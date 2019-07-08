Как рассказали аналитики портала «Авито недвижимость», в течение двух последних месяцев практически остановился рост цен на вторичное жилье. Уточняется, что к началу июля средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России составила 64,8 тысячи рублей.

В России остановился рост цен на вторичное жилье

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