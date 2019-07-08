Экономика
«Ведомости» узнали о планах властей почти вдвое поднять акцизы на виноРБК вчера в 17:34
В правительстве разработали законопроект, согласно которому с 2020 года в России должны повыситься ставки акцизов на вино. Об этом со ссылкой на соответствующий документ, оказавшийся в распоряжении редакции, сообщает газета «Ведомости».
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с чего всё началось
Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».Ведомостивчера в 16:44
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Футбол
Баринов продлил контракт с «Локомотивом» на четыре года
Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов продлил контракт с "Локомотивом" на четыре года, сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.
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Шоу-бизнес
Екатерина Андреева призналась, что голодает по 16 часов
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Политика
Зеленский отменил парад в День независимости Украины из-за дороговизны
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Обновлено в 12:47
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Бари Алибасов назвал своего единственного наследника
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Политика
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Линейка "макбуков" теперь включает MacBook Air с 13-дюймовым Retina-экраном и 13-/15-дюймовые MacBook Pro с тачбаром.
Обновлено в 11:58
Происшествия
Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко
Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:00
Футбол
«Рейнджерс» разгромил «Сент-Джозефс»
"Рейнджерс" разгромил "Сент-Джозефс" в матче 1-го отборочного раунда Лиги Европы – 4:0. Голами Райан Джэк, Альфредо Морелос, Коннор Голдсон и Олувасейи Оджо.
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Политика
Студентка упала в обморок на встрече с Путиным
Студентке стало плохо во время встречи учащихся Уральского федерального университета (УрФУ) с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 12:19
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Адвокат бывшей жены Глушакова обеспокоен контрактом игрока с «Ахматом»
Адвокат бывшей жены полузащитника грозненского "Ахмата" Дениса Глушакова Дарьи Сергей Жорин выразил обеспокоенность новым контрактом футболиста, передает RT.
Обновлено в 12:36
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Метро и Белый дом в Вашингтоне затоплены из-за ливня
Обновлено вчера в 14:25
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Apple вернула в App Store одну из первых игр онлайн-магазина
Компания Apple неожиданно перевыпустила в App Store одну из классических игр онлайн-магазина — Texas Hold’em («Техасский холдем»).
Обновлено в 04:35
Политика
Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter
Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.
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Украинка Свитолина пробилась в полуфинал Уимблдона
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Хоккей
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Обновлено в 12:26
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Forbes составил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников в России
Депутат заксобрания Владимирской области Павел Антов, чей доход составил в 2018 году 9,97 млрд рублей, занял первое место в рейтинге 100 богатейших госслужащих и депутатов России, который во вторник опубликован на сайте российского издания Forbes.
Обновлено в 05:36
Происшествия
Норвегия обнаружила утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец»
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