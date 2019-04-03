Экономика

В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономикиRT на русском 05:38

Санкции внесли позитивный вклад в развитие российской экономики, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов. «Я думаю, что совершенно точно санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики, как ни странно», — цитирует его ТАСС.
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Первый зампред ЦБ рассказал о позитивной роли санкций в развитии российской экономики

ТАСС06:06

В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики

RT на русском05:38

ЦБ заявил о положительном эффекте от санкций для экономики России

Rambler News Service03:59

Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке

РИА Новости04:03

Швецов: Как ни странно, санкции внесли позитивный вклад в экономику РФ

ПРАЙМ04:03

Зампред ЦБ предложил сказать спасибо санкциям за развитие экономики

РБК04:39

Швецов: «Санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики»

Банки.ру03:30
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 19:05, Ашберн
Наука

Робота научили резать огурцы и помидоры

Особенность подхода, выбранного разработчиками, заключается в том, что изначально робот учился другой задаче, которая помогла выучить основной навык — сначала робот был обучен предсказывать толщину ломтиков, а уже после этого научился качественно резать их, рассказывают авторы статьи, опубликованной на arXiv.org.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Конец конфликту: Ксения Собчак взяла интервью у Анастасии Волочковой

Известно, что ранее между Собчак и Волочковой происходил нешуточный конфликт.
Обновлено в 12:12
Космос

Роскосмос показал отработку посадки модуля «Казачок» на Марс

Обновлено в 12:46
Политика

Британские парламентарии одобрили законопроект о продлении Brexit

Члены Палаты общин британского парламента с перевесом в один голос приняли законопроект о продлении срока Brexit, пишет The Guardian.
Обновлено в 17:20
Политика

Порошенко устроил опрос в ответ на призыв Зеленского провести дебаты

Президент Украины Пётр Порошенко в своём Telegram прокомментировал призыв кандидата на пост главы государства Владимира Зеленского устроить дебаты в Киеве на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 16:46
Армия и оружие

Ангола получила шесть российских истребителей Су-30К

Обновлено в 13:07
Шоу-бизнес

Дочь Екатерины Климовой и Гелы Месхи растёт копией отца

Актёр показал своё детское фото. Дочери Екатерины Климовой и Гелы Месхи Бэлле уже три с половиной года.
Обновлено в 18:00
Политика

Вслед за Италией ограничения для перевозчиков мигрантов вводит и Ливия

Береговая охрана Ливии вводит запрет на вход в территориальные воды страны кораблей неправительственных организаций, которые перевозят нелегальных мигрантов, передает Il Giornale в среду, 3 апреля.
Обновлено в 10:08
Политика

Помпео обсудил с Чавушоглу закупку Анкарой С-400

Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео в ходе встречи с главой турецкого МИД Мевлютом Чавушоглу обсудил закупку российских ЗРК С-400 Анкарой.
Обновлено в 18:15
Кино

Названы дата и место прощания с актером Алексеем Булдаковым

Обновлено в 08:37
Политика

На Украине завод переименовал хлеб в рамках декоммунизации

Обновлено в 16:06
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Америка прекратит закупать российские ракетные двигатели РД-180 после 2022 года, другие варианты не рассматриваются, сообщил 3 апреля глава Космического командования ВВС США генерал Джон Реймонд в ходе слушаний в палате представителей конгресса.
Обновлено в 17:05
Общество

В Польше появится самый глубокий в мире бассейн

В Польше к концу этого года откроют бассейн глубиной в сорок пять метров.
Обновлено в 18:50
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов ответил Макгрегору на оскорбление жены

Хабиб Нурмагомедов ответил на оскорбительный пост Конора Макгрегора, назвавшего его жену полотенцем.
Обновлено в 14:52
Общество

Бумажный СНИЛС отменили в России

Привычные зеленые карточки СНИЛС канули в лету, сообщает корреспондент сайта cheltv.ru со ссылкой на РИА «Новости».
Обновлено в 03:13
Политика

Каракас и Москва обсуждают возможность соглашения по электроэнергетике

Венесуэла и Россия обсуждают возможность соглашения в сфере электроэнергетики после серии аварий в республике.
Обновлено в 16:51
Происшествия

Китаянка незаконно проникла на территорию резиденции Трампа во Флориде

Китаянка сумела проникнуть на территорию имения президента США Дональда Трампа Мар-а-Лаго на юге Флориды. Инцидент произошел на выходных.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Политика

В Сети появились фото с места гибели пулеметчицы «Ведьмы»

Обновлено в 17:30
Экономика

В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Космос

Телескоп «Спектр-РГ» будет запущен 21 июня

Отмечается, что «Спектр-РГ» будет запущен 21 июня 2019 года в 16:44 (мск) с космодрома «Байконур».
Обновлено в 07:29
Футбол

«Манчестер Сити» обыграл «Кардифф» и поднялся на первое место АПЛ

Обновлено в 16:43
Происшествия

В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой

На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 12:00
Футбол

Кокорин заплакал во время оглашения решения суда

Обновлено в 15:07
Происшествия

Суд временно оставил с отцом вывезенных из Швеции российских детей

Польский суд временно оставил с российским отцом вывезенных из Швеции детей до окончательного решения их судьбы, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:42
Гаджеты

Российская ОС «Эльбрус» стала доступна для скачивания

Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 19:02
Армия и оружие

В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет

США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено в 16:56
Экономика

Путин поручил ФСБ и правительству борьбу с теневым оборотом на рынках

Президент РФ Владимир Путин дал поручение ФСБ И правительству разработать меры по борьбе с теневым оборотом на рынках наличных и товаров.
Обновлено в 05:10
Здоровье

Число живущих с ВИЧ россиян превысило миллион

В конце прошлого года количество россиян с диагнозом ВИЧ составило более миллиона человек.
Обновлено в 13:28
Наука

Кофе увеличил шанс развития рака легких

Результаты работы показывают, что употреблявшие пару чашек кофе в день курильщики на 41% увеличили риск рака, а некурящие респонденты, выпивавшие аналогичное количество напитка — на 37%.
Обновлено в 12:10
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