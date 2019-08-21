Почему рейсы на Superjet дороже Расходы на эксплуатацию единственного российского среднемагистрального лайнера SSJ100, из-за крушения которого в Шереметьево на рейсе "Аэрофлота" 5 мая погиб 41 человек, почти в два раза выше, чем при использовании иностранных самолетов-аналогов.

с чего всё началось

Средняя цена на авиабилеты на рейсы самолетов Sukhoi Superjet 100 оказалась на 20% выше, чем стоимость билетов на аналогичные маршруты, выполняемые иностранными воздушными судами, сообщает РБК со ссылкой на данные Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

В России подорожали авиабилеты на SSJ 100

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