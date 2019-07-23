Экономика
В России подешевела черная икраИзвестия 04:43
Черная икра в России за последние восемь лет подешевела почти в 2,5 раза, заявили во вторник, 23 июля, «РИА Новости» эксперты рынка.
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- РИА Новости. Стоимость отечественной черной икры в России за восемь лет снизилась почти в 2,5 раза, на снижение цен могло повлиять, в частности, развитие аквакультурного производства, а также рост импорта китайской продукции, заявили РИА Новости эксперты рынка.РИА Новостивчера в 21:06
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Армия и оружие
Минобороны обвинило Южную Корею в создании угрозы российским самолетам
Минобороны России прокомментировало инцидент с участием российских бомбардировщиков Ту-95МС и южнокорейских истребителей F-16 в небе над нейтральными водами Японского моря.
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Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
В среду, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром страны — после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
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Происшествия
В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»
В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
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Политика
СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией
В рамках расследования уголовного дела суд в июле дал доступ СБ Украины к документам и банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".
Обновлено в 07:10
Происшествия
Помощнику полпреда Воробьеву предъявили обвинение в госизмене
Следственное управление ФСБ РФ предъявило бывшему помощнику полпреда президента России в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву официальное обвинение в госизмене, заявил во вторник следователь в Мосгорсуде.
Обновлено в 04:19
Экономика
Российские производители уменьшили размер упаковки
Производители продуктов и потребительских товаров в России за последние шесть лет сократили размер упаковок на 7-20%, сообщает ТАСС со ссылкой на исследование GfK.
Обновлено в 02:29
Общество
Госдума упростила получение номерных знаков для автомобилей
Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно получать автономера у изготовителей государственных регистрационных знаков.
Обновлено в 07:45
Общество
В Магаданской области выпал снег
Снег выпал в трех районах Магаданской области во вторник ночью, сообщили ТАСС в региональном управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Обновлено в 01:56
Наука
Обнаружено эффективное средство против рака
Обновлено в 00:35
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Технологии
В Роскачестве назвали лучшие профессиональные фотоаппараты
Роскачество назвало лучшие профессиональные и любительские фотоаппараты.
Обновлено в 03:22
Политика
Умер бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн
Бывший премьер Госсовета КНР Ли Пэн скончался в Пекине на 91-м году жизни, сообщило Центральное телевидение Китая.
Обновлено в 07:23
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Происшествия
В Петербурге убита ЛГБТ-активистка
Обновлено вчера в 12:00
Футбол
Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»
Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.
Обновлено в 06:29
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет
Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.
Обновлено в 05:14
Здоровье
Жертвы артрита чаще умирают от болезней сердца
Пациенты с артритами более часто умирают от инфарктов и других болезней сердца вроде стенокардии и сердечной недостаточностью.
Обновлено вчера в 08:17
Финансы
Рубль чуть укрепился к доллару на старте торгов в понедельник
Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 62,96-63,04 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 63,01 руб./$1 (-4,5 копейки к уровню предыдущего закрытия).
Обновлено вчера в 03:28
Экономика
Орешкин: Россию в 2021 году ждет взрыв проблемы с закредитованностью
Вопрос закредитованности граждан окажет негативное влияние на российскую экономику.
Обновлено 21 июля в 15:32
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Кино
Квентин Тарантино и Ума Турман обсудили третью часть «Убить Билла»
Квентин Тарантино рассказал, что недавно обсуждал с Умой Турман возможное продолжение фильма «Убить Билла».
Обновлено в 06:38
Музыка
В Shazam назвали самые популярные песни у россиян
Обновлено в 08:05
Культура
Книжная ярмарка Non/fiction впервые пройдет в Гостином дворе
Международная московская выставка-ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction 5-9 декабря впервые пройдет в Гостином Дворе, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры.
Обновлено в 05:36
Музыка
Metallica в Лужниках спела «Группу крови» Цоя
Во время концерта в Москве группа Metallica спела песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено 21 июля в 16:04
Политика
МИД: чартерные рейсы в Египет могут возобновиться в ближайшее время
Авиасообщение между Россией и Каиром было возобновлено 11 апреля 2018 года, когда "Аэрофлот" и Egypt Air снова начали выполнять прямые рейсы.
Обновлено в 06:42
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00