Экономика
В России подешевела черная икраИзвестия 04:43
Черная икра в России за последние восемь лет подешевела почти в 2,5 раза, заявили во вторник, 23 июля, «РИА Новости» эксперты рынка.
Читать в источнике
Оценить
с чего всё началось
- РИА Новости. Стоимость отечественной черной икры в России за восемь лет снизилась почти в 2,5 раза, на снижение цен могло повлиять, в частности, развитие аквакультурного производства, а также рост импорта китайской продукции, заявили РИА Новости эксперты рынка.РИА Новостивчера в 21:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 06:15, Вашингтон
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Экономика
Банки предупредили о сокращении платежных терминалов
Количество платежных терминалов в России может резко сократиться из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ).
Обновлено в 05:06
Технологии
Второе тестирование системы электронного голосования проводят в Москве
Вторую проверку системы электронного голосования, которая будет использована на выборах в Мосгордуму 8 сентября, проводят во вторник в столице, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Обновлено в 02:21
Общество
В Госдуму внесли законопроект об идентификации пользователей e-mail
«Идентификацию пользователей электронной почты предлагается осуществлять с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором сервиса электронной почты с оператором связи», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Обновлено в 05:16
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Кино
Умер актер бондианы Дэвид Хедисон
В США ушел из жизни Дэвид Хедисон, изестный по роли сотрудника ЦРУ Феликса Лейтера в фильмах франшизы о Джеймсе Бонде «Живи и дай умереть» и «Лицензия на убийство».
Обновлено в 03:32
Политика
Партия Зеленского сохранила лидерство на выборах в Раду
Обновлено в 02:32
Происшествия
Экс-помощнику полпреда в УрФО предъявили обвинение в госизмене
С января 2018 года обвиняемый работал в должности руководителя аппарата помощника президента РФ Николая Цуканова, а в июле прошлого года был назначен помощником полпреда в Уральском федеральном округе.
Обновлено в 04:40
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
ЕСПЧ присудил главе «Комитета против пыток» тысячу евро за незаконное задержание на митинге в 2007 году
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) назначил компенсацию руководителю «Комитета против пыток» (КПП) Игорю Каляпину за незаконное задержание на «Марше несогласных» в 2007 году.
Обновлено в 04:45
Экономика
Приток мигрантов в Россию обновил 10-летний максимум
"Миграционный прирост населения России в январе - апреле 2019 году резко увеличился, превысив значения всех предшествующих 10 лет Динамика числа прибывших в 2019 году по сравнению с предыдущими годами выглядит аномальной", - говорится в исследовании, опубликованном во вторник.
Обновлено в 03:54
Экономика
Беглов потребовал наказать завышающие коммуналку УК
Управляющие компании, которые завышают стоимость коммунальных услуг, необходимо привлечь к ответственности.
Обновлено в 03:26
Футбол
Стало известно, за сколько «Спартак» продал Ханни
Обновлено в 02:48
Общество
Московские власти решили закупить еще 900 км бордюров
Московские власти планируют закупить на четырех конкурсах свыше 940 км бордюров на общую сумму 2,99 млрд рублей.
Обновлено в 02:57
Футбол
«Ювентус» может приобрести Неймара
По данным Mundo Deportivo, «Ювентус» рассматривает возможность приобретения Неймара.
Обновлено в 04:15
Происшествия
В МЧС рассказали о причине схода поезда с рельсов в Коми
На месте ведутся восстановительные работы.
Обновлено вчера в 09:40
Футбол
Forbes опубликовал рейтинг самых дорогих спортивных клубов мира
Клуб "Даллас Ковбойс", выступающий в американском футболе, стал самым дорогим спортивным клубом мира по версии журнала Forbes.
Обновлено вчера в 16:33
Происшествия
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Обновлено в 05:24
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось нарушением закона
Экипаж атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 "Лошарик", которая потерпела аварию в Баренцевом море, мог спастись в полном составе, но предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте России "Руководству по борьбе за живучесть", сообщает "Коммерсант" со ссылкой на свои источники.
Обновлено в 05:53
Происшествия
В Дагестане девочка умерла от побоев мачехи
В Дагестане девочка умерла от побоев мачехи, об этом сообщает управление МВД по республике.
Обновлено в 00:48
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Космос
Робота «Федора» доставили на Байконур
Обновлено в 04:35
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Общество
Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав
В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.
Обновлено в 05:32
Здоровье
Жалоб на качество медпомощи стало вдвое больше в Новосибирской области
Как сообщает издание «Vn.ru» со ссылкой на Управление Росздравнадзора Новосибирской области, жалоб на медицинскую помощь стало в два раза больше, на недоступность лекарств — в полтора (по сравнению с 2018 годом).
Обновлено в 00:19