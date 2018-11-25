Армия и оружие
В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой
В России планируют создать танк с электромагнитной пушкойИнтерфакс02:03
Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.
Интерфакс02:03
с чего всё началось
В России прорабатывают вопрос о создании гусеничной боевой машины, которая сможет нести принципиально новое оружие, сообщил собеседник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе.Интерфакс02:03
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Армия и оружие
Сирийские власти назвали виновных в химической атаке в Алеппо
Террористическая атака в Алеппо произошла из-за того, что некоторые государства помогают в доставке химических веществ боевикам для инсценировок подобных преступлений.
Обновлено в 06:49
Армия и оружие
Украина направила подкрепление кораблям в Азовском море
Обновлено в 06:52
Армия и оружие
Business Insider объяснил ажиотаж вокруг С-400
Издание Business Insider опубликовало статью, в которой объяснило значительный спрос на российские зенитно-ракетные комплексы С-400 их существенным превосходством над ЗРК других стран.
Обновлено в 06:55
Армия и оружие
В ЛНР отреагировали на заявление ВСУ о «взятии» населенного пункта
В самопровозглашенной ЛНР ответили на заявления ВСУ о взятии населенного пункта Рассадки в Донбассе.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией
«Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 04:33
Армия и оружие
Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери
Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.
Обновлено в 04:25
Армия и оружие
СМИ узнали о планах Минобороны ФРГ увеличить состав вооруженных сил
Обновлено в 06:44
Армия и оружие
Сирийские СМИ сообщили о переправке боевиков из Идлиба в Турцию
Проправительственная сирийская газета al-Watan со ссылкой на местные источники сообщила, что Турция перевезла значительное число боевиков из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб в палаточный лагерь в турецком городе Нусайбин на границе двух стран.
Обновлено в 03:27
Армия и оружие
ДНР: ВСУ обстреляли жилые дома в Донбассе
Вооружённые силы Украины использовали БПЛА для обстрела территории ДНР в районе посёлка Пантелеймоновка, заявил глава пресс-службы Народной милиции самопровозглашённой республики Даниил Безсонов.
Обновлено в 06:50
Армия и оружие
Посольство РФ: Россия укрепила безопасность Великобритании
Посольство России в Великобритании прокомментировало недавнее заявление главы британского генштаба об угрозе со стороны России.
Обновлено в 06:31
Армия и оружие
Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России
Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров.
Обновлено в 02:40
Армия и оружие
Российские военные продолжат учения с ВС Южной Осетии
Российская военная база в Южной Осетии в следующем году продолжит практику совместных учений с вооруженными силами республики, сообщил командующий войсками Южного военного округа (ЮВО) генерал-полковник Александр Дворников.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Россия продолжит всемерно поддерживать миротворчество ООН
Участие РФ в международном миротворчестве ООН остается важным направлением ее внешнеполитической деятельности, и страна намерена продолжать всемерно поддерживать усилия организации, заявил первый заместитель постпредставителя России при ООН Дмитрий Полянский.
Обновлено в 02:29
Армия и оружие
В Израиле начаты крупные учения спецназа «Коммандо»
Учения бригады специального назначения «Коммандо» стартовали накануне.
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Две трети офицеров управления ЮВО показали высшие результаты физподготовки
Более 70% офицеров управления Южного военного округа (ЮВО) по результатам итоговой проверки сдали на высший уровень нормативы по физической подготовке.
Обновлено в 02:59