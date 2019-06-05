Отмена роуминга в России привела к росту цен на мобильную связьАфиша Daily вчера в 12:02

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".

с чего всё началось

Стоимость мобильной связи в России начала расти впервые с 2017 года. За последние шесть месяцев цена минимального пакетного тарифа повысилась на 3%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Content Review. Стоимость мобильной связи начала расти зимой 2019 года.

Отмена роуминга в России привела к росту цен на мобильную связь

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