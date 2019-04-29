Экономика
В России подешевело мясо для шашлыкаНациональное Аграрное Агентство 00:53
К началу шашлычного сезона в России некоторые виды мяса стали доступнее для потребителей, сообщает «Российская газета». Если первые месяцы 2019 года ситуация на мясном рынке была разноплановой, то сейчас явно прослеживается тенденция к снижению цены, утверждают эксперты торговой платформы «АГРО24».
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 05:17, Ашберн
Происшествия
Чешский футболист Шурал погиб после ДТП с автобусом клуба «Аланьяспор»
Чешский нападающий Йосеф Шурал погиб в результате аварии с участием микроавтобуса, в котором находились игроки "Аланьяспора", сообщается в микроблоге турецкого футбольного клуба в Twitter.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено вчера в 05:13
Недвижимость
ВТБ снижает до 5% ставку по ипотеке для семей с детьми
Программа ипотеки с господдержкой позволяет оформить льготный кредит семьям, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родился второй или последующий ребенок.
Обновлено в 04:06
Общество
В 22 регионах России ввели особый противопожарный режим
Особый противопожарный режим введен в 22 регионах России, в 18 - частично.
Обновлено в 04:32
Религия
Как изменится порядок молитв после Пасхи
После Пасхи привычный порядок молитв немного изменится.
Обновлено вчера в 11:15
Музыка
Ержан Максим счел справедливыми итоги конкурса «Голос. Дети»
Девятилетняя дочь певицы Алсу набрала 56,5% голосов.
Обновлено в 04:39
Технологии
Партнеров Интерпола привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»
Group-IB, как дополнительно подчеркивается в заявлении, является официальным партнером не только Интерпола, но и Европола, а также киберполиций различных отдельных стран.
Обновлено в 04:25
Политика
Президент Индонезии решил перенести столицу с острова Ява
Президент Индонезии Джоко Видодо решил перенести столицу с острова Ява, передает агентство Рейтер со ссылкой на министра планирования развития Индонезии Бамбанга Броджонегоро (Bambang Brodjonegoro).
Обновлено в 04:17
Авто
Выявлены регионы с наибольшей доступностью новых автомобилей
Обновлено в 03:03
Политика
Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину
Обновлено в 05:09
Культура
На шоу «Голос. Дети» началась проверка после победы дочери Алсу
Проверка началась в ночь на субботу, причины ее пока неизвестны, пишет Газета.ру.
Обновлено 27 апреля в 05:44
Баскетбол
«Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон» в первом матче серии плей-офф НБА
Баскетболисты "Голден Стэйт" дома одержали победу над "Хьюстоном" в первом матче серии второго раунда плей-офф НБА.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Ребенка ранили из пистолета во время репетиции спектакля в Москве
В Москве во время репетиции спектакля подростка 2004 года рождения ранили из пневматического пистолета.
Обновлено в 03:15
Общество
Москвичей предупредили о переменчивой погоде на майские праздники
Синоптики рассказали, какую погоду стоит ожидать жителям столицы на майские праздники.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Ил-112В: когда полетят перелетные «Тигры»
Обновлено вчера в 23:16
Кино
Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по кассовым сборам
В России прокат фильма «Мстители: Финал» стартует 29 апреля, позже, чем в большинстве стран Европы.
Обновлено вчера в 12:57
Футбол
Зидан взял на себя вину за поражение «Реала» от «Райо Вальекано»
Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан взял вину на себя за поражение команды от «Райо Вальекано» в матче 35-го тура чемпионата Испании по футболу.
Обновлено в 02:20
Транспорт
В ГИБДД придумали, как собирать с водителей больше штрафов
Водители притормаживают перед камерой, но потом снова набирают скорость.
Обновлено вчера в 01:31
Авто
Розничные продажи автомобилей Aurus отложили до 2020 года
Обновлено в 01:55
Армия и оружие
Учения НАТО «Весенний шторм» стартуют в Эстонии 29 апреля
Обновлено вчера в 10:05
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено вчера в 01:58
Экономика
Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая
С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
Обновлено вчера в 21:59
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил свою прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
Обновлено в 03:59
Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Обновлено вчера в 09:46
Армия и оружие
Россия не попала в пятерку стран с наибольшими военными расходами
Обновлено вчера в 20:53