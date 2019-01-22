В России планируют ввести налоговый вычет на фитнесГазета.Ru 06:08

Министерство финансов подготовило новый законопроект, который предполагает введение налогового вычета на спортивно-оздоровительные мероприятия. Об этом говорится на официальном портале проектов нормативных актов правительства.

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