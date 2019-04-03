В России поблагодарили Запад за санкцииLenta.ru 05:56

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.

В России поблагодарили Запад за санкции

Кино От чего умер актер Алексей Булдаков В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".

Происшествия Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».

Экономика «Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.

Футбол Сегодня «Оренбург» сыграет с «Крыльями Советов» Сегодня пройдет футбольный матч между «Оренбургом» и «Крыльями Советов», игра начнется в семь часов вечера на стадионе «Газовик».

Авто Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.

Общество На Disney подали в суд из-за недоплаты женщинам Представители юридической фирмы Andrus Anderson из Сан-Франциско подали в суд на компанию Disney, обвинив ее в том, что она систематически недоплачивает своим сотрудницам.

Общество Более половины россиян винят в школьных драках родителей Ответственность за массовые драки в школах несут родители, так считает больше половины россиян, участвовавших в опросе Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Общество В России отменили бумажные СНИЛС В России больше не будут выдаваться бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Армия и оружие Британские истребители сопроводили российских стратегов Два истребителя-бомбардировщика Tornado ВВС Великобритании поднялись для сопровождения российских стратегических ракетоносцев Ту-160.

Происшествия Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.

Наука Робота научили резать огурцы и помидоры Особенность подхода, выбранного разработчиками, заключается в том, что изначально робот учился другой задаче, которая помогла выучить основной навык — сначала робот был обучен предсказывать толщину ломтиков, а уже после этого научился качественно резать их, рассказывают авторы статьи, опубликованной на arXiv.org.

Футбол Абрамович впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на стадионе «Челси» Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович впервые за почти 10 лет не выкупил ложу на домашнем стадионе клуба «Стэмфорд Бридж» до начала текущего сезона, сообщает The Times со ссылкой на документы холдинга Fordstam Limited.

Политика МВД предложило обязать мигрантов возмещать расходы на их депортацию Документ предлагает внести изменения в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и обязать мигрантов возмещать расходы, которые понесло государство при их административном выдворении или депортации.

Единоборства Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Ольга Слуцкер сообщила о смерти отца Бизнесвумен Ольга Слуцкер потеряла отца. Об этом она сообщила подписчикам своей страницы в социальной сети Instagram.

Политика Порошенко призвали извиниться за «оскорбление» Зеленского Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призвал украинского лидера Петра Порошенко извиниться за то, что он называл шоумена "марионеткой" олигарха Игоря Коломойского, передает РИА "Новости".

Единоборства Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Лолита поделилась кадрами с юбилея Иосифа Пригожина Будучи гостьей на празднике, Лолита поделилась в своём Instagram редкими кадрами с банкета.

Экономика Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.

Интернет Пользователи WhatsApp смогут контролировать добавление в группы Очередное обновление WhatsApp позволит пользователям мессенджера самим контролировать добавление в группы, сообщает портал The Verge.

Шоу-бизнес Ахеджакова потребовала прекратить травлю Панина Народная артистка РФ Лия Ахеджакова в эфире НСН заявила, что ей противно, когда актеров, критикующих Россию или россиян, начинают подвергать общественному унижению в прессе.