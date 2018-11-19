Экономика
В России почти вдвое увеличили пособие по безработице
В России почти вдвое увеличили пособие по безработицеТАСС09:23
В ноябре 2017 года премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому минимальная величина пособия по безработице в 2017 году устанавливалась в размере 850 рублей, а максимальная - в размере 4,9 тыс. рублей.
ТАСС09:23
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Экономика
В Японии арестован бывший глава совета директоров «АвтоВАЗа»
Обновлено в 20:55
Финансы
Биткоин впервые с октября 2017 года опустился ниже пяти тысяч долларов
Стоимость биткоина (Bitcoin) в понедельник вечером опустилась ниже важной психологической отметки в пять тысяч долларов впервые с октября прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
Обновлено в 17:45
Экономика
Минсельхоз выступил против введения акциза на колбасу
В Министерстве сельского хозяйства России не поддержали инициативу по введению акциза на продукты переработки мяса.
Обновлено в 15:47
Энергетика
«Роснефть» связала перекупщиков бензина с экс-сотрудниками биржи
В сообщении говорится, что «Роснефть» продолжает поставлять топливо на биржу, но также работает с ней, чтобы дисквалифицировать «участников торгов, связанных с фигурантами уголовных дел».
Обновлено в 16:00
Экономика
Societe Generalе выплатит США 1,34 млрд долларов за нарушение санкций
Банк из Франции Societe Generale выплатит США 1,34 миллиарда долларов за то, что тот нарушил режим санкций Америки по отношению к Кубе, Ирану и Судану.
Обновлено в 18:32
Экономика
Доля нелегальных сигарет в России выросла почти в два раза за год
Во втором квартале 2015 года доля нелегальных сигарет составляла 1,09% на рынке, в третьем квартале 2016 года доля — 2,45%, в 2017-м — 4,5%.
Обновлено в 21:24
Экономика
ЦБ оценил влияние бюджетного маневра на рост экономики
Запланированный правительством масштабный налогово-бюджетный маневр приведет к ускорению экономики в среднесрочной перспективе на 0,2–0,3 п.п. в год, говорится в аналитической записке (.pdf) департамента исследований и прогнозирования Банка России.
Обновлено в 17:22
Экономика
Франция введет штрафы для компаний с гендерным разрывом в зарплатах
Начиная с 1 января, компании будут обязаны отчитываться о том, сколько они платят женщинам по сравнению с мужчинами.
Обновлено в 20:30
Экономика
В октябре объем «свободных денег» у россиян снизился на 2,2%
«В октябре объем «свободных денег» в среднестатистическом российском домохозяйстве почти не изменился по сравнению с сентябрьским показателем и составил 22 тысячи рублей», — сообщили в «Ромире».
Обновлено в 20:25
Экономика
Крупнейший страховщик ОСАГО снизил цены на полисы
Цены на ОСАГО с 25 октября снижены в Москве и с 27 октября в оставшихся 20 городах – 19 из них региональные центры в Европейской части России и Сибири, в том числе семь городов-миллионников (Казань, Красноярск, Нижний Новгород, Омск, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа), и Сургут.
Обновлено в 17:22
Энергетика
«Новатэк» открыл запасы газа на Няхартинском месторождении в ЯНАО
ООО «Новатэк-Юрхаровнефтегаз» по результатам испытаний получило коммерческий приток газа на Няхартинском месторождении в Ямало-Ненецком автономном округе.
Обновлено в 18:35
Экономика
Сбербанк одобрил получение от ВЭБа прав на требования по кредитам
Сбербанк получил права на требования по кредитным соглашениям от Внешэкономбанка, цена сделки составила $556,8 млн.
Обновлено в 13:42
Финансы
Центробанк повысил на 20 ноября курс доллара до 66,01 рубля
Банк России установил на 20 ноября официальный курс доллара на уровне 66,0081 рубля, что на 1,5 копейки выше предыдущего показателя.
Обновлено в 15:57
Экономика
ЕАБР предоставил КамАЗу более 9,5 млрд рублей
Ранее сообщалось, что инвестиционная программа КамАЗа в 2018 году составит 23,1 млрд руб. При реализации данной сделки ЕАБР использовал инструменты акционерного и облигационного финансирования, позволив тем самым КамАЗу "сформировать оптимальную структуру привлечения средств".
Обновлено в 18:35
Экономика
За время правления Мадуро из Венесуэлы сбежали четыре миллиона человек
Общее число венесуэльцев, покинувших страну после прихода к власти в апреле 2013 года президента Николаса Мадуро, превышает 4 миллиона человек, сообщает в своем докладе исследовательская компания Consultores 21.
Обновлено в 20:59