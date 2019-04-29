Экономика
Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыкаРоссийская газета вчера в 20:15
В сезон шашлыков, отмечают эксперты, цена на говядину будет зависеть от политики конкретного магазина. В некоторых магазинах, по сравнению с прошлым годом, говядина подешевела на 2 процента, а в других, напротив, подорожала на 3,5 процента. А вот самым подорожавшим видом мяса стала баранина.
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Обновлено вчера в 09:22
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Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.
Обновлено в 01:55
Экономика
Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб
Из-за нарушения сроков реализации проекта государству придется возместить концессионерам почти 20 млрд руб.
Обновлено в 01:08
Экономика
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Обновлено в 02:04
Экономика
ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья
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«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год
Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Культура
Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»
Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
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Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Обновлено вчера в 20:53
Технологии
Первый канал привлек Group-IB к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
"Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками", - отмечается в пресс-релизе.
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В России ограничили отправку денег в ряд стран мира
В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
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Политика
Названо число равнодушных к выборам на Украине россиян
Большая часть респондентов (51 процент) отметили, что исход выборов на Украине не имел бы для России никакого значения.
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Транспорт
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Авто
Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено вчера в 18:28
Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
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Toyota построила свой аналог Нюрбургрингу
Как раз для дорожных испытаний используют 5,3-километровую трассу, весьма похожую на Нюрбургринг, правда с 75-метровыми перепадами высоты.
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