В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономикиRT на русском 05:38

Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов. «Я думаю, что совершенно точно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно», — цитирует его ТАСС.

В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики

Наука Робота научили резать огурцы и помидоры Особенность подхода, выбранного разработчиками, заключается в том, что изначально робот учился другой задаче, которая помогла выучить основной навык — сначала робот был обучен предсказывать толщину ломтиков, а уже после этого научился качественно резать их, рассказывают авторы статьи, опубликованной на arXiv.org.

Политика Британские парламентарии одобрили законопроект о продлении Brexit Члены Палаты общин британского парламента с перевесом в один голос приняли законопроект о продлении срока Brexit, пишет The Guardian.

Политика Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».

Шоу-бизнес Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растёт копией отца Актёр показал своё детское фото. Дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи Бэлле уже три с половиной года.

Политика Вслед за Италией ограничения для перевозчиков мигрантов вводит и Ливия Береговая охрана Ливии вводит запрет на вход в территориальные воды страны кораблей неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов, передает Il Giornale в среду, 3 апреля.

Политика Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400 Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.

Армия и оружие В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180 Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.

Общество В Польше появится самый глубокий в мире бассейн В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.

Общество Бумажный СНИЛС отменили в России Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».

Политика Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.

Происшествия Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.

Политика Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.

Экономика В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".

Космос Телескоп «Спектр-РГ» будет запущен 21 июня Отмечается, что «Спектр-РГ» будет запущен 21 июня 2019 года в 16:44 (мск) с космодрома «Байконур».

Происшествия В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.

Происшествия Суд временно оставил с отцом вывезенных из Швеции российских детей Польский суд временно оставил с российским отцом вывезенных из Швеции детей до окончательного решения их судьбы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Гаджеты Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».

Армия и оружие В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.

Экономика Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.

Здоровье Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.