Экономика

Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыкаРоссийская газета вчера в 20:15

В сезон шашлыков, отмечают эксперты, цена на говядину будет зависеть от политики конкретного магазина. В некоторых магазинах, по сравнению с прошлым годом, говядина подешевела на 2 процента, а в других, напротив, подорожала на 3,5 процента. А вот самым подорожавшим видом мяса стала баранина.
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Выгодное мясо для шашлыков назвали эксперты

News.ru01:22

Эксперты рассказали, как отведать шашлычка на майские и не разориться

Life.ruвчера в 23:50

Эксперты назвали самое выгодное мясо для майского шашлыка

Российская газетавчера в 20:15

Названо самое выгодное мясо для майских шашлыков

Общественное телевидение Приморьявчера в 21:43

Почем шашлычок на майские: аналитики дали прогноз цен на мясо

UssurMedia.ruвчера в 21:05

Названо самое выгодное мясо для майских шашлыков

Телеканал 360°вчера в 20:41

Шашлыки в мае: эксперты назвали самое выгодное мясо

ТК Звездавчера в 22:18
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 03:47, Ашберн
Здоровье

Роспотребнадзор рассказал о ситуации с клещами с начала года

С начала года привито от клещевого энцефалита более 1,4 млн человек.
Обновлено в 02:08
Музыка

Представитель Алсу прокомментировала победу дочери певицы на «Голосе»

Зрителей удивила победа Микеллы Абрамовой, в соцсетях начали распространяться комментарии о фальсификации итогов.
Обновлено вчера в 22:36
Происшествия

Суд вынес приговор второму напавшему на школу в Перми подростку

Обновлено в 03:00
Происшествия

На Шри-Ланке запретили закрывать лица

На Шри-Ланке вступил в силу запрет на ношение одежды, закрывающей лицо.
Обновлено в 02:48
Происшествия

Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»

Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Армия и оружие

Минобороны опубликовало список участвующей в Параде Победы техники

В Министерстве обороны России рассказали о технике, которая будет показана на праздничном параде в Москве в честь 74-летия победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

МакSим рассказала о страшном ДТП

Российская певица МакSим (Марина Абросимова) рассказала, как попала в ДТП, в результате которого она получила множество травм.
Обновлено в 02:19
Армия и оружие

Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля

Обновлено вчера в 10:05
Общество

Стало известно, когда в столицу вернется тепло

Синоптики заявили: ждать теплую погоду в Москве стоит не раньше завершения пятидневных выходных по случаю Праздника Весны и Труда.
Обновлено в 03:13
Баскетбол

«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в первом матче серии

«Голден Стэйт Уорриорз» одержал победу над «Хьюстон Рокетс» в первом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф НБА.
Обновлено в 01:47
Экономика

Счётная палата нашла нарушения в работе системы госзакупок

С позапрошлого года единственным подрядчиком, который обслуживает Единую информационную систему, является структура Ростеха.
Обновлено в 03:31
Шоу-бизнес

Пугачева и Лобода устроили свой финал конкурса «Голос. Дети»

На следующий день после оглашения официальных результатов телевизионного проекта Светлана Лобода собрала самых ярких звёздочек «Голоса» в ресторане «Ветерок» и подарила им встречу с Аллой Пугачевой.
Обновлено вчера в 09:00
Общество

Ко Дню Победы в Казани откроют два новых памятника

Обновлено в 03:32
Политика

«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину

Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено вчера в 09:22
Авто

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже срока

Розничные продажи автомобилей Aurus начнутся позже запланированного – теперь сроки перенесены на 2020 год.
Обновлено в 01:55
Экономика

Из-за срыва сроков ЦКАД придется дофинансировать на 20 млрд руб

Из-за нарушения сроков реализации проекта государству придется возместить концессионерам почти 20 млрд руб.
Обновлено в 01:08
Экономика

Бизнес предупредил о риске массового закрытия небольших магазинов

«Опора России» и Ассоциация малоформатной торговли резко раскритиковали подготовленный Минфином проект поправок в Налоговый кодекс, в случае принятия которого небольшие торговые точки не смогут применять специальные режимы налогообложения, если они торгуют маркированными товарами.
Обновлено в 02:04
Экономика

ФТС предложила повысить импортные пошлины на часть продуктового сырья

Федеральная таможенная служба России (ФТС) предложила повысить импортные пошлины на отдельные виды продовольственного сырья.
Обновлено вчера в 19:43
Кино

Опубликован тизер 4 серии финального сезона «Игры престолов»

Телекомпания HBO опубликовала тизер четвертого эпизода восьмого сезона фантастического сериала "Игра престолов".
Обновлено в 03:39
Энергетика

«Северный поток-2» позволит европейцам экономить 8 млрд евро в год

Восемь миллиардов евро смогут экономить европейцы при использовании "Северного потока-2", благодаря снижению цен на "голубое топливо" на 13 процентов.
Обновлено в 00:50
Культура

Пригожин объяснил победу дочери Алсу на детском «Голосе»

Во время обоих выступлений дочь певицы Алсу Микелла Абрамова набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 23:38
Политика

Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами

Обновлено вчера в 20:53
Технологии

Первый канал привлек Group-IB к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

"Эксперты Group-IB проведут независимое расследование, в ходе которого будет оценена информационная безопасность системы подсчета голосов, а также проведен технико-криминалистический анализ звонков и СМС на предмет возможной накрутки голосов, использования ботов и других технологических приемов недобросовестной конкуренции между участниками", - отмечается в пресс-релизе.
Обновлено в 03:40
Экономика

В России ограничили отправку денег в ряд стран мира

В России системы денежных переводов ввели лимит на отправку денег в некоторые страны.
Обновлено в 01:00
Политика

Названо число равнодушных к выборам на Украине россиян

Большая часть респондентов (51 процент) отметили, что исход выборов на Украине не имел бы для России никакого значения.
Обновлено в 02:40
Транспорт

Из-за запрета французских властей рейс Москва-Париж сел в Калуге

Как выяснилось, французские власти отказались выдать «Уральским авиалиниям» разрешение на выполнение прямого рейса из Жуковского.
Обновлено вчера в 14:31
Кино

В Малом театре простятся с Элиной Быстрицкой

Обновлено вчера в 19:19
Авто

Названы регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей

Обновлено вчера в 18:28
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Авто

Toyota построила свой аналог Нюрбургрингу

Как раз для дорожных испытаний используют 5,3-километровую трассу, весьма похожую на Нюрбургринг, правда с 75-метровыми перепадами высоты.
Обновлено вчера в 19:50
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