Правительство предложило повысить с 2020 г. ставки акцизов на вино: на тихие вина – с 18 до 31 руб. за 1 л, на игристые – с 36 до 40 руб. за 1 л, следует из проекта поправок в Налоговый кодекс, с которым ознакомились «Ведомости».

с чего всё началось

Если законопроект будет одобрен, то к 2020 году на тихие вины ставки поднимутся до 31 рубля за литр (72%), а для игристых до 40 рублей за литр (11%).

Происшествия Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.

Общество В России за год отстранили от полетов более 400 пилотов Подготовка летного состава гражданской авиации в России остается ключевым вопросом, за год от полетов были отстранены 425 пилотов, заявил во вторник официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

Политика Суд запретил Трампу блокировать пользователей в Twitter Апелляционный суд второго округа в Нью-Йорке постановил во вторник, что президент США Дональд Трамп не имеет права блокировать пользователей в своем аккаунте в Twitter из-за критических высказываний в его адрес, сообщает издание Fortune.

Происшествия Женщина выжила после падения под поезд метро в Москве Движение на центральном участке Замоскворецкой линии столичного метро восстановлено после падения женщины под прибывающий поезд, сообщил "Интерфаксу" во вторник источник, знакомый с ситуацией.

Происшествия Замначальника отдела Ростехнадзора арестовали по делу о взятке Замначальника отдела Ростехнадзора Хромушкин, по данным СК, предложил директору и фактическому руководителю организации по проектированию объектов нефтегазовой отрасли стать за вознаграждение посредниками в получении им взятки, на что они согласились.

Авто Стартовали продажи Renault Dokker Stepway в России Дилеры Renault в России начали продажи нового грузопассажирского фургона Renault Dokker Stepway.

Политика Путин напомнил Грузии об оккупации Абхазии и геноциде осетин Президент России Владимир Путин призвал политиков, которые раскачивают ситуацию в Грузии и ведут к обострению отношений с Россией, вспомнить историю, а также дал совет, как наладить отношения с Абхазией и Южной Осетией.

Происшествия Саакашвили ударил одесситку и сломал ей руку Экс-президент Грузии, украинский политик Михаил Саакашвили ударил в Одессе пожилую женщину и сломал ей руку.

Происшествия Сотрудников ФСБ проверят на причастность к краже денег Захарченко Арестованных по делу о разбое сотрудников спецподразделений ФСБ проверят на причастность к краже денег, которые были изъяты у полковника МВД России Дмитрия Захарченко, передает ТАСС со ссылкой на источники.

Общество Навка стала самой богатой среди жен чиновников Кремля Бывшая фигуристка Татьяна Навка стала самой богатой среди жен кремлевских чиновников, сообщает журнал Forbes.

Происшествия В СК объяснили сообщения об увольнении в пензенском управлении Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что глава Следственного комитета Александр Бастрыкин уволил главу отдела кадров пензенского следственного управления Елену Лебедеву за то, что она улыбнулась во время заседания.

Общество Роструд уточнил, в каких случаях работнику могут отказать в отпуске Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях его временной нетрудоспособности или исполнения во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы.

Политика Путин заявил о неизбежности сближения России и Украины Сближение позиций России и Украины неизбежно, считает президент РФ Владимир Путин.

Авто Появились первые изображения рестайлингового Lada Largus В сети появились первые изображения обновлённого Lada Largus от российского АвтоВАЗа. Об этом сообщает «Российская газета».

Происшествия В Ульяновске загорелось здание правительства В Ульяновске возник пожар в здании правительства региона. Возгорание началось в чердачном помещении, затем огонь вырвался на крышу.

Политика Стало известно, как мать Габунии отреагировала на скандал с сыном Член "Союза грузин России" Игорь Гвритишвили рассказал "МК" о том, как мать грузинского журналиста Георгия Габунии Джульетта Вашакмадзе отреагировала на скандал вокруг его нецензурной брани в адрес президента России Владимира Путина.

Общество Электронные паспорта могут появиться в России в 2022 году Переход на электронные паспорта в России может произойти в 2022 году, но окончательное решение относительно сроков еще не принято.

Политика Владимир Путин после посещения УрФУ вышел к народу В Екатеринбурге президент России Владимир Путин после посещения одного из корпусов Уральского федерального университета пообщался с жителями и гостями города, которые ожидали его возле здания.

Политика Госдума предложит Путину ввести экономические санкции против Грузии Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что правительство попросят рассмотреть вопрос о прекращении поставок с территории Грузии в Россию вина и газированной воды, а также запретить денежные переводы в Грузию из России.

Происшествия В Норвегии обнаружили утечку радиации в затонувшей АПЛ «Комсомолец» Ученые из России и Норвегии обнаружили превышение уровня радиации в районе затонувшей советской атомной подлодки "Комсомолец" в сто тысяч раз.

Экономика Moody’s отозвало рейтинги у банка «Русский стандарт» В пресс-службе «Русского стандарта» РБК сообщили, что банк еще в декабре 2015 года решил прекратить действие рейтингового контракта с Moody’s, так как ушел с долговых рынков.

Армия и оружие Великобритания и Франция увеличат контингент в Сирии, сообщают СМИ Великобритания и Франция согласились направить в Сирию дополнительные войска на замену уходящим оттуда американским военным, сообщает во вторник издание Foreign Policy со ссылкой на источники.

Политика Путин в Екатеринбурге заговорил о мракобесии Президент России Владимир Путин, выступая 9 июля на пленарном заседании саммита GMIS в Екатеринбурге, рассказал о мракобесах.

Шоу-бизнес В Сети показали благодарственную открытку от Меган Маркл и принца Гарри В начале мая Меган Маркл и принц Гарри впервые стали родителями — на свет появился маленький Арчи.

ЖКХ В Петербурге устранили подтопления после ливней Специалисты "Водоканала Санкт-Петербурга" устранили подтопления после сильных дождей в городе, которые продолжались несколько дней, сообщили ТАСС в пресс-службе предприятия.

Хоккей Назван новый главный тренер сборной России по хоккею Бывший наставник "Локомотива", приводивший ярославский клуб к бронзе Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), Алексей Кудашов станет новым главным тренером сборной России по хоккею.