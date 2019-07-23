МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Стоимость отечественной черной икры в России за восемь лет снизилась почти в 2,5 раза, на снижение цен могло повлиять, в частности, развитие аквакультурного производства, а также рост импорта китайской продукции, заявили РИА Новости эксперты рынка.

с чего всё началось

Черная икра в России за последние восемь лет подешевела почти в 2,5 раза, заявили во вторник, 23 июля, «РИА Новости» эксперты рынка.

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