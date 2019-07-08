Недвижимость
В России остановился рост цен на вторичное жильеRuNews24.ru 06:06
Как рассказали аналитики портала «Авито недвижимость», в течение двух последних месяцев практически остановился рост цен на вторичное жилье. Уточняется, что к началу июля средняя стоимость квадратного метра вторичного жилья в России составила 64,8 тысячи рублей.
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Татарстан стал лидером по росту цен на «вторичку» – за год стоимость «квадрата» подскочила на 14%
БИЗНЕС Online05 июля в 04:32
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 07:54, Вашингтон
Политика
Президент Грузии осудила брань телеведущего в адрес Путина
Глава Грузии Саломе Зурабишвили осудила слова телеведущего оппозиционного канала «Рустави 2» Георгия Габунии, который нецензурно высказался в сторону президента России Владимира Путина.
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Зеленский предложил Путину провести переговоры в Минске
Президент Украины Владимир Зеленский предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести переговоры в Минске с участием глав США, Великобритании, Франции и Германии.
Обновлено в 05:28
Политика
ВГТРК не видит оснований для отмены телемоста с Украиной
Нет никаких оснований отменять телемост между российским телеканалом «Россия 1» и украинским NEWSONE, заявили в пресс-службе холдинга.
Обновлено в 07:08
Политика
В Госдуме поднимут вопрос о запрете вина из Грузии
Депутаты Госдумы от «Единой России» в понедельник, 8 июля, поднимут на совете палаты вопрос о введении в отношении Грузии ряда ограничений, заявил на заседании фракции единороссов ее глава Сергей Неверов.
Обновлено в 07:37
Культура
В сети появилась мрачная российская версия «Симпсонов»
Обновлено в 05:46
Экономика
Актуарные цифры: соцстрахование планируют перевести на принципы ОСАГО
ОСАГО для работника О планах внедрить систему бонус-малус в соцстрахование "Известиям" рассказали в пресс-службе ФСС.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Под Ярославлем обнаружили пятилетнего ребенка, привязанного к столбу
Полиция в Ярославской области проводит проверку после обнаружения в селе Юрьевском Мышкинского района пятилетнего мальчика, привязанного к столбу.
Обновлено вчера в 09:04
Политика
Бурджанадзе считает провокацией выходку журналиста на грузинском ТВ
Лидер партии "Единая Грузия - Демократическое движение", экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе заявила на брифинге, что выступление журналиста Георгия Габуния на телеканале "Рустави 2" является провокацией против грузинского народа и "не вмещается ни в политические, ни в журналистские, ни в человеческие и ни в этические рамки".
Обновлено в 07:26
Кино
Глава Marvel объяснил камео в сцене после титров «Человека-паука»
Президент студии Marvel Кевин Файги недавно дал собственные комментарии по поводу сцены после титров в «Человеке-пауке: Вдали от дома».
Обновлено в 07:30
Общество
В Башкирии 16 выпускников остались без аттестатов из-за ЕГЭ
Врио главы Башкирии Радий Хабиров пояснил, что всего 16 выпускников были дисквалифицированы и остались без аттестатов.
Обновлено в 04:28
Музыка
Алла Пугачева подарила Сергею Шнурову песню «про мужиков»
Алла Пугачева призналась, что не осмелилась бы исполнять подобную композицию и решила отдать ее коллективу «Ленинград», посчитав, что их репертуар как раз в подобном жанре.
Обновлено в 07:44
Политика
Путин назначил Евкурова заместителем министра обороны
Президент России Владимир Путин назначил экс-главу Ингушетии Юнус-Бека Евкурова заместителем министра обороны и присвоил ему звание генерал-лейтенанта.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Развернувшийся из-за неисправности Boeing благополучно сел во Внукове
«Самолёт Boeing 737 (рейс UT705), развернувшийся в небе Литвы из-за неполадок в системе кондиционирования, благополучно приземлился», — сообщили во Внукове.
Обновлено в 07:00
Авто
Названа предварительная стоимость Aurus Senat Sedan
Предварительная стоимость автомобилей Aurus Senat Sedan в розницу составит около 18 млн рублей.
Обновлено в 05:55
Общество
Названы топ-10 вакансий с самой высокой зарплатой в Петербурге
Уровень средней предлагаемой зарплаты в вакансиях на hh.ru в Петербурге в июне 2019 года за прошедший месяц не изменился — 45 тыс. рублей.
Обновлено в 03:57
Наука
Пляжи Карибского побережья загрязнены водорослями
Масса разлагающихся водорослей, которые выделяют сероводород, накапливается в том числе на пляжах популярных у российских туристов Доминиканы и Мексики.
Обновлено 05 июля в 11:57
Происшествия
В Москве уволен начальник ОВД по Басманному району
"По результатам служебной проверки принято решение об увольнении из органов внутренних дел начальника ОВД по Басманном району", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:35
Политика
ПА ОБСЕ приняла итоговую декларацию с критикой России
Парламентская ассамблея Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ПА ОБСЕ) приняла итоговую декларацию, в которой содержатся тезисы о непризнании Крыма частью РФ, критика проектов «Северный поток-2» и «Турецкий поток», а также призыв к Москве отказаться от признания независимости Абхазии и Южной Осетии.
Обновлено в 07:20
Футбол
Неймар отправляется в Барселону
Нападающий футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Неймар в течение недели посетит Барселону.
Обновлено в 07:38
ЖКХ
Жители Екатеринбурга опять останутся без горячей воды
Среднеуральская ГРЭС начинает масштабный ремонт, в связи с чем с 12 по 25 июля Среднеуральск и Верхняя Пышма останутся без горячей воды.
Обновлено в 04:57
Общество
Опубликован рейтинг самых богатых и самых бедных регионов России
Именно ЯНАО можно смело называть регионом с высокими доходами населения. На втором месте Ненецкий автономный округ.
Обновлено вчера в 21:33
Происшествия
В Москве задержали мужчину, угрожавшего приставам гранатой
Полицейские задержали мужчину на северо-востоке Москвы, который отказывался открывать дверь в квартиру судебным приставам и угрожал им, сообщил РИА Новости официальный представитель столичного главка МВД Юрий Титов.
Обновлено в 07:38
Общество
Рэпер L’One подал в суд на Тимати и лейбл Black Star
Рэпер Леван Горозия, известный под псевдонимом L'One, подал в суд на музыкальный лейбл Black Star и его совладельца Тимура Юнусова (Тимати).
Обновлено в 06:05
Шоу-бизнес
Отец Меган Маркл мечтал попасть на крестины Арчи
Обновлено в 05:10
Футбол
«Барселона» в стиле ретро представила гостевую форму
Обновлено в 05:00
Политика
Путин проинформирован о деле задержанного помощника полпреда УрФО
Позднее оказалось, что он является помощником полпреда президента в УрФО.
Обновлено в 06:22
Политика
Басилашвили призвал грузинского журналиста извиниться перед Россией
Российский актер театра и кино, народный артист СССР Олег Басилашвили заявил, что ведущему грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния, допустивший нецензурное оскорбление родителей президента РФ Владимира Путина, следует извиниться за свою выходку.
Обновлено в 05:16