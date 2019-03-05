В России планируют установить минимальную цену на пивоPiter.tv 04:20

Расчет по минимуму Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции рассчитал минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.

с чего всё началось

В России могут установить минимальную розничную цену на пиво. Об этом сообщили в Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя. Эта мера поддержит отечественных производителей пенного напитка.

Все о Твери и Тверской области

В России планируют установить минимальную цену на пиво

Музыка The Prodigy отменили все концерты Британская группа The Prodigy отменила концерты после самоубийства вокалиста Кита Флинта.

Происшествия Генпрокуратура Узбекистана: Гульнара Каримова переведена в колонию Гульнару Каримову, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, перевели в колонию в связи с нарушениями условий отбывания наказания.

Армия и оружие В Генштабе сочли отказ от призыва на военную службу нецелесообразным В декабре 2018 года Бурдинский сообщал, что по итогам осеннего призыва на военную службу заступили 132,5 тысячи новобранцев.

Политика Болтон: США думают над ужесточением санкций против КНДР Соединенные Штаты рассматривают вариант ужесточения санкций против Северной Кореи, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox Business.

Общество Российская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах лежит на родителях.

Происшествия Суд Южной Кореи приговорил моряков с судна «Палладий» к тюремным срокам Консул РФ в Пусане Роман Быков рассказал ТАСС, что суд Южной Кореи приговорил российских моряков с судна «Палладий» к тюремным срокам.

Авто В Женеве презентовали российские автомобили Aurus Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.

Общество Красноярск установил три рекорда России во время Универсиады Красноярск установил сразу три рекорда России во время Всемирной зимней Универсиады - 2019. Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэрии.

Политика Google исправила некорректное отображение Крыма на картах Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.

Армия и оружие Пентагон заключил контракт на создание гиперзвукового боевого блока Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) минобороны США заключило контракт с военно-промышленной компанией Raytheon на 63,3 миллиона долларов для развития гиперзвукового тактического управляемого боевого блока, сообщает компания.

Политика Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели серию переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом, рассказав ему о "венесуэльских счетах" в вымышленном банке "Лимпопо" и выяснив планы Вашингтона в отношении Каракаса.

Общество В США умер один из создателей портативного калькулятора На 87-м году жизни в США скончался один из создателей портативного электронного калькулятора Джерри Мерримен.

Армия и оружие В сенате США подготовили законопроект об окончании войны в Афганистане В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что свои войска из Афганистана Вашингтон выведет в случае, если сторонам удастся достигнуть договоренности по урегулированию конфликта в этой стране (речь тогда шла о конфликте между представителями запрещенной в России террористической группировки "Талибан" и местными властями).

Космос «Роскосмос» предложил разработать ракетоплан с ядерным двигателем 1 марта стало известно, что российская лунная программа, рассчитанная до 2040 года, будет представлена на рассмотрение Совету безопасности страны до лета 2019 года.

Происшествия Божена Рынска снова попала в больницу Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.

Общество Немецкий детсад порекомендовал не наряжать детей в костюмы индейцев Руководство одного из детских садов в немецком Гамбурге призвало родителей не наряжать своих детей на карнавал в костюмы индейцев.

Политика Украинский посол назвал свою страну «истоком Европы» Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что Украина «стояла у истоков Европы», а Крым с древних времен был частью страны.

Авто Ford задумался о закрытии двух заводов в России Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.

Политика Граждан Грузии призвали не искать убежища в ЕС Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан призвал граждан Грузии не использовать безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны с целью подачи заявлений на предоставление убежища, передает РИА "Новости".

Политика В «Нафтогазе» спрогнозировали полную потерю газового транзита Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о риске полной потери газового транзита при завершении строительства «Северного потока — 2».

Происшествия Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.

Армия и оружие B-52 пролетел рядом со спорными островами в Южно-Китайском море Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет вблизи спорных островов в Южно-Китайском море, передает телеканал ABC со ссылкой на Тихоокеанские ВВС.

Футбол «Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".

Экономика Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.

Авто Bugatti презентовал самый дорогой в мире автомобиль Французская автокомпания Bugatti выпустила самую дорогую модель автомобиля в мире La Voiture Noire к 110-й годовщине бренда.