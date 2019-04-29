Экономика

В России подешевело мясо для шашлыкаНациональное Аграрное Агентство 00:53

К началу шашлычного сезона в России некоторые виды мяса стали доступнее для потребителей, сообщает «Российская газета». Если первые месяцы 2019 года ситуация на мясном рынке была разноплановой, то сейчас явно прослеживается тенденция к снижению цены, утверждают эксперты торговой платформы «АГРО24».
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Зидан взял на себя вину за поражение «Реала» от «Райо Вальекано»

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В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
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