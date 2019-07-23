Экономика

В России подешевела черная икраИзвестия 04:43

Черная икра в России за последние восемь лет подешевела почти в 2,5 раза, заявили во вторник, 23 июля, «РИА Новости» эксперты рынка.
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В России зафиксировали снижение цен на черную икру

МОСКВА, 23 июл - РИА Новости. Стоимость отечественной черной икры в России за восемь лет снизилась почти в 2,5 раза, на снижение цен могло повлиять, в частности, развитие аквакультурного производства, а также рост импорта китайской продукции, заявили РИА Новости эксперты рынка.
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Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене

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Происшествия

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Власти Киргизии эвакуировали около 300 человек из зоны конфликта в селе Ворух, эксклаве Таджикистана в республике, сообщили в МВД страны, передает «РИА Новости».
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Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
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У каждого уровня в платформере Yooka-Laylee and the Impossible Lair будет альтернативная версия

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В Судаке фотографы избили туристов за отказ платить за снимок с орлом

Уличные фотографы избили туристов в Судаке за отказ доплатить за снимок с орлом.
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Росстат назвал самую распространенную зарплату в РФ

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Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет

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Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав

В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.
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«Интер» купит скорее Джеко, чем Лукаку

Интер не планирует тратиться сразу на двух дорогостоящих форвардов в нынешнее межсезонье, сообщает La Gazzetta dello Sport.
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Гризманн выйдет в основе в дебютном матче за «Барселону»

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