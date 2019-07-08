Экономика
В России поднимут акцизы на виноГазета.Ru 03:41
Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).
Читать в источнике
Оценить110
с чего всё началось
Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».Ведомостивчера в 16:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7312 источников, обновлено в 12:48, Вашингтон
Экономика
Forbes назвал самых богатых депутатов и чиновников в России
Журнал Forbes составил рейтинг российских чиновников и депутатов с самыми высокими доходами.
Обновлено в 03:37
Политика
Вскрылись детали дела пойманного на госизмене помощника полпреда
Помощник полпреда российского президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Александр Воробьев, которого обвинили в госизмене, мог передать важные данные с заседаний Совбеза в Польшу.
Обновлено в 12:30
Футбол
Глушаков подал заявление на бывшую жену в Следственный комитет
Футболист написал заявление в Следственный комитет на экс-супругу Дарью, в котором обвиняет жену в подлоге документов.
Обновлено в 11:20
Политика
СМИ узнали о слежке за Ассанжем в посольстве Эквадора
В СМИ появилось видео, свидетельствующее о слежке за основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем во время его пребывания в посольстве Эквадора в Лондоне.
Обновлено в 05:26
Политика
Суд в Киеве признал незаконным повышение цен на газ для населения
Шестой апелляционный административный суд Украины не стал отменять решение Окружного админсуда по иску к Кабмину и "Нафтогазу" относительно порядка формирования цены на газ для населения и теплокоммунэнерго.
Обновлено в 04:33
Политика
Путин выступил против введения санкций в отношении Грузии
Госдума не будет отзывать свое заявление по Грузии после слов президента РФ Владимира Путина об отсутствии намерений вводить санкции, документ дает право правительству разрабатывать ответные меры при необходимости, сказал РИА "Новости" глава комитета ГД по делам СНГ Леонид Калашников.
Обновлено в 11:40
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено в 12:26
Политика
Против телеканала NewsOne возбуждено дело о финансировании терроризма
Уголовное дело по статье «Финансирование терроризма» возбуждено в рамках расследования против украинского телеканала NewsOne, планировавшего провести телемост с Россией.
Обновлено в 11:50
Политика
Скончался миллиардер и участник выборов президента США Росс Перо
Американский бизнесмен-миллиардер Росс Перо скончался в Техасе во вторник на 90-м году жизни, сообщает "Би-би-си".
Обновлено в 10:58
Политика
Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что сближение России и Украины неизбежно как строительство союзнических отношений между государствами.
Обновлено в 11:37
Политика
Путин в Екатеринбурге поговорил за чаем с многодетной семьей
Во время поездки в Екатеринбург президент России Владимир Путин встретился за чашкой чая с многодетной семьей Сыропятовых и расспросил их о переезде в новый дом.
Обновлено в 11:31
Авто
За антирадары водителей в России могут отправить за решетку
Покупая новые антирадары, водители теперь рискуют здоровьем и свободой.
Обновлено в 10:04
Теннис
Свитолина вышла в полуфинал Уимблдона и сыграет с Халеп
Обновлено в 11:53
Путешествия
Названы самые бюджетные направления для отдыха в начале августа
Специалисты проанализировали минимальные цены на пакетные туры на двоих продолжительностью десять ночей и вылетом в период с 26 по 29 июля по наиболее востребованным летним пляжным направлениям.
Обновлено в 11:36
Финансы
Отток капитала из РФ в I полугодии вырос в 2,5 раза
Чистый отток капитала из РФ в первом полугодии 2019 года, по оценке ЦБ, увеличился в 2,5 раза, до $27,3 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, когда он составил $11,1 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено в 09:13
Футбол
РПЛ представила новый трофей турнира
Обновлено в 12:40
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено в 12:18
Происшествия
Gelandewagen Кокорина увезли на штрафную стоянку
Обновлено в 11:17
Общество
Госдума приняла в первом чтении законопроект о работе фитнес-центров
Госдума во вторник приняла в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование деятельности фитнес-центров.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Татьяна Навка опубликовала фото без макияжа и восхитила подписчиков
Фигуристка Татьяна Навка опубликовала фото с семейного отдыха, поразив подписчиков естественной красотой.
Обновлено в 11:54
Экономика
В Сбербанке ответили на публикацию о «разводе» с «Яндексом»
По словам топ-менеджера Сбербанка, не соответствует действительности информация о том, что: Сбербанк недоволен партнерством с "Яндексом" в ретейле; дела совместного проекта идут не так, как ожидал Сбербанк; у компаний есть разногласия по лидеру; маркетплейс "Беру" не выполняет ключевые показатели (KPI); Сбербанк настаивал на том, чтобы платежи на платформах СП шли через него.
Обновлено в 09:53
Политика
Зеленский отменил военный парад в честь Дня независимости Украины
В уже ставшей для всех привычной манере, через Facebook, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о своем решении отменить военный парад по случаю Дня независимости.
Обновлено в 12:20
Происшествия
В Ростове загорелся музыкальный театр
Около 17:00 в ростовском музыкальном театре загорелась кровля, площадь пожара составила около 200 квадратных метров.
Обновлено в 12:11
Происшествия
Судившегося с IKEA бизнесмена посадили на восемь лет
Люберецкий городской суд Московской области приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима бизнесмена Константина Пономарева, известного по многолетней судебной тяжбе с IKEA на миллиарды рублей.
Обновлено в 10:27
Общество
Гидрометцентр прогнозирует холодную неделю в европейской части России
«Если температура воздуха в европейской части России в ближайшую декаду не прогреется больше 14−19 градусов, то на азиатской территории, начиная с Урала, установится жаркая погода: 26−28 градусов», — заметил научный руководитель.
Обновлено в 12:38
Общество
Роскачество проверило бургеры на антибиотики
Обновлено в 01:57