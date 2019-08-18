Экономика

В России планируют компенсировать затраты иностранцев за съемки киноРИА Новости 03:08

На программу рибейта - возмещения части затрат зарубежным компаниям, снимающим кино в России, планируется выделить 70 миллионов рублей до конца 2019 года, 700 миллионов в 2020 и по 1,5 миллиарда в следующие два года, рассказал журналистам президент Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.
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Сергей Сельянов
Российский кинорежиссёр
Российский кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Руководитель кинокомпании «СТВ», соучредитель студии анимационного кино «Мельница».
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