Экономика
В России планируют установить минимальную цену на пивоPiter.tv 04:20
В России могут установить минимальную розничную цену на пиво. Об этом сообщили в Центре исследований федерального и региональных рынков алкоголя. Эта мера поддержит отечественных производителей пенного напитка.
Читать в источнике
Оценить252
с чего всё началось
Расчет по минимуму Национальный союз производителей ячменя, солода, хмеля и пивобезалкогольной продукции рассчитал минимальную розничную цену (МРЦ) на пиво.Известиявчера в 16:02
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 22:07, Ашберн
Музыка
The Prodigy отменили все концерты
Британская группа The Prodigy отменила концерты после самоубийства вокалиста Кита Флинта.
Обновлено в 21:18
Происшествия
Генпрокуратура Узбекистана: Гульнара Каримова переведена в колонию
Гульнару Каримову, дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова, перевели в колонию в связи с нарушениями условий отбывания наказания.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
В Генштабе сочли отказ от призыва на военную службу нецелесообразным
В декабре 2018 года Бурдинский сообщал, что по итогам осеннего призыва на военную службу заступили 132,5 тысячи новобранцев.
Обновлено в 20:18
Общество
Незаконный оборот человеческих органов оценили в $600 млн в год
Незаконный оборот человеческих органов в мире оценивается в $600 млн в год.
Обновлено в 21:02
Политика
Болтон: США думают над ужесточением санкций против КНДР
Соединенные Штаты рассматривают вариант ужесточения санкций против Северной Кореи, заявил советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон в эфире телеканала Fox Business.
Обновлено в 21:12
Общество
Российская чиновница назвала питание детей в школах делом родителей
Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах лежит на родителях.
Обновлено в 22:02
Происшествия
Суд Южной Кореи приговорил моряков с судна «Палладий» к тюремным срокам
Консул РФ в Пусане Роман Быков рассказал ТАСС, что суд Южной Кореи приговорил российских моряков с судна «Палладий» к тюремным срокам.
Обновлено в 21:57
Авто
В Женеве презентовали российские автомобили Aurus
Европейская презентация российских автомобилей Aurus состоялась во вторник, 5 марта, на 89-м международном автосалоне в Женеве, пишет ТАСС.
Обновлено в 14:07
Армия и оружие
Источник: первым носителем «Посейдонов» станет спецподлодка «Белгород»
Обновлено в 17:24
Общество
Красноярск установил три рекорда России во время Универсиады
Красноярск установил сразу три рекорда России во время Всемирной зимней Универсиады - 2019. Об этом во вторник сообщила пресс-служба мэрии.
Обновлено в 11:43
Политика
Google исправила некорректное отображение Крыма на картах
Компания Google исправила ситуацию с некорректным отображением территориальной принадлежности Крыма на картах, которое сохранялось у некоторых российских пользователей.
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Пентагон заключил контракт на создание гиперзвукового боевого блока
Управление перспективных исследовательских проектов (DARPA) минобороны США заключило контракт с военно-промышленной компанией Raytheon на 63,3 миллиона долларов для развития гиперзвукового тактического управляемого боевого блока, сообщает компания.
Обновлено в 20:11
Политика
Вован и Лексус разыграли спецпредставителя США по Венесуэле
Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) от имени президента Швейцарии Уэли Маурера провели серию переговоров со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом, рассказав ему о "венесуэльских счетах" в вымышленном банке "Лимпопо" и выяснив планы Вашингтона в отношении Каракаса.
Обновлено в 17:04
Общество
В США умер один из создателей портативного калькулятора
На 87-м году жизни в США скончался один из создателей портативного электронного калькулятора Джерри Мерримен.
Обновлено в 21:56
Армия и оружие
В сенате США подготовили законопроект об окончании войны в Афганистане
В начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что свои войска из Афганистана Вашингтон выведет в случае, если сторонам удастся достигнуть договоренности по урегулированию конфликта в этой стране (речь тогда шла о конфликте между представителями запрещенной в России террористической группировки "Талибан" и местными властями).
Обновлено в 20:46
Космос
«Роскосмос» предложил разработать ракетоплан с ядерным двигателем
1 марта стало известно, что российская лунная программа, рассчитанная до 2040 года, будет представлена на рассмотрение Совету безопасности страны до лета 2019 года.
Обновлено в 21:26
Происшествия
Божена Рынска снова попала в больницу
Светский обозреватель Божена Рынска прилетела в Москву и оказалась в больнице.
Обновлено в 14:32
Общество
Немецкий детсад порекомендовал не наряжать детей в костюмы индейцев
Руководство одного из детских садов в немецком Гамбурге призвало родителей не наряжать своих детей на карнавал в костюмы индейцев.
Обновлено в 20:57
Политика
Украинский посол назвал свою страну «истоком Европы»
Украинский посол в Австрии Александр Щерба заявил, что Украина «стояла у истоков Европы», а Крым с древних времен был частью страны.
Обновлено в 21:11
Общество
Четыре клипа рэпера Хаски были заблокированы по решению суда
Обновлено в 14:13
Авто
Ford задумался о закрытии двух заводов в России
Американский автоконцерн Ford в рамках глобальной программы реструктуризации бизнеса обсуждает возможность закрытия двух основных заводов в России, которые производят легковые автомобили.
Обновлено в 12:11
Политика
Граждан Грузии призвали не искать убежища в ЕС
Еврокомиссар по вопросам расширения ЕС Йоханнес Хан призвал граждан Грузии не использовать безвизовые поездки в страны Шенгенской зоны с целью подачи заявлений на предоставление убежища, передает РИА "Новости".
Обновлено в 13:59
Политика
В «Нафтогазе» спрогнозировали полную потерю газового транзита
Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев заявил о риске полной потери газового транзита при завершении строительства «Северного потока — 2».
Обновлено в 18:57
Происшествия
Активисты сообщили о задержании после акции у могилы Сталина в Москве
В Москве полицейские задержали у могилы Иосифа Сталина двух активистов проекта «Декоммунизация» Евгения Сучкова и Ольгу Савченко.
Обновлено в 07:20
Армия и оружие
B-52 пролетел рядом со спорными островами в Южно-Китайском море
Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52 совершил полет вблизи спорных островов в Южно-Китайском море, передает телеканал ABC со ссылкой на Тихоокеанские ВВС.
Обновлено в 21:45
Футбол
«Аякс» разгромил «Реал» и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов
В первом матче, прошедшем в Амстердаме 13 февраля, "Реал" одержал победу со счетом 2:1, но по сумме двух игр дальше прошел "Аякс".
Обновлено в 16:55
Экономика
Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes
В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Авто
Bugatti презентовал самый дорогой в мире автомобиль
Французская автокомпания Bugatti выпустила самую дорогую модель автомобиля в мире La Voiture Noire к 110-й годовщине бренда.
Обновлено в 12:28
Общество
ФАС нашла нарушения в рекламе с участием Киркорова
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала компанию Johnson&Johnson нарушителем закона "О рекламе" из-за телевизионных роликов, продвигавших лекарство "Гексорал", говорится в сообщении ведомства.
Обновлено в 10:12