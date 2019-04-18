Экономика

В России планируют ввести новый экологический налогNewInform вчера в 01:24

Новый связанный с экологией налог для предприятий, может появиться в России. Предполагается, что он должен подвигнуть к обновлению очистных сооружений. Данными об этом поделилась «Российская газета», ссылаясь на руководителя Росводресурсов Дмитрия Кириллова.
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