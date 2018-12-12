Общество
Механизм маркировки пива позволит исключить недобросовестных производителей, тем самым оградив потребителя от некачественной продукции и контрафакта. Ранее 9111.ru писал, что в России из-за повышения экологического сбора подорожает пиво.
9111.ru06:58
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Угадайте запах по флакону. С полок в магазинах могут исчезнуть тестеры духов
Телефакт09 декабря в 01:00
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Путешествия
Ростуризм исключил «Жемчужную реку» из реестра туроператоров
Ростуризм исключил из единого федерального реестра туроператоров «Жемчужную реку». Об этом говорится в документах ведомства.
Обновлено в 07:59
Общество
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за фейковые новости
В Госдуму внесли законопроект об установлении административной ответственности за распространение ложной общественно значимой информации в интернете.
Обновлено в 07:58
Общество
Затравленная соседями семья с онкобольными детьми съехала из квартиры
Семья с больными раком детьми, снимавшая жилье в одном из домов Москвы на время лечения, уехала из квартиры.
Обновлено в 07:58
Общество
Госдума приняла закон о любительском рыболовстве
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении закон о любительском рыболовстве, инициированный правительством РФ.
Обновлено в 07:54
Общество
В Перми школьникам разрешили красить волосы и делать пирсинг
Обновлено в 07:57
Общество
Сотрудника Ространснадзора уволили из-за купленных женой 66 машин
«В ходе прокурорской проверки было установлено, что его супруга приобрела 66 машин, тогда как доходы семьи не могли обеспечить совершение этих сделок»,— сказал Юрий Чайка.
Обновлено в 07:59
Общество
Пономарев пожаловался на табачный дым и духоту в тесной камере
Члены Общественной наблюдательной комиссии посетили в спецприемнике руководителя движения "За права человека" Льва Пономарева, арестованного на 16 суток за административное правонарушение.
Обновлено в 07:46
Общество
Госдума продлила срок оплаты штрафов ГИБДД со скидкой
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, позволяющий водителям продлить 20-дневный срок оплаты дорожных штрафов с 50-процентной скидкой в случае, если уведомление о штрафе пришло в почтовое отделение позднее срока.
Обновлено в 07:42
Общество
К концу недели в Москве похолодает до минус 18
Московский регион в четверг, 13 декабря, столкнется с заметным похолоданием в течение дня: утром будет сыро, а к вечеру подморозит, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Обновлено в 07:50
Общество
Турпоток в Москву составит 23,5 млн человек по итогам 2018 года
Обновлено в 07:27
Общество
Штрафы за задержку авиарейсов повысят в 4 раза
Штрафы для авиаперевозчиков за задержку вылета вырастут в четыре раза - каждый пассажир сможет получить компенсацию из расчета 100 рублей в час вместо нынешних 25 рублей.
Обновлено в 07:58
Общество
Госдума приняла законопроект об усилении противопожарных мер
Госдума поддержала в первом чтении законопроект, внесенный после трагедии в Кемеровском торговом центре.
Обновлено в 07:45
Общество
Символом уходящего года в Японии стал иероглиф «бедствие»
Графическим символом уходящего, 2018 года в Японии стал иероглиф «вадзавай», означающий «бедствие», передает телеканал Nihon TV.
Обновлено в 07:46
Общество
В Москве могут ввести штраф за проезд с кофе в метро
В Московской городской думе предлагают ввести штраф за проезд с кофе в метрополитене.
Обновлено в 07:49
Общество
В Крыму обесточенные социальные объекты подключили к генераторам
Обновлено в 07:56