Экономика
В России подорожают сладости из-за нового НДС на пальмовое маслоРусская Планета 02:39
Через шесть месяцев в России цены на кондитерские изделия могут вырасти на 5-7%. Это произойдет на фоне принятого Думой повышения НДС на пальмовое масло. О росте цен на сладости сообщили в Московской торгово-промышленной палате.
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с чего всё началось
Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.Известиявчера в 17:02
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«Известия» узнали о риске подорожания сладостей из-за роста НДС на пальмовое масло
Интерфаксвчера в 19:46
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