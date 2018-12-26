Экономика
В России подсчитали потери предприятий от хакерских атак
В России подсчитали потери предприятий от хакерских атакREGNUM02:44
С января по декабрь 2018 года от киберпреступников пострадало около половины крупных предприятий в регионах России. Об этом со ссылкой на исследование компании Positive Technologies сообщает 26 декабря РИА Новости.
REGNUM02:44
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В Positive ожидают 10-процентный рост российского рынка информационной безопасности
Computerworld Россия24 декабря в 01:51
Автоматически обработано 7165 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Финансы
Рубль подешевел к доллару и евро на старте торгов среды
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов среды в условиях сниженной активности участников рынка во второй день Рождественских праздников.
Обновлено в 02:24
Финансы
Минфин удачно разместил ОФЗ на последнем в году аукционе
Министерство финансов РФ разместило весь предложенный инвесторам объем облигаций федерального займа (ОФЗ) на последних недельных торгах 2018 года.
Обновлено в 07:26
Экономика
Пассажиропоток российских авиакомпаний увеличился на 10,6 процента
Объем авиаперевозок в период с января по ноябрь 2018 года увеличился на 10,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 107,7 миллиона пассажиров, сообщили в Росавиации.
Обновлено вчера в 23:00
Экономика
Вкладчики банков-банкротов смогут вернуть деньги дистанционно
Вкладчики рухнувших банков смогут возвращать деньги дистанционно, рассказали "Российской газете" в Агентстве по страхованию вкладов (АСВ).
Обновлено в 03:30
Экономика
Мобильный интернет подорожает на 15 процентов в 2019 году
По данным исследования Content Review, средняя цена 1 Гб мобильного интернета в России составила 55,5 рублей, снизившись на 15 процентов с мая 2018 года.
Обновлено вчера в 23:53
Экономика
Путин подписал закон об эскроу-счетах для долевого строительства
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в законодательство о долевом строительстве, предусматривающие обязательное использование эскроу-счетов с 1 июля 2019 года всеми застройщиками, привлекающими средства граждан.
Обновлено в 01:57
Экономика
Верховный суд поддержал НМТП в споре с ФАС на 9,7 млрд рублей
ВС оставил в силе решения нижестоящих судов о незаконности решения ФАС, согласно которому порт должен перечислить в бюджет 9,74 млрд руб. дохода, полученного в результате злоупотребления доминирующим положением на рынке перевалки грузов.
Обновлено в 03:51
Энергетика
«Нафтогаз» намерен расширить географию поиска активов «Газпрома»
Украинская компания "Нафтогаз" рассматривает инициацию новых судебных исков против российского "Газпрома" в рамках взыскания активов на основании решений Стокгольмского арбитража.
Обновлено в 06:01
Недвижимость
«РГ» оценила рост интереса россиян к недвижимости за рубежом
Россияне проявляют все больше интереса к покупке недвижимости за рубежом, пишет «Российская газета» со ссылкой на материалы исследования, проведенного Финансовым университетом по заказу издания.
Обновлено вчера в 22:53
Финансы
Власти Украины задолжали школьным учителям $36 млн
Долг государства перед школьными учителями на Украине достиг 1 млрд грн (чуть больше $36 млн), проблемы с выплатами зарплат педагогам начались еще весной текущего года.
Обновлено в 04:32
Экономика
В Москве снизится размер торгового сбора для малого и среднего бизнеса
С 1 июля следующего года в Москве уменьшится размер торгового сбора для объектов, площадь которых составляет меньше 300 кв м, соответствующий закон 26 декабря приняла Московская городская дума.
Обновлено в 05:44
Экономика
Глава «Открытия» не исключил роста ставок из-за «ипотечных каникул»
Введение "ипотечных каникул" может привести к повышению ставок по ипотеке.
Обновлено в 03:30
Финансы
Из-за банка «Открытие» кредиторы Utair лишились гарантий на 9 млрд руб
Из-за реорганизации Ханты-Мансийского банка «Открытие», который присоединился к банку «ФК Открытие», кредиторы авиакомпании Utair лишились госгарантии на 9,4 млрд руб.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Власти Подмосковья ищут инвесторов для достройки домов «Сабидома»
Власти Московской области ищут внебюджетные источники финансирования для завершения строительства жилых поселков компании "Сабидом" в Солнечногорском районе, сообщил в среду журналистам губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Обновлено в 07:31
Финансы
Рубль в период выплаты промежуточных дивидендов останется стабильным
В декабре начинается период выплаты промежуточных дивидендов российскими компаниями.
Обновлено в 05:40