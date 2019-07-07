Недвижимость

В России перестало дорожать жильеНакануне.Ru 21:10

В России на протяжении двух последних месяцев вторичная недвижимость практически не дорожает в цене. Причина - как в летнем затишье, так и в постепенном снижении покупательского спроса.
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Цены на жильё перестали расти

АБН03:59

Динамика цен на вторичную недвижимость в Москве и крупных городах России

Коммерсантъ17:06

Вторичная недвижимость в России практически не дорожает

Финмаркет05:51

В России перестало дорожать жилье

Накануне.Ru21:10
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 21:43, Вашингтон
Экономика

СМИ узнали о планах ЕЭК обязать Россию вернуть продажу алкоэнергетиков

Страны-участницы Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) могут обязать Россию отменить запрет на производство и оборот слабоалкогольных энергетических напитков.
Обновлено в 21:32
Политика

Россия приостанавливает авиасообщение с Грузией

Уже 21 июня для обеспечения безопасности российских граждан президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете пассажирского авиасообщения с Грузией с 8 июля.
Обновлено в 17:01
Политика

Ведущий грузинского телевидения обматерил Путина и его семью

Ведущий грузинского телеканала «Рустави-2» Георгий Габуния посвятил около минуты своей авторской передачи «Постскриптум» оскорблениям в адрес президента России Владимира Путина, а также его покойных родителей.
Обновлено в 19:50
Здоровье

Врачи рассказали о пользе грибов

Обновлено в 20:14
Происшествия

Баржа оборвала высоковольтный кабель в Тюмени

Подъёмный кран, установленный на барже, оборвал высоковольтный кабель.
Обновлено в 12:48
Политика

В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
Обновлено вчера в 10:20
Экономика

Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО

Мэрия не нашла аналогов иностранного ПО Мэрия Москвы проведет еще одну крупную закупку иностранного программного обеспечения, включая Cisco и Microsoft, на общую сумму почти 68 млн руб. Российские аналоги этого софта не соответствуют требованиям заказчика.
Обновлено в 13:18
Происшествия

СМИ сообщили о десяти неразорвавшихся бомбах в Помпеях

На месте археологических раскопок в Помпеях находятся не менее десяти неразорвавшихся бомб, сброшенных союзниками во время Второй мировой войны, пишет итальянская газета Il Fatto Quotidiano в воскресенье.
Обновлено в 14:39
Происшествия

В Гонконге более 200 тысяч человек вышли на новую акцию протеста

Обновлено в 13:19
Политика

Мантуров рассказал, когда появится прототип мотоцикла Aurus

Глава Минпромторга Денис Мантуров в беседе с РИА "Новости" заявил, что первый прототип мотоцикла Aurus может появиться в 2021 году.
Обновлено в 20:55
Экономика

Работников начнут страховать по принципу ОСАГО

В России могут изменить систему расчета взносов в Фонд социального страхования (ФСС), взяв за основу систему бонус-малус.
Обновлено в 13:30
Гаджеты

Улучшенная версия флагмана от Meizu рассекречена в интернет-магазине

В крупнейшем китайском интернет-магазине Taobao появилась страничка модели с информацией о некоторых характеристиках.
Обновлено в 12:06
Технологии

Глава Xiaomi India поучаствовал в BottleCapChallenge

Стоящий во главе индийского подразделения Xiaomi Ману Кумар Джейн решил присоединиться к масштабному челленджу BottleCapChallenge.
Обновлено в 07:01
Политика

Присягу новый премьер Греции принесет 8 июля

Лидер греческой оппозиционной партии «Новая демократия» Кириакос Мицотакис в понедельник, 8 июля, принесет присягу в качестве премьер-министра.
Обновлено в 14:44
Происшествия

Кузнецова сообщила о состоянии избитой в Ингушетии девочки

Позитивных прогнозов после диагностики избитой девочки из Ингушетии нет, заявила уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова.
Обновлено в 08:45
Музыка

Александр Ревва презентовал клип «Алкоголичка»

Не успел Александр презентовать свой клип, как он уже набрал 4 млн просмотров.
Обновлено вчера в 12:10
Общество

Названо самое холодное место в Подмосковье

Поселок Черусти в Шатурском районе Московской области согласно многолетним метеорологическим наблюдениям является самым холодным местом Подмосковья, сообщил РИА Новости глава Росгидромета Максим Яковенко.
Обновлено в 20:17
Политика

В Санкт-Петербурге прощаются с погибшими 1 июля моряками-подводниками

На Серафимовском кладбище Петербурга начались гражданская панихида и похороны подводников, погибших 1 июля в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 03:40
Кино

Снимавшийся в фильмах Disney Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет

Американский актер и танцор Камерон Бойс, снимавшийся в картинах Disney, умер в возрасте 20 лет.
Обновлено в 16:00
Шоу-бизнес

Лолита Милявская показала видео из Дебальцево

Певица Лолита Милявская, шокировавшая всех заявлениями о разводе с мужем Дмитрием Ивановым, отправилась с концертами на Донбасс.
Обновлено в 14:59
Космос

Китайские «божьи коровки» угрожают империи Маска

В 2019-м в рамках проекта на орбиту Земли выведены восемь спутников Ladybeetle («Божья коровка»), с помощью которых и тестируют замкнутые системы Интернета вещей.
Обновлено в 13:37
Экономика

Оператор «Платона» попросил ₽22 млрд на мониторинг санкционных грузов

РТИТС является оператором работающей с 2015 года системы взимания платы с большегрузных автомобилей "Платон", а также претендует на роль единого исполнителя работ по установке и обслуживанию дорожных камер.
Обновлено в 17:03
Футбол

Дани Алвес признан лучшим игроком Кубка Америки

Алвес провел на турнире все шесть матчей без замен, забил один гол и сделал два голевых паса, а также показывал яркий футбол на протяжении всего Кубка Америки.
Обновлено в 18:26
Политика

Гуаидо сообщил о возобновлении переговоров с властями Венесуэлы

Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес подтвердил в своем Twitter, что власти Венесуэлы и оппозиция намерены провести переговоры на островном государстве Барбадос.
Обновлено в 20:26
Происшествия

Мутко потребовал уволить спасавшего свой дом от наводнения чиновника

Вице-премьер, глава правительственной комиссии по ликвидации последствий паводка в Иркутской области Виталий Мутко потребовал уволить главу Нижнеудинского района Иркутской области Сергея Худоногова.
Обновлено в 06:52
Происшествия

Тринадцать заключенных насмерть отравились хлебом в Таджикистане

В Таджикистане 13 заключенных скончались от отравления хлебом.
Обновлено в 18:53
Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына

На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие

Защитники неба уверенно смотрят в будущее

За счёт новой и компактной зенитной управляемой ракеты комплекс получил боекомплект, который в три раза превышает боекомплект С-300 и С-400, а его особенности построения позволяют отражать удары средств воздушного нападения противника одновременно со всех направлений.
Обновлено в 17:02
Политика

Трамп ответил на критику британского посла в США

Ранее сразу несколько газет опубликовали выдержки из сообщений, которые своему начальству отправлял посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок.
Обновлено в 20:45
Кино

Джармуш считает, что его фильм про зомби-апокалипсис отражает реальность

Обновлено в 15:16
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