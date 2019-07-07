Недвижимость
В России перестало дорожать жильеНакануне.Ru 21:10
В России на протяжении двух последних месяцев вторичная недвижимость практически не дорожает в цене. Причина - как в летнем затишье, так и в постепенном снижении покупательского спроса.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:43, Вашингтон
Экономика
СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков
Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено в 21:32
Политика
Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией
Уже 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.
Обновлено в 17:01
Политика
Ведущий грузинского телевидения обматерил Путина и его семью
Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес президента России Владимира Путина, а также его покойных родителей.
Обновлено в 19:50
Здоровье
Врачи рассказали о пользе грибов
Обновлено в 20:14
Происшествия
Баржа оборвала высоковольтный кабель в Тюмени
Подъёмный кран, установленный на барже, оборвал высоковольтный кабель.
Обновлено в 12:48
Политика
В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Экономика
Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО
Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика.
Обновлено в 13:18
Происшествия
СМИ сообщили о десяти неразорвавшихся бомбах в Помпеях
На месте археологических раскопок в Помпеях находятся не менее десяти неразорвавшихся бомб, сброшенных союзниками во время Второй мировой войны, пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano в воскресенье.
Обновлено в 14:39
Политика
Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus
Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.
Обновлено в 20:55
Экономика
Работников начнут страховать по принципу ОСАГО
В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Гаджеты
Улучшенная версия флагмана от Meizu рассекречена в интернет-магазине
В крупнейшем китайском интернет-магазине Taobao появилась страничка модели с информацией о некоторых характеристиках.
Обновлено в 12:06
Технологии
Глава Xiaomi India поучаствовал в BottleCapChallenge
Стоящий во главе индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн решил присоединиться к масштабному челленджу BottleCapChallenge.
Обновлено в 07:01
Политика
Присягу новый премьер Греции принесет 8 июля
Лидер греческой оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис в понедельник, 8 июля, принесет присягу в качестве премьер-министра.
Обновлено в 14:44
Происшествия
Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки
Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Музыка
Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»
Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено вчера в 12:10
Общество
Названо самое холодное место в Подмосковье
Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям является самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 20:17
Политика
В Санкт-Петербурге прощаются с погибшими 1 июля моряками-подводниками
На Серафимовском кладбище Петербурга начались гражданская панихида и похороны подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 03:40
Кино
Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет
Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес
Лолита Милявская показала видео из Дебальцево
Певица Лолита Милявская, шокировавшая всех заявлениями о разводе с мужем Дмитрием Ивановым, отправилась с концертами на Донбасс.
Обновлено в 14:59
Космос
Китайские «божьи коровки» угрожают империи Маска
В 2019-м в рамках проекта на орбиту Земли выведены восемь спутников Ladybeetle («Божья коровка»), с помощью которых и тестируют замкнутые системы Интернета вещей.
Обновлено в 13:37
Экономика
Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов
РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Футбол
Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки
Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.
Обновлено в 18:26
Политика
Гуаидо сообщил о возобновлении переговоров с властями Венесуэлы
Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес подтвердил в своем Twitter, что власти Венесуэлы и оппозиция намерены провести переговоры на островном государстве Барбадос.
Обновлено в 20:26
Происшествия
Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника
Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Происшествия
Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане
В Таджикистане 13 заключенных скончались от отравления хлебом.
Обновлено в 18:53
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Защитники неба уверенно смотрят в будущее
За счёт новой и компактной зенитной управляемой ракеты комплекс получил боекомплект, который в три раза превышает боекомплект С-300 и С-400, а его особенности построения позволяют отражать удары средств воздушного нападения противника одновременно со всех направлений.
Обновлено в 17:02
Политика
Трамп ответил на критику британского посла в США
Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок.
Обновлено в 20:45