Экономика
Отмена роуминга в России привела к росту цен на мобильную связьАфиша Daily вчера в 12:02
Стоимость мобильной связи в России начала расти впервые с 2017 года. За последние шесть месяцев цена минимального пакетного тарифа повысилась на 3%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Content Review. Стоимость мобильной связи начала расти зимой 2019 года.
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с чего всё началось
Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".Коммерсантъ04 июня в 17:58
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