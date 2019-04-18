Экономика

В России планируют ввести новый экологический налогNewInform вчера в 01:24

Новый связанный с экологией налог для предприятий, может появиться в России. Предполагается, что он должен подвигнуть к обновлению очистных сооружений. Данными об этом поделилась «Российская газета», ссылаясь на руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова.
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На Волгу потратят 140 миллиардов рублей

Российская газетавчера в 08:00

В правительстве предложили экологический налог для «грязных» предприятий

РБКвчера в 00:20

Новый экологический налог могут ввести в России

Газета.Ruвчера в 02:32

Эксперт прокомментировал предложение ввести новый экологический налог в России

RT на русскомвчера в 08:52

Власти обсуждают введение нового экологического налога

Коммерсантъ17 апреля в 23:23

СМИ сообщили о возможном появлении нового налога

Известия17 апреля в 22:10

В России может появиться новый экологический налог, пишут СМИ

РИА Новости17 апреля в 21:34
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Общество

Юрист нашел расхождения в финансовых отчетах Фонда Навального

В отчетах за 2016-2017 годы Навальный писал, что ФБК живет исключительно за счет пожертвований частных лиц, в то время как в отчетах Минюсту указывал, что фонд получает деньги от коммерческих и некоммерческих организаций.
Обновлено вчера в 11:03
Общество

Опрос: почти половина россиян стали донорами крови в 2019 году

Число доноров крови в России выросло за последние 11 лет с 36% в 2008 году до 45% в 2019 году, передает ТАСС со ссылкой на данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 00:30
Шоу-бизнес

Ушла из жизни вдова Евстигнеева — актриса Цывина

Умерла вдова Евгения Евстигнеева актриса Ирина Цывина. Об этом сообщил актер Станислав Садальский 18 апреля в своем Instagram.
Обновлено вчера в 06:31
Политика

Экс-президент Украины оценил вероятность начала войны с Россией

Бывший президент Украины Леонид Кравчук в интервью телеканалу "112 Украина" заявил, что не верит в вероятность "широкомасштабной российской агрессии".
Обновлено вчера в 17:31
Космос

Как Северная Америка сгорела в каменном веке

Сходные мифы есть у очень многих индейцев Северной Америки и даже у некоторых южноамериканских: араваки, тоба, пилаго.
Обновлено вчера в 10:58
Здоровье

Рязанцам предлагается пройти тест на склонность к алкоголизму

Рязанский наркодиспансер предлагает рязанцам пройти тест на предрасположенность к алкоголизму, сообщает сайт лечебного учреждения.
Обновлено в 00:16
Происшествия

Главу управления Росавиации арестовали за хищение 1 млрд рублей

Суд арестовал главу управления правового обеспечения и имущественных отношений Росавиации Владимира Мнишко, сообщили в управлении на транспорте СК РФ.
Обновлено вчера в 12:44
Происшествия

Суд арестовал экс-следователя ФСБ по подозрению в получении взятки

Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего следователя ФСБ Алексея Колбова по подозрению в получении взятки, заявили в пресс-службе суда.
Обновлено вчера в 15:36
Здоровье

В Челябинске проверят жалобы врачей на снижение зарплат

Управление здравоохранения администрации Челябинска проверит жалобы врачей больницы №6 на снижение зарплат в связи с переходом на новую систему оплаты труда.
Обновлено вчера в 17:51
Экономика

Украина оказалась среди самых несчастных экономик мира

Венесуэла в пятый раз подряд стала самой несчастной экономикой мира из-за затяжного кризиса, развернувшегося в стране в последние годы.
Обновлено вчера в 07:16
Политика

Спецпрокурор подтвердил отсутствие сговора Трампа с Россией

Расследование спецпрокурора США Роберта Мюллера показало, что ни один американец не состоял в сговоре с российскими властями во время избирательной кампании 2016 года, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 10:00
Шоу-бизнес

Зрители концерта в Кремлевском дворце встречали хиты Пугачевой стоя

Во время юбилейного концерта в Кремлевском дворце певица Алла Пугачева исполнила свои шлягеры «Звезда», «Любовь, похожая на сон», «Женщина, которая поет», которые зал встретил, аплодируя стоя.
Обновлено вчера в 05:02
Общество

