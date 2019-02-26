В России на треть подорожали авиабилетыURA.Ru вчера в 22:41

Авиаперевозчики пытаются компенсировать расходы на топливо Цены на авиабилеты за декабрь—февраль на различных направлениях в среднем выросли на 5–33%, следует из данных сервисов электронной торговли билетами.

с чего всё началось

В период с декабря прошлого года по февраль нынешнего в России существенно возросли цены на авиабилеты. В среднем цены выросли на от 5 до 33%. «Сервисы продажи билетов констатируют увеличение среднего чека на перелеты зимой 2018—2019 годов», — уточняет «Коммерсант».

В России на треть подорожали авиабилеты

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