Экономика
В России поднимут акцизы на виноГазета.Ru вчера в 03:41
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
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с чего всё началось
Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».Ведомости08 июля в 16:44
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Правительство предлагает с будущего года увеличить акцизы на вино более чем на 70%
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