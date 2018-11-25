В России прорабатывают вопрос о создании гусеничной боевой машины, которая сможет нести принципиально новое оружие, сообщил собеседник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.

В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой

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