Экономика
В России сильно подорожали авиабилетыГоворит Уфа 06:00
Зарубежные рейсы подорожали на 23%: 27300 против 18300. Aviasales сообщает о подорожании билетов по России на 7%. Средняя стоимость составила 7400 рублей. На международных рейсах подорожание составило около 5%, средняя цена за билет выросла до 47000.
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Среди подорожавших сильнее всего внутренних направлений Biletix называет рейсы из Москвы в Симферополь (рост на 78%, до 6,8 тыс. руб.), Ростов-на-Дону (на 71%, до 5,2 тыс. руб.), Самару (на 60%, до 5,1 тыс. руб.).Коммерсантъвчера в 14:31
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Происшествия
Испанская полиция подтвердила, что Малашенко покончил с собой
Полиция Испании не обнаружила криминальных признаков в смерти медиаменеджера и политтехнолога Игоря Малашенко.
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Происшествия
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Московский окружной военный суд приговорил экс-полковника Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова к 22 годам колонии за госизмену, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Политика
Павла Грудинина лишили депутатского мандата
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Обновлено в 08:19
Происшествия
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Экономика
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Общество
В Петербурге умер поэт Глеб Горбовский
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Армия и оружие
ВВС Индии нанесли удар по территории Пакистана
Официальные лица Индии подтвердили факт атаки ВВС страны по объектам боевиков на территории Пакистана, сообщает 26 февраля Al Arabia.
Обновлено в 00:48
Армия и оружие
«Калашников» назвал технические характеристики автомата АМ-17
Концерн «Калашников» назвал технические характеристики малогабаритного автомата АМ-17.
Обновлено в 09:51
Религия
РПЦ сменила управделами патриархии и главу финансового управления
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Обновлено в 09:08
Политика
В Екатеринбурге депутат отказался признавать педофилов маньяками
Депутат городской думы Екатеринбурга от партии "Справедливая Россия" Александр Колесников считает, что педофилы не являются маньяками.
Обновлено в 07:26
Политика
Путин расширил полномочия Минвостокразвития
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Обновлено в 10:05
Происшествия
Источник сообщил о поджоге дома главного редактора «Авторадио»
Неизвестные в Москве подожгли дом главного редактора "Авторадио" Ирины Ипатовой, сообщил РИА Новости во вторник источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 09:50
Общество
Проход ракетных комплексов «Ярс» по МКАД сняли на видео
На видео можно наблюдать, как многотонные ракетные стратегические комплексы двигаются по МКАД в сопровождении полиции.
Обновлено в 08:55
Политика
Серийный выпуск МС-21 перенесён на 2021 год
Ранее глава «Ростеха» Сергей Чемезов на международной оборонной выставке IDEX заявил, что сроки запуска в производство российского самолёта МС-21 в серийное производство сдвигаются на конец 2020 года из-за остановки американцами поставок композитных материалов для крыльев и необходимости заместить их отечественными.
Обновлено в 09:02
Происшествия
Бизнес-джет выкатился с полосы при посадке в Шереметьево
Обновлено в 06:03
Происшествия
ФСБ задержала боевиков, планировавших подорвать штаб-квартиру ГРУ
По данным издания, один из членов террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Тоджиддин Назаров (Абу-Усама Нораки) приказал своей группе в Москве провести взрыв у штаб-квартиры ГРУ, а после подорвать пассажиров железной дороги.
Обновлено вчера в 18:19
Политика
Тереза Мэй предложила парламенту возможность отложить Brexit
Предложение Мэй позволит продлить действие статьи 50, по которой Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта, если парламент не одобрит ее сделку с Брюсселем.
Обновлено в 09:09
Финансы
Греф рассказал о миллиардных потерях из-за искусственного интеллекта
Сбербанк терял крупные суммы из-за ошибок искусственного интеллекта, рассказал руководитель банка Герман Греф на "Уроке цифры".
Обновлено в 06:10
Происшествия
В Татарстане пациентку везли до «скорой» в ковше трактора
В Татарстане жительницу одной из деревень доставили до машины скорой помощи в ковше трактора, поскольку медики не смогли подъехать к дому из-за неубранного снега.
Обновлено в 08:45
Политика
Помпео: США считают референдум на Кубе спланированным «спектаклем»
Соединенные Штаты считают прошедший на Кубе референдум по вопросу об утверждении новой конституции карибской страны "тщательно спланированным политическим спектаклем".
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Общество
Умерла супермодель 90-х Ольга Пантюшенкова
В Санкт-Петербурге умерла супермодель 90-х Ольга Пантюшенкова – одна из первых девушек русского происхождения, добившаяся после развала СССР серьезных успехов в модельном бизнесе за границей.
Обновлено в 07:50
Экономика
ФАС проверит информацию о росте цен на авиабилеты
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверит информацию о росте цен на авиабилеты, так как динамика цен не может определяться затратами перевозчиков, сообщил ТАСС заместитель руководителя ФАС Александр Редько.
Обновлено в 08:23
Политика
Тимошенко начала процедуру импичмента Порошенко
Обновлено в 06:52