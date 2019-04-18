Экономика
В России планируют ввести новый экологический налогNewInform вчера в 01:24
Новый связанный с экологией налог для предприятий, может появиться в России. Предполагается, что он должен подвигнуть к обновлению очистных сооружений. Данными об этом поделилась «Российская газета», ссылаясь на руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова.
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Эксперт прокомментировал предложение ввести новый экологический налог в России
RT на русскомвчера в 08:52
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Общество
Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального
В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
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Число доноров крови в России выросло за последние 11 лет с 36% в 2008 году до 45% в 2019 году, передает ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 00:30
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Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина
Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
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Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией
Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
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Как Северная Америка сгорела в каменном веке
Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.
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Происшествия
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Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
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В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат
Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика
Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира
Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено вчера в 07:16
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Спецпрокурор подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией
Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера показало, что ни один американец не состоял в сговоре с российскими властями во время избирательной кампании 2016 года, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес
Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя
Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Общество
Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву
Обновлено вчера в 09:23
Происшествия
В Токио мусоровоз после ДТП врезался в прохожих
Мусоровоз сбил нескольких прохожих после столкновения с легковым автомобилем в Токио, 10 человек пострадали, двое из них без сознания, сообщила газета "Майнити".
Обновлено в 01:15
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
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Политика
Дмитрий Медведев оставил Украину без российской нефти
Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:49
Гаджеты
«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей
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Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика
Эстония планирует полностью отказаться от русских школ
В Эстонии планируют в будущем полностью отказаться от русских школ – об этом в беседе с «Коммерсантом» рассказала президент страны Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 01:50
Происшествия
Пожар на крыше 5-этажного дома в Канске потушен: никто не пострадал
Спасатели эвакуировали 55 жильцов, среди них 10 детей. С огнём боролись 84 пожарных и 22 единицы техники. По данным МЧС, никто не пострадал.
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Политика
В бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму
Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссию по мониторингу соблюдения прав человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье
Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными
Отсутствие завтрака и ужин перед сном увеличивают вероятность повторного инфаркта и ранней смерти в четыре-пять раз в течение месяца после сердечного приступа, предупредили специалисты Европейского общества кардиологов, ссылаясь на первое исследование, которое оценивало "нездоровые формы поведения у пациентов с острыми коронарными синдромами".
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Происшествия
Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака
Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено 17 апреля в 09:35
Хоккей
Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира
Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
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Гол Овечкина, сравнявший счёт с «Каролиной», попал на видео
Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие
Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США
Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Наука
Медики раскрыли главную причину старения
Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.
Обновлено вчера в 21:38
Общество
Роспотребнадзор обнаружил 51 партию продукции, нарушающую требования
В Роспотребнадзоре сообщили, что в ходе проверок 12 - 18 апреля обнаружил 51 партию продукции, не удовлетворяющую предъявляемым требованиям.
Обновлено в 00:23
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В Приморье подросток с пистолетом поставил сверстника на колени
Полиция Приморья начала проверку в связи с публикацией видео, предположительно снятого во Владивостоке.
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