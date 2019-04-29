Экономика
В России подешевело мясо для шашлыкаНациональное Аграрное Агентство 00:53
К началу шашлычного сезона в России некоторые виды мяса стали доступнее для потребителей, сообщает «Российская газета». Если первые месяцы 2019 года ситуация на мясном рынке была разноплановой, то сейчас явно прослеживается тенденция к снижению цены, утверждают эксперты торговой платформы «АГРО24».
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Автоматически обработаны 7323 источника, обновлено в 06:52, Ашберн
Недвижимость
ВТБ снизил ставку по ипотеке для семей с детьми до 5%
ВТБ с 29 апреля 2019 года снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5% годовых для семей с детьми, сообщается в пресс-релизе банка.
Обновлено в 03:39
Экономика
Зарплаты намерены расти выше инфляции
Большинство компаний, работающих на рынке РФ, в 2019 году планируют повышение зарплаты своих сотрудников, следует из данных опроса компании Korn Ferry.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
В Норвегии нашли российскую «военную белуху»
Рыбаки обнаружили 25 апреля на севере Норвегии белуху с прикрепленной камерой GoPro и обвесом с надписью «Оборудование Санкт-Петербурга», пишет издание Dagbladet.
Обновлено в 06:24
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину
Владимир Зеленский нарушил долгое молчание после победы на выборах президента Украины и обратился к Владимиру Путину через свой официальный аккаунт в Telegram.
Обновлено вчера в 23:43
Шоу-бизнес
Скандал с финалом шоу «Голос. Дети» на Первом набирает обороты
Обновлено вчера в 21:48
Общество
Диетологи назвали пять самых полезных перекусов
Как известно, правильные перекусы в течение дня предотвращают переедание и позволяют быстрее отвыкнуть от вредной пищи.
Обновлено в 03:58
Кино
«Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам.
Обновлено вчера в 17:18
Политика
Глава МИД Ливии приедет в Россию на встречу с Лавровым
Глава ливийского МИДа правительства нацсогласия Мухаммед Сияла приедет в Россию, чтобы встретиться с коллегой главой МИД России Сергеем Лавровым. сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:44
Шоу-бизнес
Прощание с актрисой Элиной Быстрицкой началось в Малом театре
В Москве в Малом театре началась церемония прощания с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой, скончавшейся 26 апреля, передает корреспондент "Интерфакса".
Обновлено в 05:31
Здоровье
Руководство Серовской поликлиники уволили после жалоб врачей на зарплаты
Около 20 сотрудников ГБУЗ Свердловской области «Серовская городская больница» рассказали журналистам, что они получают зарплату ниже МРОТ.
Обновлено в 03:51
Транспорт
Две станции красной ветки метро Москвы закроют 3 мая
В пятницу, 3 мая, станции «Саларьево» и «Румянцево» столичного метро будут закрыты в связи с работами по продлению Сокольнической линии.
Обновлено в 05:15
Политика
В Ростовской области открылся центр выдачи паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области заработал первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР в упрощенном порядке, сообщил представитель МВД по вопросам миграции Кирилл Адзинов.
Обновлено в 05:37
Политика
Немецкие СМИ усомнились в способности Зеленского «потягаться» с Путиным
Немецкий таблоид Bild проанализировал избрание комика Владимира Зеленского президентом Украины с точки зрения его способности «потягаться» с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Обновлено вчера в 20:53
Экономика
Небольшие магазины в России могут начать массово закрываться
Предложение Минфина лишить некоторых продавцов возможности платить налоги на специальных условиях может привести к закрытию большинства несетевых магазинов в России.
Обновлено в 03:33
Игры
Days Gone стартовала с первого места в британском чарте продаж
Постапокалиптический экшен Days Gone стал лидером британского чарта.
Обновлено в 02:37
Политика
Президент Индонезии сообщил о планах перенести столицу из Джакарты
Президент Индонезии Джоко Видодо сообщил о намерении перенести столицу республики из Джакарты в другой город.
Обновлено в 05:22
Политика
К выборам в Москве привлекут «работников вахтового метода»
В Москве могут разрешить голосовать избирателям, работающим вахтовым методом и не имеющим возможности подать заявление о включении в список избирателей по месту нахождения.
Обновлено в 05:41
Авто
Объявлена дата презентации нового кросс-купе Renault Arkana
Французская компания Renault озвучила дату официальной презентации серийного купе-кроссовера Arkana, которая запланирована на 22 мая.
Обновлено вчера в 23:30
Армия и оружие
Стал известен список военной техники на Параде Победы
Министерство обороны РФ раскрыло порядок, в котором военная техника пройдет по Красной площади в ходе праздничного парада в честь 74-летия победы в Великой Отечественной Войне, сообщила в понедельник газета "Красная звезда".
Обновлено в 00:19
Гаджеты
Honor 8X стал самым продаваемым смартфоном на рынке Китая
Вторым в списке самых продаваемых оказался американский смартфон iPhone XR.
Обновлено в 05:11
Музыка
Президент Туркменистана вместе с внуком зачитал рэп про коня
Гурбангулы Бердымухамедов не в первый раз читает рэп вместе с внуком Керимгулы.
Обновлено в 06:11
Авто
Начало продаж автомобилей марки Aurus отложено на год
Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся не в текущем, 2019, а лишь в следующем в 2020 году – об этом сообщает издание "Ведомости", ссылаясь на информацию от компанию "Авилон", одного из двух дилеров марки в России.
Обновлено в 04:06
Происшествия
На Шри-Ланке запретили закрывать лица
На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48
Общество
В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время
Депутат Государственной думы Виталий Милонов предложил сократить рабочую неделю в зимнее время.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Назвали лучшие автомобили с панорамной крышей
Эксперты сайта 110km.ru выбрали лучшие, по их мнению, автомобили с панорамной крышей, которые можно купить на российском рынке.
Обновлено вчера в 13:58