В России подешевело мясо для шашлыкаНациональное Аграрное Агентство 00:53

К началу шашлычного сезона в России некоторые виды мяса стали доступнее для потребителей, сообщает «Российская газета». Если первые месяцы 2019 года ситуация на мясном рынке была разноплановой, то сейчас явно прослеживается тенденция к снижению цены, утверждают эксперты торговой платформы «АГРО24».

В России подешевело мясо для шашлыка

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