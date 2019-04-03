Экономика

В России поблагодарили Запад за санкцииLenta.ru 05:56

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
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Швецов: Как ни странно, санкции внесли позитивный вклад в экономику РФ

ПРАЙМ04:03

В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики

RT на русском05:38

Зампред ЦБ предложил сказать спасибо санкциям за развитие экономики

РБК04:39

Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке

РИА Новости04:03

Первый зампред ЦБ рассказал о позитивной роли санкций в развитии российской экономики

ТАСС06:06

ЦБ заявил о положительном эффекте от санкций для экономики России

Rambler News Service03:59

Швецов: «Санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики»

Банки.ру03:30
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 16:08, Ашберн
Здоровье

Россия вошла в десятку стран по смертности из-за грязного воздуха

В топ-10 вошли Пакистан (128 тысяч умерших), Индонезия (124 тысячи), Бангладеш (123 тысячи), Нигерия (114 тысяч), США (108 тысяч), Бразилия (66 тысяч) и Филиппины (64 тысячи).
Обновлено в 12:11
Единоборства

Боец Волков из-за допинга снят с турнира UFC в Санкт-Петербурге

Обновлено в 13:22
Культура

Норкин «исчез» из студии НТВ во время прямого эфира

Обновлено в 14:31
Политика

В Госдуме оценили ущерб Крыму от Украины

Ущерб Крыму и Севастополю от политики украинских властей превышает 1,5 трлн руб. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Андрей Козенко на первом заседании рабочей группы, которая была создана в марте для оценки этого ущерба, передает "Интерфакс".
Обновлено в 13:26
Шоу-бизнес

Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа

Обновлено в 13:29
Кино

От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Происшествия

В Польше задержали выезжавшего из Швеции россиянина с детьми

В Варшаве задержали гражданина России, выехавшего из Швеции с тремя своими детьми, которых из-за болезни матери поместили в приемную семью мусульман.
Обновлено вчера в 16:30
Интернет

Миллионы записей пользователей Facebook оказались в открытом доступе

Международная компания UpGuard, специализирующаяся на защите информации, выявила нарушения в хранении данных пользователей Facebook.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес

Настя Каменских поделилась пикантным фото

View this post on Instagram A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux) on Apr 3, 2019 at 12:47am PDT Девушка часто публикует в Instagram пикантные снимки, на которых демонстрирует сочные формы, доставшиеся Насте от природы.
Обновлено в 14:38
Экономика

Минтранс возобновит строительство новой ВПП в Домодедово

Минтранс России возобновит строительство новой взлётно-посадочной полосы (ВПП) и перронов в аэропорту Домодедово.
Обновлено в 10:38
Интернет

В WhatsApp заработал новый запрет

Часть пользователей WhatsApp получили доступ к новой версии приложения, в которой появилась возможность запретить добавлять пользователя в группы без его разрешения.
Обновлено в 10:22
Наука

Названа новая опасность алкоголя для детей и подростков

Ученые из Медико-научного университета штата Орегон в Портленде (США) заявили, что употребление алкоголя не только негативно влияет на работу мозга у подростков, но и заметно замедляет его рост.
Обновлено вчера в 07:01
Политика

Новые санкции США могут затронуть крупнейшие российские банки

Новый законопроект по санкциям против РФ, внесенный 3 апреля в конгресс США, предполагает возможность блокировки активов пяти крупнейших российских банков.
Обновлено в 10:37
Происшествия

Федор Конюхов рассказал о пережитом в океане шторме

Федор Конюхов совершает одиночный переход на весельной лодке через Южный океан и планирует обогнуть мыс Горн.
Обновлено в 12:27
Армия и оружие

Генсек НАТО поставил в один ряд Сталина, Гитлера и ИГ

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал врагами свободы лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера, генералиссимуса СССР Иосифа Сталина и запрещенную в России террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ).
Обновлено в 13:58
Политика

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Общество

Бумажные СНИЛС отменили в России

Для граждан, которые становятся зарегистрированным или застрахованным лицом, будет открываться страховой номер индивидуального лицевого счета.
Обновлено в 00:50
Здоровье

Голикова: ежегодно в России делают 750 тыс. абортов

"Должна сказать, что ежегодно фиксируется свыше 750 тыс. прерываний беременности, из них только пятая часть - по медицинским показателям", - сказала Т.Голикова на "парламентском часе" в Госдуме в среду.
Обновлено в 03:48
Экономика

Росстат разъяснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь

Росстат объяснил смысл публикации данных о том, скольким семьям в России не хватает средств на покупку обуви.
Обновлено в 15:23
Экономика

Силуанов: власти Венесуэлы задерживают выплаты по долгу перед Россией

Венесуэла еще не выплатила транш по долгу перед Россией, который должен был поступить в марте.
Обновлено в 11:58
Футбол

Урал — Арсенал (Тула) 1:0

Обновлено в 11:34
Авто

Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ

Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Политика

На требования команды Зеленского ответила поверенный Порошенко

Зампредседателя украинской Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook ответила на требования, которые штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предъявил действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 08:34
Культура

Картина «Спаситель мира» принадлежит властям Абу-Даби, заявили в Лувре

Обновлено в 10:42
Шоу-бизнес

Экс-супруга Александра Малинина закрутила роман с женатым танцором

Обновлено в 11:30
Хоккей

Илья Воробьев: «Давайте исключим вопрос о Дацюке на пресс-конференциях»

Главный тренер СКА Илья Воробьев поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (3:1) в четвертом матче финала Западной конференции КХЛ.
Обновлено в 15:43
Культура

Алиса и Чеширский кот расскажут об оркестре на выставке в Петербурге

В Петербурге открылась выставка, посвященная истории симфонического оркестра.
Обновлено в 06:10
Происшествия

В Москве один человек погиб при пожаре в многоэтажке

Пожар разгорелся в многоэтажном доме на юго-востоке столицы, в результате погиб один человек, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Москве.
Обновлено в 15:29
Политика

Захарова пошутила над словами Порошенко о переговорах с Россией

Обновлено в 15:50
Происшествия

Посольство в Лондоне проверяет информацию о смерти россиянина

Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
Обновлено в 14:51
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