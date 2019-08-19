Экономика
В России почти треть расходов на еду уходит на мясоREGNUM 03:17
Среднестатистический житель России в месяц тратит на мясо и мясные продукты около 2 тыс. рублей, что составляет 30% от всех расходов на еду. Об этом говорится в отчёте Росстата. Продукты питания в 2018 году в среднем обошлись российскому потребителю в 6041 рубль в месяц.
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Среднестатистический россиянин в месяц из своего "продуктового" бюджета тратит почти треть на покупку мяса, говорится в отчете Росстата, по экспертной оценке, одна из причин такого расклада - разнообразие мясных продуктов и тренд на снижение цен на них.РИА Новостивчера в 20:30
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Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Транспорт
В Минэкономразвития предложили сэкономить на трассе Москва–Казань
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Обновлено в 06:43
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Экс-чиновник рассказал, что в СИЗО его сильно избили. В вызове скорой помощи экс-главе Серпуховского района отказали.
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«Бавария» арендовала Коутиньо у «Барселоны»
Обновлено в 06:02
Общество
Меркель вышла в свет в наряде 23-летней давности
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Зеленский призвал Израиль признать «голодомор» геноцидом украинцев
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Минобороны опубликовало видео учебных полетов в ближнем космосе высотных истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота.
Обновлено вчера в 23:41
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Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
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Обновлено в 04:41