Экономика
В России планируют ввести новый экологический налогNewInform вчера в 01:24
Новый связанный с экологией налог для предприятий, может появиться в России. Предполагается, что он должен подвигнуть к обновлению очистных сооружений. Данными об этом поделилась «Российская газета», ссылаясь на руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова.
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Эксперт прокомментировал предложение ввести новый экологический налог в России
RT на русскомвчера в 08:52
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