессентукского месторождения, сообщила в среду пресс-служба АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР).
Обновлено в 03:40
Финансы

Минфин предложит ОФЗ одного выпуска на 7,29 млрд рублей

Минфин России планирует разместить 26 декабря облигации федерального займа (ОФЗ) одного выпуска на 7,29 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:52
Главное