Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.

с чего всё началось

В Московской торгово-промышленной палате сообщили, что кондитерские изделия в России могут подорожать на 5-7%. Это произойдёт в ближайшие полгода, пишут «Известия».

В России сладости могут подорожать на 5-7%

Энергетика Нефть растет в цене на фоне отчетов об экономике США Мировые цены на нефть растут на фоне позитивных отчетов корпораций и общей экономической ситуации в США, 26 июля передает агентство Reuters.

Армия и оружие РВСН успешно провели учебный пуск межконтинентальной ракеты «Тополь» Боевым расчетом Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) с полигона "Капустин Яр" в Астраханской области проведён учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь", сообщили в Минобороны России.

Наука Раскрыт секрет паука, плетущего самую прочную паутину в мире Мадагаскарские пауки плетут паутину в десять раз прочнее кевлара. А ведь из этого материала делают пуленепробиваемые жилеты.

Политика СБУ задержала российский танкер в отместку за ЧП в Керченском проливе В сообщении ведомства говорится, что Служба безопасности Украины задержала российский танкер NEYMA, который якобы блокировал украинские военные корабли в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Политика МИД России ответил на заявление посольства ФРГ по выборам в Москве «Соблюдайте Венскую конвенцию и не вмешивайтесь во внутренние дела суверенных государств», — говорится в сообщении российского МИДа, адресованном посольству Германии в Москве и внешнеполитическому ведомству страны.

Политика К делу о митингах в Москве подключилась Вторая служба ФСБ Дело, которое возбудило ГСУ СК по Москве, сопровождает Служба по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом ФСБ, уточнил он.

Политика Дума предложила ограничить контроль иностранцев над значимыми сайтами В нижнюю палату внесены поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», которые вводят определение «значимого информационного ресурса в интернете» и ограничивают иностранное участие в компаниях- — владельцах подобных ресурсов.

Футбол Молодежное первенство. «Спартак» в гостях проиграл «Тамбову» В матче 3-го тура молодежного первенства России «Тамбов» дома сыграл с московским «Спартаком».

Политика Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.

Политика Зеленский и Волкер обсудили Донбасс Ситуацию в Донбассе обсудили президент Украины Владимир Зеленский и американский дипломат, спецпредставитель по Украине Курт Волкер.

Происшествия Драка с поножовщиной произошла в центре Москвы В центре Москвы произошла драка с поножовщиной, ранены два человека. Об этом 26 июля сообщает телеканал РЕН ТВ.

Политика С обысками пришли в штаб Гудкова и домой к Яшину Ранее 26 июля сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском в Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, в штаб Ильи Яшина и политикам, которые не были зарегистрированы на выборах в Мосгордуму.

Футбол Тиль сообщил АЗ о желании перейти в «Спартак» Нидерландский полузащитник Гус Тиль заявил руководству «АЗ Алкмаар» о желании перейти в «Спартак».

Политика Россия и Турция обсудили совместное производство самолётов SSJ-100 В ходе заседания межправительственной комиссии в Анкаре Россия и Турция обсудили возможность организации совместного производства самолётов SSJ-100 и МС-21.

Политика Симоньян прокомментировала решение британского регулятора о штрафе RT Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян прокомментировала решение британского медиарегулятора Ofcom оштрафовать RT на 200 тысяч фунтов стерлингов.

Политика Трамп назвал введение «цифрового налога» «глупостью Макрона» Президент США Дональд Трамп дал жесткий ответ на предложение Франции ввести налог в отношении IT-гигантов, работающих на территории страны.

Общество Путин подписал законы о наказании за нарушения при техосмотре Владимир Путин подписал пакет законов, ужесточающих ответственность за нарушения при проведении техосмотра.

Экономика Комплекс по разведению атлантического лосося откроется на Вологодчине Предприятие по выращиванию атлантического лосося мощностью 2,5 тыс. тонн в год откроется в поселке Грибково Вологодского района к 2020 году.

Политика Депутат Рады обвинил Порошенко в захвате российского танкера «Захват танкера ставит все под угрозу, в том числе обмен удерживаемыми лицами», — сообщил депутат журналистам.

Политика Nord Stream 2 AG пожаловалась в Евросуд на дискриминацию Компания Nord Stream 2 AG (оператор строительства газопровода "Северный поток — 2") подала в Европейский суд иск, в котором требует аннулировать дискриминационные меры в отношении проекта, сообщает "Интерфакс".