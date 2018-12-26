Экономика
В России подсчитали потери предприятий от хакерских атак
В России подсчитали потери предприятий от хакерских атакREGNUM02:44
По данным экспертов, в 2018 году 82% опрошенных представителей компаний сообщили, что их предприятия подвергались атакам хакеров. Отмечается, что среди нефтегазовых предприятий 75% компаний подвергались нападениям.
REGNUM02:44
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В Positive ожидают 10-процентный рост российского рынка информационной безопасности
Computerworld Россия24 декабря в 01:51
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 06:24, Ашберн
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
Обновлено в 02:24
Энергетика
Цены на нефть приблизились к $50 за баррель
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в феврале 2019 года опускалась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне к $50 за баррель, обновляя минимумы июля - августа 2017 года.
Обновлено в 00:16
Экономика
Вкладчики рухнувших банков смогут вернуть деньги дистанционно
Возврат денег вкладчикам рухнувших банков будет осуществляться дистанционно, рассказали «Известиям» в Минфине.
Обновлено вчера в 16:00
Экономика
Мобильный интернет подорожает на 15 процентов в 2019 году
По данным исследования Content Review, средняя цена 1 Гб мобильного интернета в России составила 55,5 рублей, снизившись на 15 процентов с мая 2018 года.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
Путин подписал закон об эскроу-счетах для долевого строительства
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство о долевом строительстве, предусматривающие обязательное использование эскроу-счетов с 1 июля 2019 года всеми застройщиками, привлекающими средства граждан.
Обновлено в 01:57
Экономика
Судебный квартал в Петербурге построят структуры ресторатора Пригожина
Обновлено в 02:55
Финансы
Власти Украины задолжали школьным учителям $36 млн
Долг государства перед школьными учителями на Украине достиг 1 млрд грн (чуть больше $36 млн), проблемы с выплатами зарплат педагогам начались еще весной текущего года.
Обновлено в 04:32
Недвижимость
Россияне начали активно скупать недвижимость за границей
Лишь 2,5 процента жителей крупных и средних российских городов говорят о том, что среди их друзей и знакомых есть те, кто серьезно собирается в ближайшие год-два приобрести недвижимость за границей.
Обновлено вчера в 19:15
Экономика
В Москве снизится размер торгового сбора для малого и среднего бизнеса
С 1 июля следующего года в Москве уменьшится размер торгового сбора для объектов, площадь которых составляет меньше 300 кв м, соответствующий закон 26 декабря приняла Московская городская дума.
Обновлено в 05:44
Финансы
Глава «Открытия» не исключил роста ставок из-за «ипотечных каникул»
Введение "ипотечных каникул" может привести к повышению ставок по ипотеке.
Обновлено в 03:30
Финансы
Из-за банка «Открытие» кредиторы Utair лишились гарантий на 9 млрд руб
Из-за реорганизации Ханты-Мансийского банка «Открытие», который присоединился к банку «ФК Открытие», кредиторы авиакомпании Utair лишились госгарантии на 9,4 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
НМТП и ФАС дошли до последнего суда
Спор за 9,74 млрд руб. изучит президиум ВС Дело Новороссийского морского торгового порта (НМТП) против ФАС, обвинившей порт в монопольно высоких ценах за перевалку, дошло до конечной инстанции — сегодня его рассмотрит президиум Верховного суда (ВС).
Обновлено вчера в 17:53
Экономика
Мосгордума утвердила свой бюджет на 2019 год
Столичный парламент утвердил свой бюджет на следующий год, увеличив его на 6% по сравнению с бюджетом 2018 года - почти до 1,7 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 05:12
Экономика
Шесть производителей лишены права розлива воды под брендом «Ессентуки»
Роспатент лишил шесть производителей права розлива минеральной воды под брендами "Ессентуки №4" и "Ессентуки №17" по заявлению двух недропользователей Ессентукского месторождения, сообщила в среду пресс-служба АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР).
Обновлено в 03:40
Финансы
Минфин предложит ОФЗ одного выпуска на 7,29 млрд рублей
Минфин России планирует разместить 26 декабря облигации федерального займа (ОФЗ) одного выпуска на 7,29 млрд рублей.
Обновлено вчера в 08:52