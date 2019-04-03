Экономика

В России поблагодарили Запад за санкцииLenta.ru 05:56

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.
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Первый зампред ЦБ рассказал о позитивной роли санкций в развитии российской экономики

ТАСС06:06

В ЦБ заявили о позитивном вкладе санкций в развитие экономики

RT на русском05:38

Швецов: «Санкции внесли позитивный вклад в развитие нашей экономики»

Банки.ру03:30

Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке

РИА Новости04:03

Швецов: Как ни странно, санкции внесли позитивный вклад в экономику РФ

ПРАЙМ04:03

ЦБ заявил о положительном эффекте от санкций для экономики России

Rambler News Service03:59

Зампред ЦБ предложил сказать спасибо санкциям за развитие экономики

РБК04:39
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:52, Ашберн
Кино

Раскрыта причина смерти актёра Алексея Булдакова

В ночь со 2 на 3 апреля в Улан-Баторе, Монголия, скончался знаменитый российский актёр Алексей Булдаков.
Обновлено в 08:18
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Происшествия

Стало известно о действиях пилотов рухнувшего в Эфиопии Boeing

Обновлено в 05:35
Происшествия

Два человека погибли в результате ДТП во Владимирской области

Обновлено в 08:30
Политика

Охлобыстин признал правоту назвавшего его идиотом Зеленского

Хотя Охлобыстин признал правоту Зеленского, он заявил, что писатель Федор Достоевский «реабилитировал это слово».
Обновлено в 09:34
Происшествия

Мэр Евпатории Филонов заявил о готовности сотрудничать со следствием

Глава администрации Евпатории Андрей Филонов заявил, что готов сотрудничать со следствием в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела.
Обновлено в 07:11
Экономика

Регионы получат более 70 млрд рублей на развитие дорог

Семь регионов получат в сумме более 22 млрд рублей на развитие региональных дорог.
Обновлено в 03:25
Космос

Астрономы впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Обновлено в 09:06
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Общество

Более 80% многоквартирных домов Подмосковья готовы перейти на цифровое ТВ

По состоянию на сегодняшний день в Подмосковье из более чем 54 тыс. многоквартирных домов, более 43 тыс. уже имеют возможность для приема цифрового телевидения.
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес

Анна Седокова станцевала с подругами в баре на столе

Накануне, Анна Седокова открывала свой бар, где не на шутку разошлась и даже залезла танцевать на стол.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия

Три человека задержаны за разбойное нападение на больницу в Петербурге

Три человека задержаны по подозрению в нападении на больницу в Курортном районе Санкт-Петербурга, в результате которого были похищены деньги и пострадали несколько сотрудников, сообщает в среду главное управление СК по городу.
Обновлено в 04:14
Происшествия

Прокуратура ФРГ рассказала об итогах вскрытия жертв крушения самолета

Обновлено в 08:49
Энергетика

Украина отменила фиксированные цены на газ

Кабмин Украины отменил фиксированные цены на газ для населения, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:48
Здоровье

Руководитель Роспотребнадзора прибыла в Дагестан

Сегодня, 3 апреля, в Дагестан прибыла Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – Главный государственный санитарный врач Российской Федерации Анна Попова.
Обновлено в 04:41
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Экономика

Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить

В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 09:16
Авто

General Motors собирается купить заводы Ford в России

Сегодня появились данные, что американский концерн General Motors в ближайшее время может приобрести заводы Ford, которые расположены в России.
Обновлено вчера в 12:55
Хоккей

Радулов признан второй звездой дня в НХЛ

Второй звездой назван форвард «Даллас Старз» Александр Радулов, набравший 4 (2+2) очка в матче с «Филадельфией Флайерз» (6:2). 32-летний нападающий обновил личный рекорд по голам за один сезон (29).
Обновлено в 02:51
Кино

Киноакадемия США получила предупреждение от Минюста из-за Netflix

Академия кинематографических искусств и наук США получила предупреждение от министерства юстиции страны.
Обновлено в 06:58
Политика

Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко рассказал, кто может возглавить украинское Министерство иностранных дел, если шоумен победит во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 08:28
Политика

Росавиация предложила возобновить авиасообщение с Украиной

Росавиация в ответ на запрет Украиной всех нерегулярных полётов из России предложила возобновить регулярные и чартерные рейсы между двумя странами.
Обновлено в 08:56
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова пригрозил Макгрегору за оскорбление жены бойца

Менеджер Али Абдель-Азиз, представляющий интересы российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова, отреагировал на оскорбление жены бойца со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 07:45
Политика

Темнокожая лесбиянка избрана мэром Чикаго

56-летняя Лори Лайтфут, получив на выборах 74% голосов жителей Чикаго, стала мэром этого города.
Обновлено в 07:44
Игры

В сети появилась обложка Borderlands 3 и стал известен состав коллекционки

В сети появилась обложка Borderlands 3 в трёх изданиях, а также стал известен состав коллекционного издания.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

Дата вступления в силу закона о хостелах перенесена на 1 октября

Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Обновлено в 08:36
Экономика

Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:31
Политика

Хуана Гуаидо лишили депутатской неприкосновенности

Национальное учредительное собрание Венесуэлы (Конституционная ассамблея), лояльное действующему президенту Николасу Мадуро, приняло решение снять депутатскую неприкосновенность с лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Обновлено вчера в 23:24
Происшествия

В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв

Обновлено вчера в 07:15
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