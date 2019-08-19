МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Среднестатистический россиянин в месяц из своего "продуктового" бюджета тратит почти треть на покупку мяса, говорится в отчете Росстата, по экспертной оценке, одна из причин такого расклада - разнообразие мясных продуктов и тренд на снижение цен на них.

с чего всё началось

Среднестатистический житель России в месяц тратит на мясо и мясные продукты около 2 тыс. рублей, что составляет 30% от всех расходов на еду. Об этом говорится в отчёте Росстата. Продукты питания в 2018 году в среднем обошлись российскому потребителю в 6041 рубль в месяц.

В России почти треть расходов на еду уходит на мясо

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