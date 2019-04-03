В России поблагодарили Запад за санкцииLenta.ru 05:56

Зампред Центробанка Сергей Швецов заявил, что западным санкциям можно сказать «спасибо» за развитие российской экономики, передает РБК.

В России поблагодарили Запад за санкции

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