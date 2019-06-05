Экономика

Отмена роуминга в России привела к росту цен на мобильную связьАфиша Daily вчера в 12:02

Стоимость мобильной связи в России начала расти впервые с 2017 года. За последние шесть месяцев цена минимального пакетного тарифа повысилась на 3%, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Content Review. Стоимость мобильной связи начала расти зимой 2019 года.
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с чего всё началось

Абоненты оплатили отмену роуминга

Средняя стоимость минимального пакетного тарифа на мобильную связь в России с декабря 2018 года по май 2019 года увеличилась на 3%, с 255 до 262 руб. в месяц, следует из отчета Content Review, с которым ознакомился "Ъ".
Коммерсантъ04 июня в 17:58

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После отмены роуминга в России выросли цены на сотовую связь

Коммерсантъвчера в 08:44

Стоимость мобильной связи в России снова растёт

News.ru04 июня в 23:39

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Газета.Ruвчера в 05:56

В России выросли цены на мобильную связь на фоне отмены роуминга

РБКвчера в 05:06

В России впервые за два года выросли цены на мобильную связь

Эхо Москвывчера в 03:30

Сотовая связь подорожала по всей России из-за отмены роуминга

Lenta.ruвчера в 02:40

К концу года взлетят цены на мобильную связь

URA.Ruвчера в 08:44
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Политика

Порошенко потребовал объяснить возможное снятие блокады Донбасса

Бывший президент Украины Петр Порошенко потребовал от нынешнего главы государства Владимира Зеленского объяснений о возможном снятии блокады с отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик.
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Банк России с 6 июня отозвал лицензию у новосибирского коммерческого банка «Взаимодействие».
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Происшествия

Музыкант Бари Алибасов находится в реанимации в тяжелом состоянии

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Обновлено вчера в 04:32
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Православные отмечают Вознесение Господне

Вознесение Господне отмечают 6 июня православные христиане. Праздник всегда приходится на четверг и отмечается на 40-й день от Пасхи.
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Роскосмос и власти Москвы начали работу над проектом Национального космического центра

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«Русская Кардашян» Настя Квитко затянулась в корсет

Очередная порция сексуальных снимков появилась на странице «русской Кардашян» Анастасии Квитко в Instagram.
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Экономика

Fiat Chrysler отказался от сделки по слиянию с Renault

Fiat отказался от планов создания третьего в мире автопроизводителя после того как правительство Франции, которому принадлежит 15% акций Renault, второй раз отложило принятие решения по сделке, передает Reuters со ссылкой на источник, близкий к совету французского автопроизводителя.
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Обновлено вчера в 16:58
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«Торонто» обыграл «Голден Стэйт» и повел в финальной серии НБА

"Торонто Рэпторс" взял верх над "Голден Стэйт Уорриорз" в третьем матче финала серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), сообщает "Советский спорт".
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У спутника «Ямал-601» возникли проблемы с двигателем

Сообщается, что у аппарата возникли проблемы с одним из двигателей.
Обновлено 04 июня в 08:48
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РБК: трое солдат подали иск к Минобороны за огонь по ним из танков

Трое бывших военнослужащих подали иски против Минобороны с требованием выплатить им 6 млн руб. в качестве компенсации морального вреда за огонь по ним из танка, сообщает РБК со ссылкой на их адвоката Дмитрия Герасимова.
Обновлено вчера в 18:39
Происшествия

В Волгограде пресечена преступная деятельность продуктовых аферистов

Волгоградская полиция совместно с прокуратурой пресекла деятельность целой группы аферистов.
Обновлено вчера в 23:26
Общество

Экологи составили рейтинг самых грязных регионов России

Самыми грязными регионами в России оказались Красноярский край, Оренбургская, Нижегородская, Иркутская, Челябинская и Свердловская области.
Обновлено вчера в 02:32
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Переход на белое мясо не помог снизить уровень холестерина

Обновлено вчера в 12:50
Происшествия

Суд арестовал трех фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Красногорский городской суд Московской области отправил в СИЗО на два месяца гражданина Армении Нарека Степаняна - одного из участников драки в Красногорском районе, в результате которой был убит бывший участник боевых действий в Сирии Никита Белянкин, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Обновлено вчера в 11:06
Авто

Michelin совместно с General Motors тестируют безвоздушные шины

Американский концерн подписал соглашение с компанией Michelin о поставках безвоздушных шин, которые будут применяться на автономных электрокарах.
Обновлено вчера в 07:12
Политика

Лавров раскритиковал спекуляции вокруг Союзного договора с Белоруссией

Текст Союзного договора России и Белоруссии не вызывает спекуляций о том, что этот документ ставит целью вывести кого-то на "президентский трон", заявил глава МИД России Сергей Лавров.
Обновлено вчера в 17:25
Происшествия

Начальник колонии в Копейске задержан по подозрению в получении взяток

Начальник исправительной колонии №15 в Копейске Челябинской области задержан по подозрению в получении взяток от заключенных, сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.
Обновлено в 00:54
Политика

Японские военные ошиблись в расчетах при выборе мест для систем ПРО

Специалисты Минобороны Японии допустили ошибки при проведении обследования мест для предполагаемого размещения наземных комплексов ПРО Aegis Ashore в префектурах Ямагата, Аомори и Акита.
Обновлено в 01:01
Авто

Haval объявил цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки

Обновлено вчера в 05:00
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Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50

Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено вчера в 11:39
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Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено 04 июня в 07:09
Футбол

ПСЖ объявил об уходе Джанлуиджи Буффона

Джанлуиджи Буффон покидает ПСЖ, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено вчера в 12:36
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В Комсомольске в карьер с водой упала машина с людьми

Автомобиль упал в карьер с водой на территории садового некоммерческого товарищества "3-и сады ЗЛК" в Комсомольске-на-Амуре.
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Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму

Крым стал частью России по итогам референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года (более 96% жителей полуострова проголосовали за присоединение к России).
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Россию пригласили на торжества в Нормандии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Происшествия

Во Владивостоке из-за густого тумана произошли несколько аварий

Обновлено вчера в 22:35
Общество

Мэрия Екатеринбурга опубликовала список мест для размещения храма

Обновлено вчера в 15:16
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