Писателя Дмитрия Быкова перевезут на лечение из Уфы в Москву

Обновлено вчера в 09:23
Происшествия

В Токио мусоровоз после ДТП врезался в прохожих

Мусоровоз сбил нескольких прохожих после столкновения с легковым автомобилем в Токио, 10 человек пострадали, двое из них без сознания, сообщила газета "Майнити".
Обновлено в 01:15
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Дмитрий Медведев оставил Украину без российской нефти

Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете экспорта на Украину российской нефти и нефтепродуктов.
Обновлено вчера в 05:49
Гаджеты

«Связной» из-за сбоя продавал iPhone за 6 тысяч рублей

Интернет-магазин «Связной» в течение 15 минут продавал смартфоны в десять раз дешевле, чем обычно. Сбоем успели воспользоваться покупатели.
Обновлено вчера в 11:04
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Минтранс доработал проект поправок к закону «О безопасности дорожного движения», согласно которым водители будут разделены на любителей и профессионалов, работающих по найму.
Обновлено вчера в 23:28
Политика

Эстония планирует полностью отказаться от русских школ

В Эстонии планируют в будущем полностью отказаться от русских школ – об этом в беседе с «Коммерсантом» рассказала президент страны Керсти Кальюлайд.
Обновлено в 01:50
Происшествия

Пожар на крыше 5-этажного дома в Канске потушен: никто не пострадал

Спасатели эвакуировали 55 жильцов, среди них 10 детей. С огнём боролись 84 пожарных и 22 единицы техники. По данным МЧС, никто не пострадал.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие

Франция отправит танки и сотни солдат к российской границе

Обновлено в 01:49
Политика

В бундестаге заявили о планах создать в Германии комиссию по Крыму

Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт сообщил на полях Ялтинского международного экономического форума о планах создать в Германии международную комиссию по мониторингу соблюдения прав человека в Крыму и Донбассе.
Обновлено вчера в 23:44
Здоровье

Пропуск завтрака и поздний ужин назвали смертельно опасными

Отсутствие завтрака и ужин перед сном увеличивают вероятность повторного инфаркта и ранней смерти в четыре-пять раз в течение месяца после сердечного приступа, предупредили специалисты Европейского общества кардиологов, ссылаясь на первое исследование, которое оценивало "нездоровые формы поведения у пациентов с острыми коронарными синдромами".
Обновлено в 00:40
Происшествия

Кокорин и Мамаев угрожали убить чиновника Дениса Пака

Пострадавший дал показания в суде Денис Пак, чиновник Минпромторга, которого избили футболисты Кокорин и Мамаев, дал показания в суде.
Обновлено 17 апреля в 09:35
Хоккей

Воробьев рассказал о планах сборной на чемпионат мира

Главный тренер сборной России Илья Воробьев поделился мнением о победе над Швейцарией (5:2). По словам Воробьева, в сборной исходят из того, как будут играть на чемпионате мира, «уже крутятся такие мысли».
Обновлено вчера в 16:15
Хоккей

Гол Овечкина, сравнявший счёт с «Каролиной», попал на видео

Обновлено вчера в 22:28
Армия и оружие

Стало известно о предложении России избежать ядерной войны с США

Согласно планам российской стороны, страны должны на высшем уровне принять соглашение, в котором было бы зафиксировано намерение государств избегать военной конфронтации и исключить возможность развязывания ядерной войны.
Обновлено вчера в 22:53
Наука

Медики раскрыли главную причину старения

Происходящий с возрастом в организме человека процесс увеличения числа мутаций в соматических клетках является ключевым в старении и развитии рака.
Обновлено вчера в 21:38
Общество

Роспотребнадзор обнаружил 51 партию продукции, нарушающую требования

В Роспотребнадзоре сообщили, что в ходе проверок 12 - 18 апреля обнаружил 51 партию продукции, не удовлетворяющую предъявляемым требованиям.
Обновлено в 00:23
Происшествия

В Приморье подросток с пистолетом поставил сверстника на колени

Полиция Приморья начала проверку в связи с публикацией видео, предположительно снятого во Владивостоке.
Обновлено вчера в 09:56
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