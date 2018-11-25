В России прорабатывают вопрос о создании гусеничной боевой машины, которая сможет нести принципиально новое оружие, сообщил собеседник "Интерфакса" в оборонно-промышленном комплексе.

с чего всё началось

Генеральный директор Научно-производственной корпорации "Уралвагонзавод" Александр Потапов сообщал, что идет работа над беспилотной "Арматой" В начале 2017 года бывший замминистра обороны РФ Юрий Борисов (ныне вице-премьер) заявлял, что военное ведомство ожидает серьезного прорыва в области лазерного и электромагнитного оружия.

В России планируют создать танк с электромагнитной пушкой

Армия и оружие Армия и оружие ВКС России нанесли удары по позициям обстрелявших Алеппо боевиков «По выявленным позициям артиллерии террористов в районе, из которого вечером 24 ноября вёлся обстрел мирного населения города Алеппо химическими боеприпасами, самолётами ВКС России нанесены удары», — говорится в сообщении.

Армия и оружие Армия и оружие Россия подняла боевые самолеты из-за прохода украинских кораблей

Армия и оружие Армия и оружие Business Insider объяснил популярность С-400 за рубежом Как отмечает издание, в последние годы России удалось заключить многочисленные контракты на поставку С-400.

Армия и оружие Армия и оружие ВСУ объявили о захвате собственного поселка В ЛНР заявили, что поселок Рассадки, о захвате которого в субботу отчитались на Украине, уже три года находится под контролем ВСУ.

Армия и оружие Армия и оружие Новая РЛС взяла под контроль небо над Центральной Россией «Новая РЛС повысила боевые возможности Западного военного округа по контролю воздушного пространства в южной части Центральной России», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Армия и оружие Армия и оружие Ополчение ДНР уничтожило ударный беспилотник в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Британия опасалась химатаки на миноносец после отравления в Солсбери Находившийся в Черногории экипаж британского эскадренного миноносца HMS Duncan получил распоряжение экстренно вернуться на борт корабля, когда стало известно об инциденте с отравлением в Солсбери 4 марта.

Армия и оружие Армия и оружие Президент Латвии посетил район проведения военной операции в Донбассе

Армия и оружие Армия и оружие Морские пехотинцы Северного флота прошли горную подготовку Накануне Дня морской пехоты военнослужащие разведывательного батальона отдельной бригады морской пехоты Северного флота отработали комплекс тренировок по горной подготовке.

Армия и оружие Армия и оружие Сенатор от Севастополя не видит опасности в кораблях ВМС Украины Относительно ситуации вокруг вторжения украинских военных кораблей в акваторию Черного моря высказался сенатор от Севастополя, вице-адмирал Валерий Куликов.

Армия и оружие Армия и оружие В Израиле утвердили нового главу Генштаба Правительство Израиля утвердило назначение начальником Генштаба генерала-десантника Авива Кохави, который сражался в Ливане и на палестинских территориях и, помимо прочего, возглавлял военную разведку.

Армия и оружие Армия и оружие Германия увеличивает численность своей армии Министерство обороны Германии собирается увеличить численность личного состава армии на несколько тысяч человек к 2025 году.

Армия и оружие Армия и оружие Беспилотник ВВС США несколько часов вел разведку у границ России Как передает агентство "Интерфакс", аппарат вылетел с расположенной на Сицилии авиабазы и вел разведку около Калининградской области, находясь на высоте 15 тысяч метров.

Армия и оружие Армия и оружие Авианосная ударная группа ВМС США начала учения в Средиземном море В воскресенье, 25 ноября, авианосная ударная группа Военно-морских сил США во главе с атомным авианосцем «Гарри Трумэн» начала учения в Средиземном море.