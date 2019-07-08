Экономика
В России поднимут акцизы на виноГазета.Ru 03:41
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Читать в источнике
Оценить113
с чего всё началось
Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».Ведомостивчера в 16:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7313 источников, обновлено в 19:25, Ашберн
Общество
«Гражданскому Союзу» назначен штраф в 300 тыс. рублей
Ленинский районный суд Пензы признал региональный общественный благотворительный фонд «Гражданский Союз» виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.34 КоАП РФ «Нарушение порядка деятельности некоммерческой организации, выполняющей функции иностранного агента», и назначил штраф в размере 300 тыс. рублей.
Обновлено в 12:15
Футбол
«Барселона» до пятницы рассчитывает закрыть сделку по Гризманну
«Барселона» подпишет форварда «Атлетико» Антуана Гризманна. Сделку могут закрыть в четверг или пятницу на этой неделе.
Обновлено в 13:47
Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Жители Грузии отреагировали на позицию президента России Владимира Путина по введению санкций против республики.
Обновлено в 18:52
Политика
СМИ узнали детали дела подозреваемого в госизмене помощника полпреда
Арестованный помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев мог передавать за границу данные с заседаний Совета безопасности — при обыске у него нашли документы Совбеза.
Обновлено в 14:09
Политика
Путин рассказал о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин напомнил о договоренностях, достигнутых в 2014 году во время телефонного разговора с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
Обновлено в 16:33
Общество
Роструд объяснил, когда работнику могут отказать в отпуске
Есть исключительные ситуации, когда работодатель имеет право отказать сотруднику в отпуске.
Обновлено в 06:22
Хоккей
Илья Воробьев и Алексей Кудашов поменяются местами в сборной
Вообще, главным тренером сборной Илью Воробьева утвердили уже после чемпионата мира-2018 в Дании (туда он ездил в качестве исполняющего обязанности) и заключили с ним двухлетний контракт с возможностью продления сотрудничества еще на два сезона.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Саакашвили сломал руку жительнице Одессы
Экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили ударил пожилую одесситку в ходе потасовки возле здания суда, в результате чего женщина получила перелом руки.
Обновлено в 14:12
Политика
Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу
В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.
Обновлено в 13:25
Транспорт
ЦОДД опубликовал адреса всех камер видеофиксации в Москве
Центр организации дорожного движения (ЦОДД) опубликовал список с адресами расположения всех камер видеофиксации в Москве.
Обновлено в 11:07
Происшествия
В московском метро девушка упала под поезд, спасая смартфон
Пассажирка московского метро упала под поезд, пытаясь достать свой упавший телефон.
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес
Сергея Захарова похоронили спустя три месяца после смерти
Поклонники были уверены, что последний покой артист найдет на знаменитом Комаровском кладбище под Санкт-Петербургом: там покоятся все выдающиеся деятели Северной столицы.
Обновлено в 12:52
Происшествия
В челябинский офис «Красного и белого» пришли с обысками
Силовики и налоговая инспекция проверяют офис сети магазинов "Красное и белое" в Челябинске.
Обновлено в 08:40
Политика
Грузинские депутаты‐оппозиционеры посетят Москву
Депутаты оппозиционной фракции грузинского парламента «Альянс патриотов» заявили о своем намерении посетить Москву, чтобы «принести добро» своей стране.
Обновлено в 18:53
Авто
Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus
В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».
Обновлено вчера в 04:57
Футбол
Бонера завершил карьеру и пополнил тренерский штаб «Милана»
38-летний Бонера вошел в тренерский штаб «Милана», где будет помогать Марко Джампаоло. Об этом сообщает пресс-служба итальянской команды.
Обновлено в 18:06
Интернет
Расширение для Google Chrome позволяет смотреть Netflix на работе
Mschf Internet Studios представила необычное разрешение Netflix Hangouts для браузера Google Chrome.
Обновлено в 11:03
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей
Эксперты агентства «Автостат» назвали самые продаваемые автомобили в России стоимостью 2 млн рублей.
Обновлено в 15:30
Футбол
Гендиректор «Локомотива»: интересами Кварацхелии пожертвовали агенты
Интересами парня пожертвовали агенты. Я отказался повторять предложение, которое сделали ему в Казани.
Обновлено в 16:35
Шоу-бизнес
Диана Арбенина похудела из-за стресса
Обновлено в 14:00
Футбол
Головин приступил к предсезонной подготовке в «Монако»
Полузащитник "Монако" Александр Головин начал предсезонную подготовку, информирует пресс-служба клуба.
Обновлено в 11:21
Экономика
Чешский акционер продаст акции золотодобывающей Polymetal на $267 млн
Оценка в $267 млн рассчитана исходя из цены акции на момент закрытия торгов, однако букбилдинг обычно предполагает дисконт к рынку.
Обновлено в 14:27
Экономика
KPMG: одним из итогов эмбарго стал рост цен на продукты
Единственным значимым продуктом, цены на который за пять лет практически не изменились, является картофель, пишет РБК.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Мечты сбываются: Рита Дакота начала ремонт в новой квартире
Дакота активно ведет свой микроблог в соцсети: рассказывает о гастролях, публикует фото дочери, делится новыми песнями.
Обновлено в 11:00
Общество
Первое издание «Евгения Онегина» продано на торгах в Лондоне
Первое издание романа Александра Пушкина «Евгений Онегин» продано на торгах Christie's в Лондоне за £467,2 тыс. — почти в четыре раза выше нижней планки эстимейта.
Обновлено в 12:50
Происшествия
Последний поход: из-за чего могли погибнуть 14 офицеров-подводников
«У комиссии вызывает вопросы причина взрыва в отсеке, где находился аккумулятор, а также тот факт, что моряки не воспользовались портативными дыхательными аппаратами, которыми по инструкции должны были воспользоваться в первую очередь», — говорит знакомый с расследованием обстоятельств инцидента собеседник РБК.
Обновлено в 09:09
Политика
Украинским морякам предъявили окончательные обвинения
Украинским морякам, задержанным в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года, предъявлены обвинения в окончательной редакции.
Обновлено в 13:22